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884 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh
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Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để nộp phạt nguội theo quy định.

Công an một số tỉnh thành vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội trong tuần qua. Trong đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 7/7 cho biết, trong tuần (ngày 29/6/2026 đến ngày 05/7/2026), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 155 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Công an tỉnh Cao Bằng cũng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 24/6/2026 đến ngày 30/6/2026.

Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 69 trường hợp vi phạm giao thông.

Trong tuần (từ 29/6/2026 đến 05/7/2026), qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 660 trường hợp chạy quá tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để giải quyết theo quy định.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ

Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168
884 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 20.390 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý phạt nguội theo quy định.

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