78 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tại Thanh Hóa, ngày 26/8, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã có thông báo kết quả phát hiện phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Theo danh sách được công bố, từ ngày 1/8 đến ngày 10/8, lực lượng chức năng phát hiện 37 trường hợp xe mô tô (xe máy) vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể như sau:

L

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông.

Tại Bắc Ninh, ngày 24/8, Phòng Cảnh sát Giao thông đã có thông báo danh sách phạt nguội trong tuần từ ngày 15/8 đến ngày 21/8. Danh sách bao gồm 112 trường hợp vi phạm, được hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật ghi nhận.

Trong số 112 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 41 trường hợp xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và vi phạm đèn tín hiệu giao thông. Danh sách cụ thể như sau:

26 trường hợp vi phạm đèn tín hiệu giao thông, gồm các xe mô tô mang biển số: 98B2-933.51; 98B1-618.18; 98B3-929.32; 98B3-495.61; 98B2-675.55; 98B3-959.20; 98K1-228.93; 98B3-531.33; 98B3-008.85; 99F1-625.09; 98B3-626.55; 98B3-279.51; 98B1-423.98; 98K1-368.27; 98H1-402.17; 98K1-333.50; 98B1-590.88; 98E1-592.51; 98G1-108.51; 98B3-426.88; 98K1-164.73; 98B3-672.45; 98C1-235.81; 98K1-369.35; 98F1-325.66.

15 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, gồm các xe mô tô mang biển số: 12X1-257.84; 98K1-305.39; 98K1-270.80; 98K1-360.25; 98K1-279.21; 98F1-461.31; 98K1-145.00; 98K1-211.42; 98AA-305.45; 98K1-360.25; 98B3-618.46; 98B3-841.47; 98B3-386.77; 98K1-308.32; 98AC-105.47.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và tiến hành nhập thông tin biển kiểm soát, loại phương tiện: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".