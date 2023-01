Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đánh giá: so với với cùng kỳ 7 ngày Tết năm 2022, tai nạn giao thông giảm 12 vụ, giảm 3 người chết, tăng 8 người bị thương. Còn so sánh với 7 ngày Tết năm 2019 (thời gian trước dịch COVID-19), tai nạn giao thông giảm 71, giảm 51 người chết, giảm 101 người bị thương.

89 người chết, 111 người bị thương vì tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người; đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người; đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang, làm bị thương 1 người.

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. Tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm chết 4 người. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 87 vụ, làm chết 81 người, bị thương 41 người.

Theo đánh giá, đa phần các vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát; chuyển hướng không đúng quy định; không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau... Đáng chú ý nguyên nhân tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia xảy ra đã giảm sâu so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2019.

Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm; phạt tiền 50,428 tỉ đồng; tạm giữ 639 xe ô tô, 9.910 xe mô tô; 50 phương tiện khác; tước 4.950 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý 7.726 trường hợp, vi phạm về ma túy 17 trường hợp. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao có: TP HCM 1.631 trường hợp; Gia Lai 1.387 trường hợp; Thanh Hóa 1.211 trường hợp; Hà Nội 910 trường hợp; Hải Phòng 883 trường hợp; Bình Định 845 trường hợp; Cà Mau 824 trường hợp.