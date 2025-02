9 đại tá công an ở Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 22 lãnh đạo công an cấp phòng, các huyện, thị xã.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam quyết định giải quyết nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/3 đối với 22 người. Cụ thể, nghỉ hưu ngay 11 người, trong đó có nhiều lãnh đạo là trưởng phòng gồm: Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Đại tá Huỳnh Quý - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu

Ngoài ra, trong số 11 cán bộ này còn có Đại tá Trương Văn Một - Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự, Đại tá Nguyễn Đình Hùng - Trưởng Phòng Hậu Cần, Thượng tá Võ Văn Minh - Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Đại tá Phạm Viết Tiến - Trưởng Phòng cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp.

Nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 10 người, trong đó có nhiều lãnh đạo là trưởng phòng, trưởng công an các huyện. Trong đó có đại tá Phạm Trung Phương - Trưởng phòng an ninh nội địa, Đại tá Nguyễn Minh Khương - Trưởng phòng hồ sơ, Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc, Thượng tá Tưởng Văn Tiến - Trưởng Công an huyện Đông Giang, Thượng tá Trần Thế Hùng - Trưởng Công an huyện Phú Ninh…

Ngoài ra nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu đối với Thượng tá Nguyễn Quang Phước - Trưởng phòng An ninh điều tra.