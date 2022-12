8 cô gái trẻ bay lắc ma túy cùng 11 nam giới trong quán karaoke

Chiều ngày 27-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Yên Định vừa phối hợp bắt giữ nhiều nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

19 nam, nữ thanh niên bị bắt quả tang đang "bay lắc" trong quán karaoke

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã ập vào quán karaoke Tuấn Giang ở xã Định Liên, huyện Yên Định do Đào Quang Tùng (SN 1988) làm chủ, bắt quả tang 19 thanh niên (gồm 11 nam, 8 nữ) đang " bay lắc " ma túy.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua test nhanh, có 9/19 người dương tính với các chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quán karaoke này đang trong quá trình bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên quán vẫn lén lút hoạt động và để cho nhiều đối tượng nghiện ma túy từ các địa bàn khác đến sử dụng phòng hát để tổ chức sử dụng ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.