Theo phong thủy, chúng ta có thể thực hiện một số mẹo đơn giản trong những ngày đầu năm mới để có một năm tràn ngập may mắn, tiền tài và hạnh phúc. Dịp Tết, các gia đình ở Việt Nam thường bày mâm ngũ quả dâng lên tổ tiên để cầu mong những điều tốt đẹp.

Ngoài mâm ngũ quả, trong bữa cơm ngày Tết chắc chắn không thể thiếu các loại hoa quả. Bên cạnh đó, trên bàn tiếp khách trong dịp này, nhiều gia đình cũng bày giỏ hay đĩa hoa quả để chào đón các vị khách.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết có những loại hoa quả mang ý nghĩa đem lại sức khỏe, thịnh vượng và sự êm ấm. Dưới đây là một số loại mà bạn có thể lựa chọn trong dịp Tết Nhâm Dần này:

Quýt – Cho một năm không bệnh tật

Quýt là một trong những loại quả có múi nhỏ, ăn ngon và có mùi thơm. Chúng rất giàu vitamin A và vitamin C nên có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo phong thủy, việc bày quýt trên bàn ăn, bàn tiếp khách năm mới được cho là sẽ đem lại may mắn và sức khỏe cho gia chủ.

Cam - Mang lại may mắn và hạnh phúc

Theo phong thủy, cam là một trong những biểu tượng của sự may mắn. Người ta tin rằng cam có thể đem lại may mắn do hương vị dễ chịu của nó. Màu sắc tươi sáng của cam cũng được cho là có khả năng thu hút năng lượng tích cực và giúp tránh những điều xui xẻo.

Có quan niệm rằng nếu đặt 9 quả cam trong phòng khách hay bếp, gia chủ sẽ thu hút được nhiều điều tốt đẹp.

Lựu - Đại diện cho sự đề huề

Quả lựu có màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, phú quý, có tác dụng xua đuổi tà mà. Bên cạnh đó, về cấu tạo, lựu có hình tròn với nhiều hạt bên trong, tượng trưng cho khả năng sinh sôi nảy nở, đề huề con cháu.

Dưa vàng - Tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình

Phong thủy cho rằng dưa vàng tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình. Màu sắc vàng từ trong ra ngoài của loại quả này cũng được cho là đem lại nhiều điều tích cực.

Táo – Đem lại sự bình an, hòa thuận

Trong tiếng Trung, quả táo phát âm gần giống từ "hòa bình". Vì thế, nó được coi là loại trái cây biểu tượng cho sự hòa thuận. Màu đỏ của táo mang ý nghĩa rất tốt. Chính vì thế, táo thường được chọn làm quà tặng dịp trước Tết và được bày trên bàn tiếp khách của nhiều gia đình.

Ảnh: Internet.

Dứa – Thịnh vượng, phát đạt

Trong tiếng Trung, "dứa" được phát âm gần giống với từ dùng để chỉ sự thịnh vượng và phát đạt. Bày một quả dứa lên bàn tiếp khách sẽ giúp thu hút một năm tốt lành trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Hơn nữa, dứa có mùi thơm dễ chịu và hương vị thơm ngon nên cũng là loại quả được không ít gia đình lựa chọn.

Nho – Sung túc, phát triển

Trong phong thủy, nho là biểu tượng của sự sung túc về của cải vật chất và thành công trong tương lai gần. Đôi lúc, loại quả này còn được dùng để hóa những điều xui xẻo thành vận may.

Xoài – May mắn, đủ đầy

Xoài được coi là vật mang lại may mắn ở nhiều nước Đông Nam Á. Đây là loại quả không thể thiếu trên bàn ăn, bàn tiếp khách của nhiều gia đình ngày Tết.

Bưởi – Trọn vẹn, thịnh vượng

Theo phong thủy, bưởi có hình dáng căng tròn, tượng trưng cho đồng tiền, sự dồi dào và sum vầy. Hơn nữa, cũng giống cam và quýt, đây là loại quả rất tốt cho sức khỏe.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://cafebiz.vn/9-loai-qua-la-nam-cham-hut-tien-tai-may-man-nen-bay-tren-ban-an-ban-tiep-khach-ngay-tet-20220121200527017.chn