HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

762 tấn thiết bị rời Việt Nam sang vùng Caribe, phục vụ dự án điện khí 1,7 tỷ USD tại Cộng hòa Dominica

Ngọc Điệp
|

Phạm vi chế tạo của Baltec 9626 gồm hai hệ thống ống xả khí (Bypass Exhaust System), với tổng khối lượng khoảng 762 tấn.

- Ảnh 1.

Xếp dỡ các cấu kiện thuộc Dự án Baltec 9626 lên tàu xuất khẩu qua Bến số 3 – Cảng PTSC Dung Quất

Trong tháng 10/2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) hoàn thành và xuất khẩu các sản phẩm thuộc dự án Baltec 9626 sang Cộng hòa Dominica, phục vụ dự án Nhà máy Điện khí LNG Manzanillo. Phạm vi chế tạo của Baltec 9626 gồm hai hệ thống ống xả khí (Bypass Exhaust System), với tổng khối lượng khoảng 762 tấn.

Dự án Nhà máy Điện khí LNG Manzanillo là dự án năng lượng quy mô lớn tại Cộng hòa Dominica, tích hợp hạ tầng tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với các tổ máy phát điện chu trình hỗn hợp, tổng công suất dự kiến 840 MW. Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính hơn 1,7 tỷ USD.

Trong chuỗi triển khai dự án, các hệ thống ống xả khí là một trong những hạng mục thiết bị phục vụ tổ hợp phát điện.

- Ảnh 2.

Kết cấu thép thuộc dự án Baltec 9626 được chế tạo và tổ hợp thử trước khi tiến hành tháo dỡ, làm sạch bề mặt, sơn và đóng gói tại Nhà máy Cơ khí PTSC Dung Quất

Điểm đáng chú ý của Dự án Baltec 9626 là phạm vi chế tạo đồng bộ các hạng mục thuộc hai hệ thống ống xả khí, từ thiết bị chính đến các cấu kiện và phụ kiện phục vụ lắp dựng. Các sản phẩm tiêu biểu gồm van chuyển hướng dòng khí (Diverter Damper), van cửa trượt (Guillotine Damper), bộ giảm thanh khí xả (Bypass Silencer), đoạn chuyển tiếp đầu vào (Inlet Transition), ống chuyển tiếp phía dưới (Lower Transition Duct), ống chuyển tiếp phía trên (Upper Transition Duct) và các đoạn ống xả (Stack).

Trong đó, van chuyển hướng dòng khí là hạng mục nổi bật với kích thước lớn 11,16 m × 11,16 m × 45 m gồm nhiều bộ phận cần được chế tạo, tổ hợp đồng bộ, như phần thân trên, phần thân dưới, các vách bên và khung truyền động. Với chiều cao 45 m, việc chế tạo và tổ hợp các bộ phận này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các công đoạn gia công, lắp ghép và kiểm tra, nhằm bảo đảm các cấu phần phù hợp trước khi hoàn thiện thiết bị.

Bên cạnh các thiết bị chính, phạm vi cung cấp còn bao gồm kết cấu đỡ, sàn thao tác, thang, tấm lót bên trong (field liners) cho van chuyển hướng dòng khí, ống chuyển tiếp phía dưới và bộ giảm thanh, cùng các chi tiết liên kết như đai ốc và vòng đệm,...

Đối với hạng mục van chuyển hướng dòng khí, PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện chạy thử tại công trường.

- Ảnh 3.

Tập kết các kiện hàng tại Bến số 3 - Cảng PTSC Dung Quất trước khi xuất khẩu

Đèo Cả huy động gần 100 nhân sự, 40 thiết bị đào núi xây hầm dài hơn 600m thuộc dự án 10.000 tỷ đồng, quyết thông hầm ngay tháng sau
Tags

PTSC

Cộng hòa Dominica

LNG

số 3

cảng PTSC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại