8 món đồ người kinh doanh nên mua đầu năm để cả năm Tân Sửu may mắn, tài lộc

1. Mua vàng

Hằng năm, ngày vía Thần tài tức ngày 10 tháng Giêng, dù mua lượng vàng ít hay nhiều, rất đông người dân vẫn xếp hàng từ sáng đến tối để mua vàng. Mua vàng cầu may dịp đầu năm mới là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt.

Đầu năm mua vàng không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, cầu tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh, làm ăn phát đạt suốt năm mới mà còn là một hình thức tích trữ tài sản, tiết kiệm tránh lãng phí sau thời điểm ăn Tết của người Việt.

2. Mua vật phong thuỷ



Trong tâm niệm của người Á Đông, những vật phong thủy được ưa chuộng nhất phải kể đến như tỳ hưu, kỳ lân, cá chép, tượng Phật, cóc ba chân... Mua vật phong thủy đầu năm mới để đặt trong nhà hoặc mang theo bên người là một tục lệ hy vọng sự may mắn, thành công cho gia chủ.

Trước khi mua, bạn cần xem xét kỹ các yếu tố phong thủy như tuổi, mệnh, hướng nhà của bản thân để chọn được vật phù hợp nhất vì việc bài trí một số đồ phong thủy cũng góp phần tăng cường sinh khí, hóa giải hung khí cho gia chủ.

3. Mua son



Son là một trong những thứ mà các doanh nhân nữ không thể thiếu. Họ thường tự mua tặng bản thân vào những ngày đầu năm nhằm mong muốn có một năm đầy may mắn. Màu đỏ là màu của may mắn vậy nên son màu đỏ hoặc ánh đỏ rất ưa chuộng vào dịp đầu năm này.

4. Mua vé xổ số



Mua vé xổ số đầu năm là một trong những hành động cầu may mắn của các doanh nhân miền Nam. Những tờ vé số chỉ có giá vài nghìn đồng là cách để thử vận đầu năm của các doanh nhân. Tuy nhiên, các bạn không nên quan trọng hóa vấn đề trúng hay không trúng khi mua vé xổ số đầu năm. Vì đây chỉ là cách thử vận may đầu năm.

5. Bật lửa hoặc bao diêm



Theo quan niệm xa xưa mang nét truyền thống của ông cha ta thứ tạo ra lửa như bật lửa, bao diêm... là một món đồ nên mua để cầu may vào năm mới. Bởi lửa mang lại sự ấm áp điều may mắn và tài lộc nên nhiều người, đặc biệt là các doanh nhân luôn có thói quen mua bao diêm hoặc bật lửa để giữ hoặc tặng cho bạn bè, đối tác.

Đây cũng là món quà để dành tặng người thân, bạn bè, đối tác thay cho lời chúc phúc, gặp nhiều điềm lành, gia đình êm ấm, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và đón nhiều tài, lộc vào năm mới. Vì vậy, trong các gói muối bán đầu năm, người bán thường kèm theo bao diêm để tượng trưng cho lửa. Trong kinh doanh, bật lửa được gợi ý là một món quà ý nghĩa tặng cho đối tác vào năm mới.

6. Mua gốm



Đồ gốm không chỉ dùng để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà của bạn chúng còn có ý nghĩa phong thủy, giúp cân bằng, tăng cường sinh khí cho ngôi nhà. Đầu năm người làm kinh doanh có thể cân nhắc mua một món đồ bằng gốm để lấy may.

7. Dây may mắn

Trước và sau Tết nhiều người thường mua các loại dây may mắn có sắc màu rực rỡ không chỉ để trang trí nhà cửa mà còn có ý nghĩa cầu mong may mắn và phát tài. Dây may mắn với sợi chỉ đỏ kết nối hình đồng tiền, nén vàng... thường khắc kèm các từ cầu mong may mắn, phát tài cũng là một món đồ trang trí được khá nhiều gia đình ưa dùng.

Chúng thích hợp với nhiều vị trí trong nhà như trên các ô cửa sổ, treo bên cạnh câu đối, đặt kèm trên mâm ngũ quả...

8. Mua cây tài lộc



Cây May Mắn hay còn có tên gọi khác là cây Tài Lộc là một trong những cây được dân văn phòng đang rất ưa chuộng, vì chỉ cần nghe tên thôi các bạn cũng đã biết ý nghĩa của loại cây này. Cây mang đến may mắn và tài lộc giúp gia chủ luôn có tinh thần thoải mái để đưa ra những quyết định chính xác.

Cây nhỏ xinh phù hợp để làm cây cảnh để bàn, quà tặng, trang trí các góc nhỏ, giúp cho gia chủ phát triển con đường sự nghiệp nhanh chóng, thuận buồm xuôi gió và may mắn trong cuộc sống.

Ngoài ra, với ngoại hình nhỏ xinh, cây tài lộc thường được dùng như món quà tặng cho đối tác, người thân vào dịp khai trương.