Du lịch thường gắn với tự do: đặt vé, xách ba lô, đi đâu tùy thích. Nhưng nếu điểm đến là Triều Tiên, điều đầu tiên bạn cần chuẩn bị không phải hành lý - mà là tư duy mới.

Những du khách từng đến đây thường nói rằng trải nghiệm thú vị nhất không nằm ở việc khám phá một nơi xa lạ, mà ở việc phải tạm thời "quên" đi những thói quen du lịch quen thuộc.

Quang cảnh khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma mới khai trương hồi tháng 6/2025 tại Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

1. Quên khái niệm "du lịch tự do"

Bạn sẽ không tự đi dạo một mình hay bất chợt rẽ vào quán cà phê ven đường.

Các tour tại Triều Tiên hoạt động theo lịch trình cố định, luôn có hướng dẫn viên đồng hành. Điều này ban đầu khiến nhiều người thấy lạ, nhưng cũng giúp chuyến đi trở thành một trải nghiệm được tổ chức rất chặt chẽ - gần giống tham gia một chương trình văn hóa hơn là backpacking.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái có mặt tại Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển với sức chứa khoảng 20.000 khách (Ảnh: KCNA)

Blogger người Nga Daria Zubkova - nữ du khách vừa có chuyến đi tới khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma mới mở cửa hồi tháng 6/2025, chia sẻ với NBC News, cho hay cô được hộ tống ở khắp mọi nơi, ngay cả khi đi dạo biển. Nhưng theo cô, việc này không giống "bị áp giải" mà giống như một sự quan tâm nhẹ nhàng.

Nữ du khách Nga cho biết đôi khi cô vẫn có thể ở một mình, đặc biệt vào ban đêm. Cô tự rời phòng khách sạn lúc 2h, đi dạo gần khách sạn, dọc bãi biển và không gặp vấn đề nào.

2. Quên việc Google Maps cứu bạn mọi lúc

Tại Triều Tiên, internet quốc tế gần như không phổ biến với du khách. Việc tìm đường, tra cứu nhà hàng hay xem review theo thời gian thực gần như không tồn tại.

Thay vào đó, bạn phải quan sát nhiều hơn: biển hiệu, kiến trúc, nhịp sống xung quanh - những thứ mà du lịch hiện đại đôi khi khiến ta bỏ lỡ.

Một khu dân cư hiện đại tại quận Hwasong, Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA)

3. Quên thói quen chụp ảnh "mọi thứ mình thích"

Chụp ảnh vẫn được phép, nhưng có quy tắc riêng. Hướng dẫn viên thường nhắc bạn nên chụp đầy đủ khung hình và tránh các góc gây hiểu nhầm.

Nghe có vẻ hạn chế, nhưng nhiều du khách nói rằng điều này khiến họ suy nghĩ kỹ hơn trước khi bấm máy - và những bức ảnh vì thế lại mang tính quan sát nhiều hơn.

Việc chụp ảnh ở Triều Tiên được kiểm soát nghiêm ngặt (Ảnh: Damir Sagolj/Reuters, KCNA)

4. Quên việc thanh toán bằng thẻ ở mọi nơi

Hệ thống thanh toán quốc tế không phổ biến như ở các điểm du lịch quen thuộc. Du khách thường sử dụng tiền mặt ngoại tệ tại các khu vực dành riêng cho khách nước ngoài.

Trải nghiệm này khiến nhiều người có cảm giác như quay lại thời du lịch trước kỷ nguyên ví điện tử.

Bên trong một nhà hàng ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Tripadvisor)

5. Quên lịch trình "ngẫu hứng"

Ở Triều Tiên, mọi thứ diễn ra đúng giờ đáng kinh ngạc.

Xe đến đúng phút, điểm tham quan theo thứ tự cố định, thời gian ăn uống được sắp xếp rõ ràng. Điều này biến chuyến đi thành một hành trình trôi chảy, ít hỗn loạn hơn nhiều điểm du lịch đông đúc khác.

Khi tới Bình Nhưỡng, nhiều du khách bất ngờ vì sự yên tĩnh.

Ít bảng quảng cáo điện tử, ít tiếng còi xe, ít dòng người vội vã. Đại lộ rộng và không gian mở tạo cảm giác thành phố vận hành với tốc độ chậm hơn phần còn lại của thế giới.

Cảnh quan phố Mirae Scientists ở Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA)

6. Quên việc online liên tục

Không mạng xã hội, không thông báo dồn dập, không email công việc giữa chuyến đi.

Ban đầu có thể hơi "thiếu thiếu", nhưng nhiều người nhận ra đây lại là cơ hội hiếm để trải nghiệm du lịch theo cách tập trung hoàn toàn vào hiện tại.

Cảnh quan của Khu phức hợp Khoa học Công nghệ ở Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA)

7. Quên hình dung rằng mọi thứ đều khép kín và lạnh lẽo

Một trong những bất ngờ lớn nhất của du khách là đời sống cộng đồng khá sinh động: trẻ em chơi đùa trong công viên, các nhóm người nhảy múa buổi tối, gia đình đi dạo sau giờ làm.

Những khoảnh khắc đời thường này khiến trải nghiệm trở nên gần gũi hơn so với tưởng tượng ban đầu.

Bãi biển đông đúc người dân ở Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

8. Quên việc chọn khách sạn theo ý thích

Du khách quốc tế thường lưu trú tại những địa điểm được chỉ định, nổi tiếng nhất là Khách sạn Yanggakdo - tòa nhà nằm trên một hòn đảo giữa sông.

Điều này tạo cảm giác vừa tách biệt vừa độc đáo: bạn đang ở giữa một quốc gia ít người tiếp cận, nhưng lại có một "thế giới thu nhỏ" dành riêng cho du khách.

Yanggakdo Hotel - Khách sạn nổi tiếng ở Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA)

9. Quan trọng nhất: Quên những định kiến tuyệt đối

Có lẽ điều cần bỏ lại lớn nhất trước chuyến đi là ý nghĩ rằng bạn đã hiểu rõ nơi mình sắp đến.

Triều Tiên chắc chắn khác biệt - nhưng trải nghiệm thực tế được du khách từ khắp nơi trên thế giới cho thấy đời sống con người vẫn xoay quanh những điều quen thuộc: gia đình, công việc, giải trí và những khoảnh khắc bình thường hàng ngày.

Du lịch, suy cho cùng, không phải để xác nhận điều ta đã tin, mà để nhìn thế giới với nhiều lớp nghĩa hơn.

Người dân múa hát ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA)

Du lịch đôi khi là hành trình thay đổi góc nhìn

Không phải ai cũng có cơ hội tới Triều Tiên. Nhưng những câu chuyện từ các du khách từng đặt chân tới đây cho thấy một điều thú vị: khi rời khỏi đất nước này, thứ thay đổi nhiều nhất không phải hiểu biết về địa lý - mà là cách họ nhìn nhận sự khác biệt.

Và có lẽ đó cũng là mục đích sâu xa nhất của mọi chuyến đi.

Tại Việt Nam, hiện cũng có nhiều đơn vị cung câp dịch vụ du lịch tới Triều Tiên, với mức giá giao động từ 30 đến hơn 70 triệu đồng tùy thời gian và lịch trình.

Bảng giá tham khảo các tour du lịch tới Triều Tiên của một đơn vị lữ hành Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 21/1/2026, Triều Tiên vừa tổ chức lễ khánh thành tổ hợp du lịch ven biển Yombunjin tại tỉnh Hamgyong Bắc, phía đông bắc nước này. Đây được xem là một trong những nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng du lịch, nhằm thu hút du khách quốc tế.

Khu du lịch ven biển Yombunjin (Ảnh: KCNA)

Từ năm 2025, Triều Tiên đã cho phép một số đoàn khách quốc tế quay trở lại ở quy mô hạn chế, trong đó có các tour đến đặc khu Rason sau gần 5 năm đóng cửa vì đại dịch. Các kế hoạch quảng bá du lịch cho năm 2026 cũng đề cập đến việc hướng tới thị trường Trung Quốc.

Trong bối cảnh này, việc hoàn tất khu du lịch ven biển Yombunjin được xem là bước bổ sung vào hệ thống hạ tầng du lịch, phản ánh nỗ lực dài hạn của Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng hoạt động du lịch khi điều kiện cho phép.