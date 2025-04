9 "Nữ hoàng bikini" gây bão màn ảnh 2 thập kỷ: Những khoảnh khắc đỉnh cao không thể bỏ lỡ!

Trong lịch sử điện ảnh Hollywood, hình ảnh những nữ diễn viên diện bikini không chỉ là những cảnh quay gây ấn tượng mạnh với công chúng mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, gắn liền với sức hút, sự tự tin và cá tính của nhân vật. Hơn 2 thập kỷ qua (2000 – 2025) đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc bikini đáng nhớ, từ những cảnh hành động mãnh liệt đến những phút giây hài hước hay quyến rũ. Dưới đây là danh sách 9 "nữ hoàng bikini" đã để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh rộng.

1. Halle Berry – Die Another Day (2002) & Catwoman (2004)

Khoảnh khắc Halle Berry bước ra từ làn nước trong bộ bikini màu cam vẫn luôn là một trong những hình ảnh kinh điển nhất của dòng phim James Bond. Vai Jinx của cô gợi nhớ đến Ursula Andress trong Dr. No, nhưng với phong thái hiện đại và tự tin hơn. Ảnh hưởng của cảnh này kéo dài qua thập niên 2000, khiến nó trở thành chuẩn mực cho các "Bond girl" sau này. Trong Catwoman, bộ đồ bơi bó sát của Berry cũng tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ và quyến rũ, khẳng định cô là một biểu tượng vượt thời gian.

2. Jessica Alba – Into the Blue (2005)

Jessica Alba đã định nghĩa lại hình ảnh "nữ hoàng bikini" của thập niên 2000 với vai Sam trong Into the Blue. Bộ phim xoay quanh cuộc săn kho báu dưới nước, và Alba gần như xuất hiện xuyên suốt trong bộ bikini xanh dương nổi bật. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên, thân hình cân đối và tinh thần phiêu lưu đã biến cô thành tâm điểm của bộ phim. Đây không chỉ là một khoảnh khắc nhan sắc mà còn là minh chứng cho khả năng diễn xuất trong các cảnh hành động dưới nước đầy thử thách.

3. Kate Upton – The Other Woman (2014)

Kate Upton, vốn nổi tiếng từ các shoot hình Sports Illustrated, đã mang vẻ đẹp bom tấn của mình lên màn ảnh trong The Other Woman. Cảnh cô diện bikini trắng bên bãi biển không chỉ làm sáng bừng màn hình mà còn thể hiện sự quyến rũ tự nhiên, không cần gắng gượng. Dù là một bộ phim hài, khoảnh khắc này đã giúp Upton khẳng định vị thế của mình ngoài lĩnh vực người mẫu, trở thành một "nữ hoàng bikini" thế hệ mới.

4. Margot Robbie – The Wolf of Wall Street (2013)

Margot Robbie không cần bãi biển để trở thành biểu tượng bikini. Trong The Wolf of Wall Street, cảnh cô xuất hiện bên hồ bơi trong bộ bikini nhỏ xinh đã làm khán giả không thể rời mắt. Vai Naomi Lapaglia của cô không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn toát lên sự thông minh và quyền lực, khiến khoảnh khắc này vượt xa ý nghĩa của một cảnh "khoe dáng". Đây là bước ngoặt đưa Robbie từ một diễn viên mới nổi thành ngôi sao toàn cầu.

5. Blake Lively – The Shallows (2016)

The Shallows mang đến một góc nhìn mới về "nữ hoàng bikini" – không chỉ đẹp mà còn mạnh mẽ. Blake Lively vào vai Nancy, một cô gái lướt sóng đối mặt với cá mập trong bộ bikini đơn giản nhưng nổi bật. Sự kiên cường của nhân vật, kết hợp với bối cảnh đại dương hoang dã, đã tạo nên một hình ảnh vừa quyến rũ vừa đầy cảm hứng.

6. Alexandra Daddario – Baywatch (2017)

Phiên bản làm lại của Baywatch đã mang Alexandra Daddario đến với khán giả trong vai Summer Quinn. Bộ bikini đỏ đặc trưng của đội cứu hộ, cùng những cảnh chạy chậm trên bãi biển, là lời tri ân hoàn hảo cho di sản của loạt phim gốc. Daddario không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn thể hiện sự năng động, biến cô thành một "nữ hoàng bikini" đáng nhớ của thập niên 2010.

7. Priyanka Chopra – Baywatch (2017)

Cũng trong Baywatch, Priyanka Chopra hóa thân thành Victoria Leeds, một phản diện đầy quyền lực. Cảnh cô diện bikini vàng bên hồ bơi tuy ngắn ngủi nhưng đủ để gây ấn tượng mạnh mẽ. Sự thanh lịch pha lẫn nguy hiểm trong phong thái của Chopra đã nâng tầm khoảnh khắc này, chứng minh rằng bikini không chỉ dành cho các nhân vật chính diện mà còn có thể là vũ khí của kẻ ác.

8. Ana de Armas – No Time to Die (2021)

Ana de Armas tiếp nối truyền thống Bond girl với vai Paloma trong No Time to Die. Bộ bikini đen bóng bẩy trong phân cảnh ở Cuba không chỉ tôn lên vẻ đẹp của cô mà còn đi kèm với những pha hành động mãn nhãn. Dù thời lượng xuất hiện không dài, sự tự tin và năng lượng của de Armas đã khiến cô trở thành một phần không thể thiếu trong di sản bikini của dòng phim 007.

9. Sydney Sweeney – Anyone But You (2023)

Sydney Sweeney là cái tên mới nhất trong danh sách này với Anyone But You. Cảnh cô diện bikini trên bãi biển trong bộ phim hài lãng mạn này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Vẻ đẹp tự nhiên, sự duyên dáng và sức hút của Sweeney cho thấy cô không chỉ là một gương mặt mới mà còn là ứng viên sáng giá để tiếp nối các "nữ hoàng bikini" trước đó.