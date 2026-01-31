HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
8 tổ công tác đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Ca, thu giữ nhiều tài liệu

Duy Anh |

Cảnh sát vừa triệt xóa nhóm đánh bạc dưới hình thức số đề mỗi ngày cả trăm triệu đồng.

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đoàn Văn Hiệp, Nguyễn Thị Mỹ Ca, Lê Thị Thu Thủy cùng trú khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp; Trần Thị Trà My trú khu phố Phú Đa, phường Đông Hòa và Nguyễn Duy Thông trú khu phố Phước Lộc 1, phường Phú Yên.

8 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt Nguyễn Thị Mỹ Ca cùng nhiều người khác - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoà Hiệp xác định Đoàn Văn Hiệp và vợ là Nguyễn Thị Mỹ Ca đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề qua tin nhắn, zalo,... và thanh toán thắng thua thông qua chuyển khoản ngân hàng, số tiền giao dịch mỗi ngày hàng trăm triệu đồng.

Công an phường Hoà Hiệp đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dõi, mật phục, ngày 21/1, đã huy động 8 tổ công tác đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc, thu giữ nhiều tài liệu, điện thoại, tiền và tang vật liên quan.

8 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt Nguyễn Thị Mỹ Ca cùng nhiều người khác - Ảnh 2.

Công an phường kiểm tra tang vật thu giữ được (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

