8 sao nữ Cbiz được cánh đàn ông khao khát nhất 2025

Mới đây, xuất hiện chủ đề gây chú ý, đó là những tiểu hoa 95 được yêu thích nhất trên trang HUPU. Được biết, đây là một trang web với đối tượng chủ yếu là nam giới, chia sẻ những nội dung được cánh mày râu ưa thích. Trong bảng xếp hạng này, khán giả có thể thấy những cái tên quen thuộc như Vương Sở Nhiên, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Tịnh Nghi...

Hạng 8: Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" của màn ảnh Hoa ngữ.

Vương Sở Nhiên đứng ở vị trí thứ 8 với 13.000 lượt bình chọn. Cô nổi tiếng nhờ ngoại hình có nét tương đồng với đàn chị Lưu Diệc Phi, được gọi là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" của màn ảnh Hoa ngữ.

Mỹ nhân sinh năm 1999 từng gây ấn tượng với các vai Liễu Tích Âm trong Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Trương Tỉ Hàm trong Thanh Bình Nhạc, Liễu Miên Đường trong Liễu Chu Ký và Nguyễn Lưu Tranh trong Nghe Nói Em Thích Tôi. Hiện tại, Vương Sở Nhiên có 2 dự án cổ trang rất đáng hóng là Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đóng cùng Thừa Lỗi và Phong Ảnh Nhiên Mai Hương đóng cùng Lý Hoành Nghị.

Hạng 7: Tống Vũ Kỳ

Tống Vũ Kỳ là thành viên của nhóm nhạc (G)I-DLE.

Tống Vũ Kỳ đứng ở vị trí thứ 7 với 17.000 lượt bình chọn. Không phải một diễn viên nổi tiếng như Vương Sở Nhiên, thế nhưng cô lại được biết đến rộng rãi với vai trò thần tượng, là thành viên của nhóm nhạc Kpop (G)I-DLE. Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, Tống Vũ Kỳ cũng hoạt động ở cả quê nhà Trung Quốc. Những ngày này, cô đang gây chú ý khi ghi hình cho chương trình Keep Running.

Hạng 6: Tôn Thiên

Tôn Thiên sở hữu đôi chân dài cực phẩm cùng nhan sắc được so sánh với Jun Ji Hyun.

Tôn Thiên đứng ở vị trí thứ 6 với 24.000 lượt bình chọn. Không sở hữu nhan sắc khiến người xem vừa nhìn đã phải "wow", thế nhưng gương mặt của Tôn Thiên lại có những đường nét đặc biệt riêng, càng nhìn càng thấy ưng ý, còn được so sánh với minh tinh Hàn Quốc Jun Ji Hyun. Quan trọng hơn, Tôn Thiên được đánh giá là có diễn xuất ổn, có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.

Hạng 5: Mạnh Tử Nghĩa

Mạnh Tử Nghĩa là mỹ nhân cổ trang trời sinh của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Mạnh Tử Nghĩa đứng ở vị trí thứ 5 với 36.000 lượt bình chọn. Cô được xem là mỹ nhân cổ trang trời sinh, đang vươn lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian gần đây kể từ sau thành công rực rỡ của Cửu Trùng Tử. Bộ phim này vốn không quá được chú trọng, chỉ là dự án cấp A mà thôi. Thế nhưng khi phát sóng, nó lại trở thành hắc mã của năm 2024. Không chỉ tạo cơn sốt lớn tại sân nhà Trung Quốc mà ở Việt Nam, phim cũng khiến netizen rần rần. Hiện tại, khán giả có thể tìm xem Cửu Trùng Tử trên 2 nền tảng FPT Play và VieON.

Sau thành công với Cửu Trùng Tử, Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục gây chú ý khi vào đoàn phim Bách Hoa Sát. Phim mới khai máy chưa lâu, thế nhưng từ những hình ảnh được leak ra, mỹ nhân sinh năm 1995 đã nhận được không ít lời khen.

Hạng 4: Trương Tịnh Nghi

Trương Tịnh Nghi có diễn xuất tốt, từng để lại dấu ấn ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Trương Tịnh Nghi đứng ở vị trí thứ 4 với 43.000 lượt bình chọn. Cô được yêu mến không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo mà còn có diễn xuất tốt. Là "công chúa" của Đông Thân Vị Lai, thế nên Trương Tịnh Nghi có tài nguyên rất tốt, từng đóng cả điện ảnh lẫn phim dài tập.

Cô gây ấn tượng với khán giả Việt qua các tác phẩm như Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Tích Hoa Chỉ... Sắp tới, khán giả sẽ gặp Trương Tịnh Nghi trong các phim Tàng Hải Truyện đóng cùng Tiêu Chiến và Mộng Hoa Đình đóng cùng Trần Triết Viễn.

Hạng 3: Châu Dã

Châu Dã cũng là một nàng tiểu hoa rất được yêu thích trong lứa 95.

Châu Dã đứng ở vị trí thứ 3 với 81.000 lượt bình chọn. Nếu như Trương Tịnh Nghi được cặp đôi Châu Tấn - Trần Khôn o bế, thì Châu Dã lại là gà cưng của Lý Băng Băng. Chính vì thế, không bất ngờ khi mỹ nhân sinh năm 1998 cũng đã có cơ hội đóng cả điện ảnh lẫn phim chiếu mạng.

Trên màn ảnh rộng, cô đóng Đếm Ngược Nói Yêu Em cùng Trần Phi Vũ, từng có vai phụ trong bom tấn Được Ăn Cả Ngã Về Không. Dẫu vậy, Châu Dã vẫn nổi tiếng hơn ở mảng phim thần tượng, có thể kể tới một số tác phẩm như Vi Hữu Ám Hương Lai đóng cùng Vương Tinh Việt, Đừng Rung Động Vì Anh đóng cùng Lâm Nhất hay Rất Nhớ Rất Nhớ Anh đóng cùng Đàn Kiện Thứ.

Hạng 2: Chương Nhược Nam

Chương Nhược Nam được xem là bạch nguyệt quang của làng giải trí Trung Quốc hiện tại.

Chương Nhược Nam đứng ở vị trí thứ 2 với 86.000 lượt bình chọn. Mỹ nhân sinh năm 1996 gắn liền với hình tượng bạch nguyệt quang, được xem là người tình trong mộng của rất nhiều khán giả. Cô gây ấn tượng bằng nhan sắc trong trẻo cùng diễn xuất nổi bật, đặc biệt là với những cảnh khóc.

Trong năm 2025, Chương Nhược Nam trở thành cái tên được chú ý nhờ bộ phim Khó Dỗ Dành hợp tác với Bạch Kính Đình. Trước đó, cô từng góp mặt trong các tác phẩm đình đám như Hôn Lễ Của Em, Soi Sáng Cho Em, Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông và Anh Cũng Có Ngày Này.

Hạng 1: Điền Hi Vi

Điền Hi Vi có gương mặt xinh như búp bê cùng body gợi cảm.

Nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách những sao nữ Cbiz lứa 95 mà cánh mày râu yêu thích là Điền Hi Vi với 94.000 lượt bình chọn. Điền Hi Vi được yêu thích bởi gương mặt cực kỳ dễ thương, thân hình lại vô cùng gợi cảm, hơn nữa diễn xuất cũng không tệ.

Nhắc tới Điền Hi Vi, khán giả sẽ nghĩ ngay tới Khanh Khanh Nhật Thường, bộ phim có thể nói là hay bậc nhất cho đến lúc này của mỹ nhân sinh năm 1997. Ngoài ra, cô còn một tác phẩm cổ trang khác cũng rất đáng xem là Điền Canh Kỷ đóng cùng Tăng Thuấn Hy, chiếu tại Việt Nam trên cả hai nền tảng lớn FPT Play và VieON.

Trong giai đoạn cuối năm 2024 - đầu năm 2025, Điền Hi Vi gặp phải thất bại đáng tiếc với Đại Phụng Đả Canh Nhân đóng chung với Vương Hạc Đệ. Dù vậy, điều này không quá ảnh hưởng tới sức hút của Điền Hi Vi cũng như sự mong chờ của khán giả vào các tác phẩm tiếp theo của cô. Hiện tại, Điền Hi Vi đang có một tác phẩm chờ chiếu rất đáng hóng, đó là Tử Dạ Quy đóng cùng Hứa Khải.