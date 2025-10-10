8 sao hạng A của 1 công ty lần lượt chết bất thường: Tin đồn đằng sau mới thực sự sốc

Trong hơn 2 thập kỷ qua, showbiz Hoa ngữ liên tiếp chứng kiến loạt cái chết bi thảm của các nghệ sĩ tài năng thuộc công ty quản lý Tianyu Media. Đáng chú ý, mỗi khi có ngôi sao qua đời đột ngột, công ty này đều thông báo rất mập mờ, không rõ ràng như có ẩn tình muốn che giấu.

8 ngôi sao tử vong bất thường, 1 người "bốc hơi" không dấu vết

Vụ việc "nam thần cổ trang" Vụ Mông Lung qua đời ở tuổi 37 là sự kiện gây chấn động showbiz Hoa ngữ trong tháng 9. Cơ quan chức năng đưa ra kết luận nam diễn viên tử vong vì tai nạn ngã lầu do uống rượu say chỉ trong 12 tiếng điều tra mà không công bố toàn bộ CCTV hiện trường, báo cáo điều tra, kết quả khám nghiện tử thi, lời khai nhân chứng. Do đó, xoay quanh sự ra đi của Vu Mông Lung vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ không thể lý giải, khiến chẳng ai có thể tin nam diễn viên này qua đời vì tai nạn ngã lầu đầy thương tâm.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ việc Vu Mông Lung rơi lâu tử vong còn đang lan truyền 1 thông tin đáng sợ rằn mỹ nam này không phải nhảy lầu tự vẫn mà là bị sát hại. Theo nhiều blogger, 1 ông lớn trong giới đã cố gắng dùng luật ngầm để buộc Vu Mông Lung phục vụ tình dục cho hắn trong nhiều năm qua, nhưng bị nam diễn viên từ chối. Cay cú nên hắn ta đã mua chuộc 5-6 người giúp mình chuốc thuốc, chuộc rượu để cưỡng hiếp Vu Mông Lung. Sau khi tỉnh dậy vào rạng sáng 11/9, Vu Mông Lung phản kháng và đòi báo cảnh sát nên họ đã tàn nhẫn tay đấy nam diễn viên xuống lầu. Bằng tiền bạc, mối quan hệ và quyền lực của mình, các "ông lớn" đã phong tỏa tin tức Vu Mông Lung qua đời trong nhiều giờ, tránh được cả việc bị thấm vẫn điều tra. Được biết có 15 nghi phạm bao gồm nghệ sĩ và con quan chức có liên quan đến cái chết của Vu Mông Lung. Tuy nhiên, thông tin này đến nay chưa thể xác thực.

Cuộc điều tra về cái chết của Vu Mông Lung kết thúc chóng vánh chỉ trong 12 tiếng. Có thông tin cho biết cái chết của mỹ nam cổ trang liên quan đến "quy tắc ngầm" trong showbiz nên mới đóng hồ sơ vội vàng như vậy

Điều đáng sợ hơn là truyền thông Trung Quốc phát hiện trước vụ việc của Vu Mông Lung, có rất nhiều nghệ sĩ chung công ty quản lý với cố diễn viên cũng lần lượt qua đời đầy uẩn khúc. Đa số các ngôi sao thuộc công ty Tianyu Media (EE-Media) đều chết vì những cú ngã bất thường.

Đầu tiên vào năm 2006, nam ca sĩ Tan Beixi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi được mô tả là không bình thường. Năm 2011, nam diễn viên Thượng Vu Bác đã nhảy lầu tự tử ở tuổi 28 sau khi đi lang thang trên nóc 1 tòa nhà cao tầng trong 3 giờ đồng hồ. Trong điện thoại của Thượng Vu Bác, cảnh sát tìm thấy tin nhắn tuyệt mệnh: "Cái chết của tôi không liên quan đến bất kỳ ai. Không cần phải đổ lỗi cho bất kỳ ai". Đáng chú ý, Thượng Vu Bác tự vẫn chỉ sau 2 năm nổi tiếng. Trước khi qua đời, anh không hề để lộ dấu hiệu bất ổn tâm lý nào, thậm chí tỏ ra rất yêu đời và vui vẻ.

Thượng Vu Bác tự vẫn ở tuổi 28

Năm 2015, ngôi sao đang lên do Tianyu Media nâng đỡ là nam diễn viên Biên Sách qua đời sau khi rơi khỏi 1 tòa nhà ở Thiên Tân (Trung Quốc) ở tuổi 32. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một lượng nhỏ methamphetamine (ma túy đá) và dụng cụ sử dụng chất gây nghiện. Cơ quan chức năng cho biết đã nhận được cuộc gọi tố giác về việc Biên Sách dùng ma túy. Lúc đến nơi, họ phát hiện cửa sổ phòng mở toang và có người ngã xuống lầu tử vong tại chỗ. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Biên Sách đã sử dụng 2 loại ma túy khác nhau trước khi rơi từ trên cao xuống và qua đời.

Biên Sách ngã lầu tử vong tại chỗ do dùng ma túy

Năm 2016, nữ ca sĩ Bản Hề đột ngột nhảy lầu tự tử ngay trong đêm Giáng sinh, hưởng dương 22 tuổi. Cô ra đi chỉ 3 ngày sau khi phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Cái chết của Bản Hề sau đó được cơ quan chức năng kết luận là tự sát.

Cùng năm đó, 1 nghệ sĩ khác của Tianyu Media là Kiều Nhậm Lương cũng được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết Kiều Nhậm Lương sử dụng túi nylon trùm kín đầu dẫn đến tắt thở trước khi qua đời. Vụ việc gây chao đảo showbiz Trung Quốc bởi Kiều Nhậm Lương mất khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Chưa kể, mỗi lần xuất hiện trước ống kính, Kiều Nhậm Lương đều mang đến hình ảnh tươi trẻ đầy sức sống, không có dấu hiện bất ổn thể chất nào.

Sau khi thông tin Kiều Nhậm Lương qua đời được công bố. Trên MXH Trung Quốc, netizen đã truyền tay nhau tin đồn, Kiều Nhậm Lương tự tử vì bị trầm cảm. Công ty quản lý cũng xác nhận trước khi mất Kiều Nhậm Lương gặp vấn đề tâm lý, mất ngủ nghiêm trọng. Tuy nhiên, các blogger giải trí lại gây hoang mang khi cho biết sự ra đi của tài tử Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây không đơn giản. "Bị ép quan hệ đồng giới, chịu đựng sự bạo hành, nguyên nhân cái chết có thể được lý giải rõ ràng không?", 1 blogger giải trí viết.

Trước khi mất, Kiều Nhậm Lương được cho biết đã bị ép tham gia 1 bữa tiệc của thế hệ siêu giàu ở Trung Quốc. Anh bị tra tấn dã man, tàn bạo đến chết trong 3 giờ. Thi thể anh lúc phát hiện không còn nguyên vẹn. 1 số nguồn tin khẳng định 1 cánh tay của Kiều Nhậm Lương còn không được tìm thấy. Cha mẹ của tài tử bạc mệnh dù rất đau lòng, song không thể đòi công lý cho con vì bị các thế lực có liên quan đe dọa. Đáng chú ý, những năm qua, mỗi khi uẩn khúc trong cái chết của Kiều Nhậm Lương được dân tình chia sẻ lại trên MXH, đều bị xóa bỏ chỉ sau vài phút.

Trong năm 2016, có 2 nghệ sĩ của Tianyu Media là Bản Hề và Kiều Nhậm Lương đều ra đi với lý do tự tử

Tháng 10/2017, cảnh sát Tô Châu (Trung Quốc) gây rúng động khi xác nhận nữ diễn viên Nhậm Kiều qua đời ở tuổi 24. Nhậm Kiều mất sau khi ngã từ tầng 13 khách sạn. Thi thể cô được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân ở bụi cây. Camera từ khách sạn ghi lại trước hôm xảy ra sự việc, Nhậm Kiều đến đến lấy phòng với 1 người đàn ông trẻ tuổi. "Nhậm Kiều và người đàn ông đó ở chung phòng, mang theo nhiều túi đồ. Hôm sau, chúng tôi phát hiện cô ấy đã chết", nhân viên khách sạn nói.

Cảnh sát nhanh chóng xác định được người ở cùng Nhậm Kiều chính là "Quách Tĩnh" Dương Húc Văn. Do tình trạng qua đời của Nhậm Kiều có nhiều nghi vấn, Dương Húc Văn bị thẩm vấn trong 48 tiếng. Cảnh sát xác nhận cả 2 uống nhiều rượu nhưng không sử dụng ma túy. Sau đó, Dương Húc Văn được loại khỏi danh sách tình nghi. Cái chết của Nhậm Kiều được công ty quản lý thông báo là gặp tai nạn té lầu nên tử vong.

Thi thể của Nhậm Kiều được tìm thấy trong tình trạng lõa thể ở bụi cây

Năm 2019, nam diễn viên Lư Gia Dũng gây xôn xao khi đăng hàng loạt bài viết có nội dung bi quan trên trang cá nhân. Anh sau đó được thông báo mất tích. 6 năm qua, vẫn cho có thông tin nào về tình hình hiện tại hay tung tích của Lư Gia Dũng. Đến năm 2020, Tianyu Media thông báo ca sĩ Thái Sùng đã qua đời mà không tiết lộ nguyên nhân cái chết. Đến tháng 9 vừa qua, Vu Mông Lung là trường hợp người nổi tiếng thứ 8 của Tianyu Media tử vong không rõ ràng.

Nghệ sĩ bị ép thực hiện quy tắc ngầm đến chết?

Tình trạng nghệ sĩ của Tianyu Media lần lượt ra đi khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ khiến khán giả không khỏi rùng mình bàng hoàng và thương xót. Tất cả cái chết của các ngôi sao thuộc công ty quản lý này hầu như đều chung kết luận tự vẫn và tai nạn ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, việc thảm kịch liên tục xảy ra ở Tianyu Media khiến dân tình không khỏi nghi ngờ về nguyên nhân qua đời thực sự của các nghệ sĩ. Đặc biệt là vụ việc của Vu Mông Lung, Kiều Nhậm Lương và Nhậm Kiều đều bị tố cáo là có thế lực ngầm nhúng tay. 3 nghệ sĩ của Tianyu Media này được cho là bị lạm dụng, ép buộc tham gia vào các bữa tiệc của những ông lớn trong ngành và bị tra tấn đến chết. Do đó, nhiều người không khỏi nghi vấn Tianyu Media đã ép buộc "gà cưng" phục vụ các nhân vật tai to mặt lớn trong showbiz và khiến 8 nghệ sĩ nói trên mất mạng. Trước cáo buộc tiêu cực này, Tianyu Media không phản hồi.

Nguồn: Sina, Sohu