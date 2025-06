Theo thông báo mới nhất của Công an tỉnh Bắc Giang, từ ngày 12/5/2025 đến ngày 25/5/2025, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ, Hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát hiện và gửi thông báo tới 878 chủ phương tiện có phương tiện vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông. Danh sách các xe có biển số vi phạm cụ thể như sau:

Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Nguyên An