8 năm sau thảm họa 1-6, Messi trở lại để đòi món nợ lớn nhất trước Tây Ban Nha

Argentina từng thua sốc Tây Ban Nha tới 1-6 năm 2018 nhưng hiện tại, Lionel Messi giờ đây có cơ hội viết nên cái kết hoàn toàn khác. Trận chung kết World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua giành cúp vàng, mà còn là màn "phục hận" được chờ đợi suốt 8 năm.

Thảm họa 1-6 chưa từng bị lãng quên

Ngày 27/3/2018, trên sân Wanda Metropolitano, Argentina trải qua một đêm ác mộng khi bị Tây Ban Nha vùi dập với tỷ số 6-1 trong trận giao hữu quốc tế. Dù Messi không ra sân vì chấn thương gân kheo và chỉ ngồi trên khán đài theo dõi đồng đội bất lực, thất bại ấy vẫn được xem là một trong những vết đen lớn nhất của La Albiceleste trong kỷ nguyên hiện đại.

Ở thời điểm đó, Tây Ban Nha của Julen Lopetegui phô diễn thứ bóng đá kiểm soát đầy mê hoặc. Isco lập hat-trick, Diego Costa, Thiago Alcantara và Iago Aspas thay nhau ghi bàn, còn Argentina gần như vỡ vụn sau từng đợt lên bóng của đối thủ. Truyền thông xứ Tango gọi đó là "đêm đáng quên", còn nhiều chuyên gia xem đây là lời cảnh báo về sự phụ thuộc quá lớn của Argentina vào Messi.

Messi từng ngậm ngùi chứng kiến Argentina thảm bại 1-6 trước Tây Ban Nha.

Thất bại ấy diễn ra chỉ vài tháng trước World Cup 2018 và phần nào báo hiệu một giải đấu thất vọng của Argentina tại Nga, nơi họ thể hiện mờ nhạt và phải dừng bước ở vòng 1/8. Trong khi đó, dù không thể vô địch năm ấy, Tây Ban Nha vẫn được nhìn nhận là một trong những nền bóng đá sở hữu hệ thống đào tạo và triết lý chơi bóng hàng đầu thế giới.

Suốt 8 năm qua, hai đội chưa có dịp tái đấu trong một trận chính thức. Bởi vậy, cuộc chạm trán ở chung kết World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là màn tranh ngôi vương, mà còn là cơ hội để Argentina khép lại ký ức đau buồn từng khiến cả nền bóng đá xứ Tango tổn thương.

Messi và cơ hội khép lại "món nợ" cuối cùng

Nếu năm 2018, Messi chỉ biết lặng lẽ chứng kiến đồng đội sụp đổ từ khán đài, thì lần này anh sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina trên sân. Ở tuổi 39, siêu sao mang áo số 10 đang đứng trước cơ hội giành thêm một chức vô địch World Cup, đồng thời hoàn tất hành trình được nhiều người xem là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Điều thú vị là Tây Ban Nha hiện tại cũng rất khác so với tám năm trước. Thay vì những Sergio Ramos, Iniesta hay David Silva, La Roja bước vào trận chung kết với một thế hệ mới đầy sức sống, nổi bật là Lamine Yamal, Nico Williams và dàn cầu thủ trẻ giàu tốc độ. Họ mang đến lối chơi kiểm soát quen thuộc nhưng trực diện hơn, sẵn sàng đẩy cao tốc độ để gây sức ép lên mọi đối thủ.

Khác với 8 năm trước thì hiện tại, Messi sẽ lĩnh xướng Argentina đối đầu Tây Ban Nha.

Chính vì vậy, trận chung kết lần này còn được xem là cuộc đối đầu giữa hai thế hệ. Một bên là Messi – biểu tượng của kỷ nguyên cũ, người đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý. Bên kia là Yamal cùng những tài năng trẻ đang được kỳ vọng mở ra thời đại mới cho bóng đá Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào hành trình của Argentina tại World Cup 2026, sẽ là sai lầm nếu cho rằng họ chỉ biết trông chờ vào Messi. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni tiếp tục thể hiện bản lĩnh đáng nể ở những thời khắc quyết định, với một tập thể gắn kết, giàu kinh nghiệm và luôn biết cách vượt qua áp lực. Chính tinh thần ấy từng giúp họ vượt qua cú sốc thua Saudi Arabia năm 2022 để bước lên ngôi vô địch, và giờ đây lại đưa họ đến rất gần đỉnh cao thêm một lần nữa.

Argentina có cơ hội "phục thù' Tây Ban Nha sau thất bại gây sốc.

Với Messi, đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh ở sân chơi World Cup. Nếu đánh bại Tây Ban Nha, đó sẽ không chỉ là một danh hiệu nữa trong bộ sưu tập đồ sộ, mà còn là lời đáp trả hoàn hảo cho ký ức cay đắng của tám năm trước. Một thất bại 1-6 từng khiến Argentina cúi đầu trước La Roja, nhưng lịch sử luôn dành cơ hội cho những người biết đứng dậy.

Và nếu Messi cùng các đồng đội nâng cao cúp vàng tại New York, "món nợ" lớn nhất với Tây Ban Nha cũng sẽ chính thức được khép lại bằng cái kết không thể đẹp hơn.