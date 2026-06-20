80 triệu thùng dầu từ eo biển Hormuz sắp tràn ra thị trường: Giá dầu sẽ 'đi đâu về đâu'?

Một lượng dầu khổng lồ đang chuẩn bị tràn ra thị trường toàn cầu khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, khoảng 80 triệu thùng dầu thô trên 40 tàu chở dầu đang sẵn sàng di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng tuyến vận tải năng lượng chiến lược bị gián đoạn. Trong số các tàu nói trên, có 21 tàu hướng đến châu Á, khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Riêng Trung Quốc dự kiến nhận 5 tàu, trong khi Malaysia và Singapore, 2 trung tâm trung chuyển dầu mỏ lớn, mỗi nơi đón khoảng 5 tàu.

Đáng chú ý, không có tàu nào trong số này chở dầu Iran, cho thấy dòng chảy năng lượng đang dần được tái cấu trúc sau xung đột.

Trước đó, khoảng 62 triệu thùng dầu đã “xếp hàng” chờ được phép đi qua Hormuz. Con số nay tăng vọt lên 80 triệu thùng cho thấy lượng nguồn cung bị dồn nén trong nhiều tháng đang nhanh chóng được giải phóng.

Giới phân tích cho rằng dòng dầu này có thể thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tăng công suất, đặc biệt tại châu Á, nơi nhiều quốc gia đã phải rút cạn dự trữ thương mại trong giai đoạn khủng hoảng. Ngoài ra, một phần dầu có thể được sử dụng để bổ sung kho dự trữ, chuẩn bị cho các kịch bản bất ổn mới.

Tuy nhiên, nguồn cung tăng đột ngột lại đang tạo áp lực lớn lên giá dầu.

Thông tin về lượng dầu khổng lồ sắp được đưa ra thị trường đã khiến giá dầu giảm mạnh, tiến gần mức trước khi xung đột nổ ra. Nhiều tổ chức tài chính lớn đã nhanh chóng điều chỉnh dự báo.

Các ngân hàng như Morgan Stanley, Goldman Sachs và Citi đều hạ triển vọng giá dầu trong ngắn hạn. Trong đó, Citi tỏ ra bi quan nhất khi dự báo giá Brent trung bình chỉ khoảng 75 USD/thùng trong quý tới. Morgan Stanley dù lạc quan hơn nhưng cũng chỉ kỳ vọng mức 90 USD/thùng trong quý III, ngay cả khi Hormuz được nối lại hoàn toàn.

Tại thời điểm hiện tại, giá dầu Brent giao dịch quanh 79,96 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ ở mức 75,97 USD/thùng, chỉ nhích nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cao điểm của xung đột.

Dù triển vọng nguồn cung đang cải thiện, thị trường vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc tàu chở dầu đi qua Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran mới chỉ ở giai đoạn sơ bộ.

Tuy vậy, những tín hiệu tích cực từ đàm phán cho thấy khả năng tái bùng phát xung đột đã giảm đáng kể. Điều này góp phần củng cố niềm tin của thị trường và làm dịu tâm lý lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

Việc hàng chục triệu thùng dầu cùng lúc “đổ bộ” ra thị trường có thể đánh dấu một giai đoạn điều chỉnh quan trọng của giá năng lượng toàn cầu. Sau thời gian dài chịu áp lực tăng giá vì thiếu hụt nguồn cung, thị trường giờ đây phải đối mặt với bài toán ngược lại là dư cung trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, diễn biến giá dầu sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ hấp thụ của các nhà máy lọc dầu và mức độ ổn định của tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Theo Oilprice﻿