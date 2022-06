9 kình ngư Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2022

Theo quyết định của Tổng cục TDTT, vào ngày 15/6 tới, đội tuyển Bơi Việt Nam gồm 9 VĐV sẽ lên đường tham dự giải Bơi vô địch thế giới 2022 tại Hungary.

Tất cả các tuyển thủ của chúng ta đều là những người vừa giành thành tích huy chương tại SEA Games 31 cũng như vượt ít nhất chuẩn B để được dự giải. Trong đó, đáng chú ý có kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành 5 HCV SEA Games 31. Huy Hoàng đã vượt chuẩn A ở các nội dung 1.500m, 400m tự do và đạt chuẩn B ở các phần thi 800m, 200m tự do và 200m bơi bướm.

Nguyễn Huy Hoàng đã giành 5 HCV SEA Games 31

Bên cạnh Huy Hoàng, một số VĐV đội tuyển Bơi Việt Nam cũng đủ tiêu chuẩn góp mặt tại giải đấu này nhờ đạt thành tích tốt ở SEA Games 31, gồm: Trần Hưng Nguyên đạt chuẩn B (400m tự do, 200m ngửa, 400m hỗn hợp, 200m hỗn hợp), Phạm Thanh Bảo đạt chuẩn B (200m ếch, 100m ếch), Lê Thị Mỹ Thảo đạt chuẩn B (200m bơi bướm), Hoàng Quý Phước đạt chuẩn B (100m tự do), Trần Tấn Triệu đạt chuẩn B (1.500m, 800m, 400m tự do, 400m hỗn hợp).



Sau khi kết thúc giải, toàn sẽ đội trở về nước, riêng 4 VĐV Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo và Nguyễn Quang Thuấn sẽ ở lại Hungary để tập huấn dài hạn đến ngày 11/9/2022.