8 cặp "song sinh thất lạc" Cbiz gây lú cực mạnh: Lâm Tâm Như - Thái Y Lâm như sinh đôi, nhưng chưa bằng đôi của Đồng Lệ Á

Trong Cbiz có rất nhiều cặp đôi có ngoại hình giống nhau đến ngỡ ngàng mặc dù không cùng quan hệ huyết thống. Điển hình như 8 cặp sao Hoa ngữ dưới đây đã khiến nhiều fan choáng váng bởi không biết liệu họ có từng "lạc mất" anh chị em song sinh của mình hay không.



1. Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền

Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền đều là những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, ngoài đời họ cũng là đôi bạn vô cùng thân thiết.

Trong những bức ảnh cặp ngọc nữ cùng chung khung hình, có thể thấy hai nữ minh tinh có những đường nét vô cùng giống nhau, từ khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt to lấp lánh, cho đến chiếc mũi cao thanh thoát, thậm chí khi họ cười trông lại càng giống nhau. Hơn nữa, đôi bạn thân này còn thường xuyên làm chung kiểu tóc, mặc đồ giống nhau, trông chẳng khác nào một cặp song sinh.

Đồng Lệ Á và Đổng Tuyền giống nhau như hai giọt nước

Hai nữ minh tinh thường xuyên mặc đồ đôi chụp ảnh chung

Từ ánh mắt đến nụ cười của họ đều có rất nhiều điểm tương đồng, nếu chỉ nhìn qua sẽ khó mà phân biệt được

Cặp "chị em thất lạc" vô cùng thân thiết ở ngoài đời

2. Hạ Vũ và Trương Nhất Sơn

Hạ Vũ và Trương Nhất Sơn cũng là một trường hợp khiến khán giả "xoắn não" vì độ giống nhau đến kỳ lạ của họ. Trong những bức ảnh của họ khi được đặt cạnh nhau, có thể thấy hai nam diễn viên có quá nhiều điểm chung. Từ kiểu tóc, vầng trán, hình dáng khuôn mặt, đôi mắt một mí, chiếc mũi cho đến khuôn miệng đều như hai giọt nước.

Hơn nữa, cả hai đều là những diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên Hạ Vũ với vai Mã Tiểu Quân trong bộ phim điện ảnh In The Heat Of The Sun đã đạt được giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại LHP quốc tế Venice lần thứ 51, và chính thức trở thành "Ảnh Đế" trẻ tuổi nhất Cbiz khi chỉ mới 17 tuổi.

Trương Nhất Sơn cũng là một diễn viên trẻ từng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Chàng diễn viên sinh năm 1992 này còn từng lọt vào danh sách "10 nhân vật 9 có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc năm 2016".

Hạ Vũ và Trương Nhất Sơn đều sở hữu khuôn mặt nam tính, phong cách mà hai diễn viên theo đuổi cũng có rất nhiều điểm chung

Hạ Vũ và Trương Nhất Sơn đều là những diễn viên thực lực trong Cbiz

3. Lý Thấm và Tôn Di

Lý Thấm và Tôn Di đều là những mỹ nhân Cbiz được rất nhiều fan yêu thích. Hai nữ diễn viên đều mang nét đẹp ngây thơ thuần khiết, nụ cười trong sáng đáng yêu. Nhiều fan cho rằng khi đặt cạnh nhau, hai nữ diễn viên trông chẳng khác gì một cặp chị em song sinh. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là nữ diễn viên Lý Thấm theo đuổi hình tượng trong sáng đáng yêu, còn Tôn Di thì nhẹ nhàng thanh lịch hơn một chút.

Từ mái tóc, ánh mắt, nụ cười đến thần thái toát ra đều vô cùng giống nhau

Góc nghiêng như "copy-paste" của 2 nữ thần làng giải trí

4. Tưởng Cần Cần và Tôn Lệ

Tưởng Cần Cần và Tôn Lệ cũng từng khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực bởi sự giống nhau đến khó tin giữa hai người họ. Thậm chí có một số người sau khi xem phim của Tôn Lệ vẫn bối rối vì không phân biệt nổi ai là Tôn Lệ, ai là Tưởng Cần Cần. Họ không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà ngay đến khí chất toát ra cũng có phần tương tự.

Vẻ đẹp mặn mà của hai nữ diễn viên

Bạn có nhận ra đâu là Tôn Lệ, đâu là Tưởng Cần Cần không?

5. Triệu Bản Sơn và Trần Quán Hy

Cách đây ít lâu, Trần Quán Hy để mặc mộc trên sóng livestream đã trở thành từ khoá hot trên các trang mạng Trung Quốc. Hình ảnh Trần Quán Hy xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm, chưa cạo râu, cùng với những nếp nhăn lộ rõ dấu hiệu lão hoá.

Nhiều người hâm mộ kỹ tính đã phát hiện ra rằng, Trần Quán Hy hiện giờ có rất nhiều điểm tương đồng với nam diễn viên Triệu Bản Sơn thời còn trẻ, đặc biệt là nụ cười của họ trông vô cùng giống nhau. Nhiều fan cũng bày tỏ, không biết sau này Trần Quán Hy liệu có giống như đàn anh họ Triệu của hiện tại hay không.

Trần Quán Hy hiện giờ chẳng khác gì Triệu Bản Sơn thời trẻ

Hình ảnh so sánh của 2 nam diễn viên

6. Vương Âu và Lý Thuần

Vương Âu và Lý Thuần cũng là hai nữ diễn viên thường xuyên khiến mọi người lẫn lộn. Cặp diễn viên không chỉ có ngoại hình giống nhau, mà con đường diễn xuất cũng có rất nhiều điểm chung.

Hai nữ diễn viên đều sở hữu ngoại hình vô cùng quyến rũ

Đặc biệt khi Vương Âu và Lý Thuần mặc sườn xám càng khiến fan "rối trí" vì cứ tưởng họ là cùng một người

7. Lâm Tâm Như và Thái Y Lâm

Thái Y Lâm là một ca sĩ nổi tiếng, cô bước chân vào làng giải trí khi chỉ mới 18 tuổi. Nhờ tài năng thiên bẩm của mình, nàng "thiên hậu xứ Đài" đã từng bước chinh phục khán giả và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Lâm Tâm Như là một diễn viên nổi tiếng khắp châu Á với nhiều giải thưởng ấn tượng. Hai nàng ngọc nữ đều có cặp má phúng phính đáng yêu, khi họ cười trông chẳng khác gì một cặp song sinh.

2 cô nàng giống nhau tới mức từng khiến fan thắc mắc liệu họ có phải chị em song sinh hay không

Họ đặc biệt giống nhau ở nụ cười

8. Dương Dương và Hình Chiêu Lâm

Hình Chiêu Lâm là một diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ, từng trở thành hiện tượng nhờ góp mặt trong hai bộ phim Sở Kiểu Truyện và Song Thế Sủng Phi. Còn Dương Dương là một diễn viên rất được yêu thích với nhiều vai diễn như "Tiêu Nại" trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, "Diệp Tu" trong Toàn Chức Cao Thủ...

Sau khi bộ phim Song Thế Sủng Phi được phát sóng, rất nhiều khán giả xem phim đều tưởng rằng vai diễn "Bát Vương gia Mặc Liên Thành" là do Dương Dương đóng. Quả thực, Hình Chiêu Lâm sở hữu ngoại hình quá giống đàn anh Dương Dương, và đôi khi đặt họ ở cạnh nhau sẽ chẳng thể nào phân biệt nổi hai người họ.

Nhiều người cho rằng Dương Dương và Hình Chiêu Lâm giống nhau đến 90%

Một số khán giả chẳng phân biệt nổi nếu đặt hai người cạnh nhau

