8 ô tô bị thiêu rụi trong vụ cháy gara ở Hà Nội

Hình ảnh vụ cháy nhìn từ trên cao.

Liên quan đến vụ cháy gara ô tô trên đường Nguyễn Văn Giáp (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều 5/6, theo một nguồn tin của phóng viên, có khoảng 8 ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 ô tô cháy 1 phần, cùng nhiều tài sản khác bị thiệt hại.

Trước đó, hơn 17h cùng ngày, Trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Carplus Việt Nam bất ngờ xảy ra hỏa hoạn .

Lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do vụ cháy lớn, lực lượng PCCC thuộc Công an TP Hà Nội và đơn vị lân cận được điều động chi viện.

Đến hơn 19h, vụ cháy được khống chế và dập tắt sau đó. Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ô tô hạng sang bị thiệt hại trong vụ cháy.

Gara ô tô rộng khoảng 300m2, xây tường gạch, quây tôn…Vụ cháy lan sang nhà trọ kế bên rộng khoảng 200m2.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê tài sản thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.