882 chủ xe mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh, trong khoảng thời gian từ ngày 2/3 đến 8/3/2026, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát giao thông đã ghi nhận 882 trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Sau khi trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera, lực lượng chức năng đã lập danh sách và gửi thông báo phạt nguội tới chủ phương tiện theo quy định. Đáng chú ý, phần lớn vi phạm tập trung trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và những tuyến đường tỉnh có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là các trục giao thông đóng vai trò cửa ngõ kết nối liên tỉnh.

Riêng trên các tuyến quốc lộ, tổng cộng 471 trường hợp vi phạm đã được phát hiện, gồm: Quốc lộ 1A với 163 trường hợp, Quốc lộ 17 có 143 trường hợp, Quốc lộ 31 ghi nhận 87 trường hợp, Quốc lộ 18 có 40 trường hợp và Quốc lộ 37 có 38 trường hợp.

Bên cạnh đó, các tuyến đường tỉnh ghi nhận 397 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó, ĐT 293 có 75 trường hợp, ĐT 398 có 66 trường hợp, ĐT 284 có 47 trường hợp, ĐT 286 có 41 trường hợp và ĐT 299 có 36 trường hợp. Ngoài ra, các tuyến ĐT 276, ĐT 298, ĐT 288, ĐT 295, ĐT 287 và ĐT 295B cộng lại ghi nhận thêm 132 trường hợp vi phạm.

Không chỉ trên các tuyến đường liên tỉnh, hệ thống camera giám sát còn phát hiện 14 trường hợp chạy quá tốc độ trong khu vực nội thị.

Cụ thể danh sách như sau:

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để làm việc và chấp hành nộp phạt theo quy định. Trường hợp đã nhận được thông báo nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ xử lý vi phạm cần sớm hoàn tất thủ tục, tránh phát sinh các biện pháp xử lý tiếp theo.

