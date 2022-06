8 sự thật về cơ thể con người mà bạn có thể chưa biết

Bộ não của bạn co lại khi bạn già đi



Bộ não của chúng ta sẽ co lại ở độ tuổi 30 hoặc 40, và tốc độ co lại tăng nhanh khi đến tuổi 60. Một số phần trong trí nhớ của bạn sẽ giảm nhanh hơn những phần khác. Một số khu vực sẽ giảm đi khá nhanh, nhiều hơn đáng kể so với những khu vực xung quanh chúng, và điều này có thể trở nên tồi tệ hơn khi bạn già đi.

Mặc dù lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng bạn có thể giúp tâm trí của mình khỏe mạnh bằng cách năng vận động, ăn uống hợp lý và đi khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Lông xung quanh rốn có khả năng giữ xơ vải và bụi bẩn

Chất bẩn ở rốn được tạo thành từ các tế bào da chết, sợi quần áo, mồ hôi, cặn dầu và các mảnh vụn khác. Vì đàn ông có nhiều lông hơn ở khu vực đó nên họ sẽ có thêm các sợi lông ở rốn. Và với những sợi lông này, các sợi vải, chất bẩn có thể bị mắc kẹt và giữ lại bên trong.

Những người có lông trên cơ thể dày và dài hơn có nhiều khả năng tìm thấy tạp chất trong rốn của mình. Phụ nữ thường ít gặp trường hợp này hơn, vì lông trên bụng của họ thường mỏng và ngắn hơn so với nam giới. Tuy nhiên, có một cách để loại bỏ chúng là hãy vệ sinh rốn thường xuyên.

Bạn không thể ngửi khi đang mơ

Rachel Herz, một giáo sư tâm thần học tại Đại học Brown, đã dẫn đầu các cuộc thử nghiệm để cố gắng hiểu thêm về giai đoạn REM của giấc ngủ, cũng là giai đoạn khi những giấc mơ xảy ra. Cô đã quan sát thấy những người ở trạng thái REM không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì.

Nữ giáo sư này kết luận rằng khi đang mơ, bạn sẽ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì vì bạn không thể sử dụng khứu giác của mình để kết nối với thế giới thực. Tuy nhiên, cô lưu ý rằng nếu chúng ta tỉnh lại một phần và đánh hơi thấy thứ gì đó, chúng ta có thể thức dậy, giống như việc bị đánh thức bởi mùi cà phê. Theo quan điểm của cô, những mùi hương mà bạn trải nghiệm trong trí tưởng tượng được tạo ra trong não và không bắt nguồn từ thế giới bên ngoài.

Những ký ức mạnh mẽ nhất và giàu cảm xúc nhất của bạn thường là giả

Chúng ta thường tin rằng ký ức của mình giống như một chiếc máy ảnh lưu giữ mọi sự việc đến từng chi tiết tinh tế, chính xác như những gì chúng đã xảy ra. Nhưng một thực tế đáng tiếc là chúng thường giống như một bức ảnh ghép hơn. Bạn ghép các mảnh lại với nhau một cách lộn xộn, và đó có thể là bức tranh đã được làm quá lên hoặc dối trá hoàn toàn.

Không phải lúc nào mọi người cũng nhìn mọi thứ theo cách tốt nhất. Đôi khi chúng ta quan sát các đối tượng không có ở đó và bỏ lỡ các chi tiết cụ thể dễ nhận thấy ở ngay trước mặt mình. Hầu hết mọi người đều hiểu sai vì thông tin không được mã hóa chính xác ngay từ đầu.

Ví dụ, ai đó có thể xem một sự kiện xảy ra nhưng không biết tất cả các sự kiện. Vì họ không phát hiện ra mọi thứ đã xảy ra, họ có thể khó hoặc thậm chí không thể nói được điều gì đã xảy ra. Để lấp đầy “khoảng trống”, tâm trí của một người có thể tạo ra những ấn tượng không thực sự diễn ra để bù đắp chúng.

Phổi trái và phải của bạn khác nhau

Phần phổi bên trái của bạn được chia thành 2 thùy, trong khi phần bên phải được chia thành 3. Phổi bên trái cũng nhỏ hơn một chút, để có chỗ cho trái tim. Phổi của con người có hơn 300 triệu túi khí hoặc phế nang và hơn 2.400 km đường dẫn khí.

Cơ bắp nhanh nhất trong cơ thể bạn là mắt

Mắt có thể di chuyển nhanh chóng theo mọi hướng, vì nó cực nhanh. Nó tiến hành việc di chuyển đó nhanh hơn các cơ khác và có thể thúc đẩy các cơ khác cử động, chẳng hạn như ai đó có thể giơ tay lên để ngăn một thứ gì đang lao nhanh đến gần họ. Các dây thần kinh ngoại giác kiểm soát chuyển động của mắt và đây là những dây thần kinh phản xạ mạnh nhất.

Mống mắt được mở và đóng lại bằng cách co bóp nội nhãn, để ánh sáng vào đồng tử và thực hiện các hoạt động khác. Tuy nhiên, những phản ứng này chậm hơn so với phản ứng của xương vận động cơ. Đôi mắt khỏe mạnh thường phải chớp mắt thường xuyên, điều đó làm ẩm và cung cấp oxy cho chúng, đồng thời loại bỏ bụi và các mảnh vụn. Tốc độ chớp mắt trung bình là 15-20 mỗi phút.

Hình xăm không sống trên da, chúng sống trong hệ thống miễn dịch của bạn

Mực xăm được đặt trong các lỗ chân lông siêu nhỏ dưới bề mặt da, giúp các hình ảnh này trở nên bất tử. Tuy nhiên, cơ thể bạn phản ứng với các hình xăm theo 2 cách. Thứ nhất là phản ứng miễn dịch bẩm sinh với các chất lạ. Có một hình xăm mới khiến hệ thống miễn dịch của bạn gửi các tế bào bạch cầu tới để tiêu diệt những kẻ xâm nhập và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Thứ hai là phản ứng được các nhà miễn dịch học gọi là “thích ứng”. Protein trong máu sẽ được kết nối để chống lại những kẻ xâm lược và chúng sẽ ở trong mạch máu để theo dõi những kẻ tấn công tương tự khác, vì vậy, chúng sẽ sẵn sàng để phản ứng nhanh chóng vào lần xăm sau của bạn.

DNA của bạn tương tự với hầu hết động vật và cả những thứ khác

Các nhà khoa học nghĩ rằng, trong quá trình tiến hóa của loài người, chúng ta đã thu thập được khoảng 100.000 đoạn DNA từ các retrovirus. Retrovirus là một loại virus RNA sẽ chèn một bản sao bộ gen của nó vào DNA của tế bào vật chủ mà nó xâm nhập, do đó thay đổi bộ gen của tế bào đó. Các động vật linh trưởng như tinh tinh, khỉ đột và đười ươi chia sẻ 96% gen của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có quan hệ sinh học với chuối và sên, vì chúng ta mang lần lượt 50% và 70% mã di truyền của chúng.

Khoảng 99,9% bộ gen của mỗi người là giống nhau. Tất cả chúng ta đều có màu da, mái tóc và màu mắt khác nhau vì sự khác biệt từ 0,1% rất nhỏ đó. Và các nhà khoa học cũng tin rằng 0,1% cuối cùng đó có chứa thông tin quan trọng về cách bệnh tật bắt đầu.

Tham khảo Brightside