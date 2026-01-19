8 ngôi sao diễn hay nhất Việt Nam: Kiều Minh Tuấn xếp sau Trấn Thành, hạng 1 xứng đáng được tung hô cả đời

Mới đây, trên nền tảng TikTok lan truyền một đoạn clip tổng hợp 8 gương mặt diễn đỉnh nhất màn ảnh Việt, thu hút 2 triệu view. Nên nhớ, đây chỉ là đánh giá dựa trên cảm quan cá nhân của người làm nội dung, song, vẫn gây nên cuộc tranh cãi không hồi kết trên sóng mạng vì các thứ hạng còn "cấn cấn".

8 ngôi sao diễn hay nhất màn ảnh Việt

1. Thái Hòa

Việc Thái Hòa đứng đầu danh sách gần như không gây nhiều tranh cãi. Anh được xem là một trong số hiếm diễn viên Việt có thể cân trọn cả hài lẫn bi, từ những vai giang hồ, người lao động bình dân cho tới các nhân vật mang chiều sâu tâm lý nặng ký. Hành trình diễn xuất của Thái Hòa trải dài qua nhiều dấu mốc đáng nhớ như Để Mai Tính, Long Ruồi, Tiệc Trăng Máu, Cây Táo Nở Hoa, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối... và gần đây là Tử Chiến Trên Không, cho thấy biên độ vai diễn rộng và khả năng thích ứng với nhiều thể loại khác nhau.

2. Hồng Đào

Những năm gần đây, Hồng Đào liên tục ghi dấu ấn với các vai diễn đa thể loại, từ tình thân tới kinh dị như Mai, Linh Miêu, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ... Hồng Đào được coi là một trong những gương mặt sáng giá của điện ảnh và truyền hình Việt, nổi bật với khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Mỗi vai diễn của cô đều toát lên sự chân thật, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm. Không chỉ lĩnh vực phim ảnh, Hồng Đào còn thể hiện xuất sắc ở mảng sân khấu kịch.

3. Thu Trang

Thu Trang là gương mặt có hành trình chuyển mình đáng chú ý từ sân khấu hài sang điện ảnh. Cô dần chứng minh năng lực ở những vai nặng ký hơn qua các phim như Chị Mười Ba, Con Nhót Mót Chồng, Nghề Siêu Dễ, Nụ Hôn Bạc Tỷ, Ai Thương Ai Mến... Điểm mạnh của Thu Trang nằm ở khả năng làm chủ nhịp phim, giữ năng lượng nhân vật ổn định và tạo được sự kết nối với khán giả. Dù đôi lúc thoại vẫn còn hơi sến, mang màu sắc sân khấu và hài kịch, nhưng nhìn tổng thể, diễn xuất của cô đã chắc tay hơn rõ.

4. Tuấn Trần

Ở vị trí thứ 4, Tuấn Trần là cái tên bị cho là khá được ưu ái trong bảng xếp hạng này. Anh sở hữu ngoại hình sáng và phù hợp với các vai nam chính thị trường như Bố Già, Mai, Đất Rừng Phương Nam... Tuy nhiên, diễn xuất của Tuấn Trần thường bị nhận xét là an toàn, ít biến hóa, chủ yếu dựa vào cảm xúc bên ngoài hơn là đào sâu tâm lý. Chính vì vậy, không ít netizen cho rằng anh nên ở thứ hạng thấp hơn do kỹ năng chuyên môn vẫn còn nhiều hạn chế so với các đàn anh, đàn chị trong danh sách.

5. Việt Hương

Việt Hương có lợi thế lớn về kinh nghiệm sân khấu và khả năng tận dụng hình thể, biểu cảm. Khi chuyển sang điện ảnh với Nhà Có 5 Nàng Tiên, Chị Dâu, Ma Da, Cục Vàng Của Ngoại, cô cho thấy sự linh hoạt trong cả vai hài lẫn vai tâm linh, bi kịch. Ở mùa giải thưởng cuối năm 2025, Việt Hương chiến thắng nhiều hạng mục về diễn xuất, chứng minh vị trí thứ 5 là hoàn toàn xứng đáng.

6. Trấn Thành

Trấn Thành dần trau dồi kho tàng diễn xuất, không cố định bản thân vào những vai trò gây cười. Các vai diễn trong Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ... cho thấy anh làm tốt những nhân vật mang nhiều tổn thương nội tâm, đặc biệt ở các phân đoạn cao trào tâm lý với cường độ cảm xúc lớn. Thế mạnh của Trấn Thành nằm ở việc khai thác cảm xúc gia đình, những mâu thuẫn rất đời và gần gũi, giúp nhân vật trở nên dễ đồng cảm. Qua từng dự án, anh cho thấy sự tiến bộ trong tiết chế diễn xuất và nỗ lực hoàn thiện hình ảnh một diễn viên nghiêm túc, không chỉ dừng lại ở vai trò người dẫn dắt câu chuyện.

7. Phương Anh Đào

Phương Anh Đào được đánh giá cao nhờ vẻ ngoài đậm chất điện ảnh và khả năng diễn nội tâm khá ổn, đặc biệt trong các phim như Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Bằng Chứng Vô Hình hay Mai. Cô có thế mạnh ở những vai nữ trầm lắng, nhiều suy tư, khi cảm xúc được truyền tải chủ yếu qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Dẫu vậy, một số ý kiến cho rằng thoại của Phương Anh Đào đôi lúc còn thiếu lực, chưa thật sự bùng nổ ở các phân đoạn cao trào. Bù lại, khả năng “diễn bằng ánh mắt” giúp cô giữ được chiều sâu nhân vật và tạo dấu ấn riêng trên màn ảnh.

8. Kiều Minh Tuấn

Việc Kiều Minh Tuấn “đội sổ” là điểm gây tranh cãi lớn nhất trong danh sách. Anh vốn được đánh giá cao về khả năng nhập vai, sẵn sàng thay đổi ngoại hình và tâm lý nhân vật, từ Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu đến gần đây là Con Kể Ba Nghe. Đặc biệt ở dự án mới, Kiều Minh Tuấn cho thấy sự lột xác rõ rệt, diễn xuất nặng đô về mặt nội tâm. Nhiều khán giả cho rằng với năng lực hiện tại, anh hoàn toàn có thể xếp ở thứ hạng cao hơn, thay vì đứng cuối bảng.