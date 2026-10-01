8 tháng yêu đương, tôi chu cấp cho bạn gái hơn 50 triệu, đến ngày biết rõ gia thế của cô ấy, tôi bỗng thấy mình giống người bị lừa

Tôi ngồi ăn cơm mà đầu óc cứ quay cuồng.

Tôi yêu Hoa được 8 tháng. Trong mắt tôi suốt thời gian ấy, Hoa chỉ là một cô gái có hoàn cảnh bình thường, đi làm công ăn lương, sống khá tiết kiệm và đôi khi phải cân nhắc từng khoản chi tiêu. Chính vì nghĩ vậy nên mỗi khi thấy Hoa thiếu tiền, tôi thường chủ động đưa thêm cho cô ấy vài triệu để tiêu vặt.

Có tháng tôi chuyển 5 triệu, có tháng 7 triệu. Tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Tôi nghĩ yêu nhau thì giúp đỡ nhau một chút là bình thường. Hoa không đòi hỏi nhưng tôi đưa thì vẫn cầm, tôi nghĩ mình là bạn trai, có thể san sẻ cho cô ấy được thì san sẻ.

Tính sơ sơ 8 tháng, số tiền tôi đưa Hoa cũng phải khoảng 50-60 triệu. Với tôi, đó không phải khoản tiền nhỏ. Tôi đi làm, lương cũng chỉ ở mức khá, phải tự lo tiền nhà, tiền ăn uống, xăng xe và đủ thứ chi phí khác. Có những tháng tôi đưa Hoa tiền xong thì bản thân phải thắt chặt chi tiêu. Điều khiến tôi đôi lúc chạnh lòng là từ ngày đi làm đến giờ, tôi chưa từng gửi về cho bố mẹ đẻ được một khoản lớn như thế.

Nhưng tôi không tiếc, vì đầu tư cho bạn gái cũng chính là đầu tư cho tình cảm của mình.

Cho đến cuối tuần vừa rồi, Hoa bảo tôi về nhà cô ấy ăn cơm, tiện thể ra mắt bố mẹ. Tôi còn nghĩ gia đình cô ấy chắc cũng giống nhà tôi, bố mẹ làm công việc bình thường, nhà cửa vừa phải.

Ảnh minh họa

Thế rồi chiếc xe chạy vào một con đường khá yên tĩnh, trước mắt tôi hiện ra một căn biệt thự lớn nằm giữa khuôn viên rộng. Sân vườn được chăm chút rất đẹp, phía sau còn có một khoảng đất trồng cây và hồ cá. Tôi đứng trước cổng mà cứ nghĩ mình đi nhầm địa chỉ.

Hoa cười rồi kéo tay tôi vào nhà. Lúc ấy tôi mới biết bố mẹ cô ấy làm kinh doanh nhiều năm. Trong nhà gần như mọi thứ đều khác xa những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi ngồi ăn cơm mà đầu óc cứ quay cuồng.

Tôi nhìn Hoa, không hiểu vì sao một cô gái sống trong gia đình như vậy lại để tôi suốt 8 tháng qua nghĩ rằng cô ấy khó khăn đến mức phải nhận tiền của bạn trai.

Sau bữa cơm, Hoa mới giải thích rằng bố mẹ có điều kiện nhưng cô ấy không muốn dựa vào gia đình. Từ khi đi làm, cô ấy tự thuê nhà, tự trả các khoản sinh hoạt và nhất quyết không xin bố mẹ thêm tiền. Hoa muốn chứng minh rằng mình có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Điều khiến tôi cảm thấy khó chấp nhận là suốt 8 tháng, cô ấy không thiếu tiền nhưng vẫn cầm khoản tiền tôi đưa, còn tôi thì rõ ràng nghèo đói hơn nhưng lại đi "bao" bạn gái giàu có.

Hoa nói cô ấy không lừa tôi, bởi cô ấy chưa bao giờ xin tiền và những khoản đó đều do tôi chủ động đưa. Tôi hiểu điều ấy, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó rất khó chịu.

Tôi thấy buồn vì số tiền tôi từng nghĩ là mình đang giúp người mình yêu vượt qua những lúc khó khăn, hóa ra với gia đình cô ấy có thể chẳng đáng là bao. Tôi có nên tin tưởng và tiếp tục yêu thương Hoa sau tất cả những gì cô ấy đã giấu không?