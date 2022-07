Nick Vujicic là một diễn giả truyền cảm hứng người Úc. Anh sinh năm 1982 và mắc hội chứng tetra-amelia bẩm sinh. Tất cả những gì tạo hóa ban cho anh chỉ là một thân hình cùng một bàn chân với hai ngón duy nhất.

Với sự khác biệt về ngoại hình, Nick từng bị bạn bè cười chê, trêu chọc và rơi vào trầm cảm. Anh từng nhiều lần tự hỏi ý nghĩa về sự tồn tại của mình, thậm chí nghĩ tới cái chết để giải quyết những bế tắc trong cuộc sống. Nhưng rồi sau tất cả, chàng trai ấy đã quyết định tiếp tục sống vì anh biết, dù bản thân khác biệt, nhưng anh có gia đình, có bố mẹ hết mực thương yêu.

Ảnh: The national

Nick chấp nhận chung sống với sự thiếu sót trên cơ thể mình, thích nghi với chúng và chứng minh cho mọi người thấy dù bản thân khiếm khuyết về hình thể nhưng anh không khác những người bình thường. Anh biến những khiếm khuyết của bản thân trở thành một sức mạnh to lớn, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Năm 17 tuổi, Nick thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình với tên gọi Life Without Limbs. Anh đi khắp nơi trên thế giới để diễn thuyết truyền động lực, mang câu chuyện về chính cuộc đời mình tiếp thêm sức mạnh, hi vọng cho những người có cùng cảnh ngộ, hay bế tắc.

Tháng 5/2013, chàng trai “không tay, không chân, không giới hạn” Nick Vujicic lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Thông qua những câu chuyện có thật về chính cuộc đời mình, diễn giả nổi tiếng người Australia đã làm rung động hàng ngàn trái tim người dân Việt và lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người.

Trước đó, Nick đã tìm thấy tình yêu của đời mình và kết hôn vào năm 2012. Anh cùng người vợ xinh đẹp chào đón con trai đầu lòng Kiyoshi James một năm sau đó. Sau 9 năm ghé thăm mảnh đất hình chữ S, dù vẫn tiếp tục sứ mệnh là người truyền cảm hứng, song cuộc sống của Nick Vujicic đã có nhiều đổi thay với những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời.

Ảnh: Instagram nhân vật

Năm 2015, gia đình nhỏ của Nick đón chào cậu con trai thứ hai Dejan Levi ra đời và tiếp đến đến là cặp song sinh, Ellie Laurel và Olivia Mei, vào năm 2017. Cả gia đình Nick hiện đang sinh sống rất hạnh phúc ở Malibu, California (Mỹ). Trên tài khoản Instagram có hơn 1,6 triệu người theo dõi của mình, ngoài việc chia sẻ những hoạt động của cá nhân, Nick Vujicic cũng tự hào đăng tải cuộc sống gia đình viên mãn nhận được sự yêu thích của người hâm mộ.

Cuộc sống hiện tại của Nick được mọi người ví như một câu chuyện cổ tích ngọt ngào đầy ngưỡng mộ giữa đời thường. Cùng vợ xuất hiện trong chương trình 60 Minutes vào cuối năm 2019, Nick nói rằng gia đình nhỏ đã biến mọi mơ ước của anh trở thành hiện thực: "Trước đây, tôi vẫn luôn mơ ước gặp được tình yêu của đời mình và trở thành một người cha. Giờ đây, mọi thứ đã trở thành sự thật."

Ảnh: Instagram nhân vật

Dù thừa nhận việc chăm sóc 4 con không hề dễ dàng với một người khiếm khuyết như anh song Nick cho biết gia đình vẫn là nguồn cảm hứng bất tận và là động lực giúp anh thêm lạc quan và ngày một nỗ lực hơn: "Những đứa trẻ là món quà Chúa trời đã ban tặng cho tôi. Chúng tôi đã từng ước sẽ có 2 trai, 2 gái và giờ đây mọi thứ thật trọn vẹn và hạnh phúc."

Hiện, Nick vẫn miệt mài với hành trình lan tỏa năng lực tích cực, động viên con người vượt lên nghịch cảnh để vui sống. Ngoài việc là diễn giả truyền cảm hứng, Nick vẫn chăm chỉ với công việc cho ra đời những cuốn sách ý nghĩa. Đến nay, Nick đã phát hành được 8 cuốn sách và được yêu thích trên khắp thế giới. Cuốn sách gần nhất của anh được ra mắt vào năm 2018 mang tên Be the Hands and Feet: Living Out God"s Love for All His Children.

Vợ anh - Kanae, tập trung chăm sóc các con và chăm lo cho gia đình một cách chu toàn, trở thành hậu phương vững chắc cho anh phát triển và theo đuổi những đam mê. Chứng kiến các con lớn lên mỗi ngày, được ở bên người bạn đời dịu dàng, thấu hiểu và làm những điều có ý nghĩa, Nick tin rằng, cuộc sống đã rất may mắn và ngọt ngào với anh.

(Tổng hợp)

