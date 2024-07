Có nhiều cách để đo nhiệt độ ở những vùng nóng này, nhưng chúng ta có thể tập trung vào nhiệt độ không khí trung bình trên bề mặt. Phương pháp này cung cấp thước đo nhiệt độ ổn định bằng cách lấy nhiệt độ trung bình tối đa và tối thiểu hàng ngày trong một khoảng thời gian và là phương tiện đáng tin cậy để so sánh nhiệt độ cao duy trì ở sa mạc và rừng nhiệt đới.

1. Mali

Quốc gia nóng nhất thế giới có lẽ là Mali ở Tây Phi. Nơi đây có khí hậu sa mạc chủ yếu là nóng, đặc biệt là ở phía bắc, trong khi phía nam có khí hậu bán khô hạn với lượng mưa rất ít. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Mali là khoảng 29,21 độ C. Mùa nóng ở Mali thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6, với nhiệt độ khắc nghiệt đôi khi lên tới 45 độ C. Nhiệt độ cao đặt ra thách thức lớn đối với cuộc sống hàng ngày và nông nghiệp, đặc biệt ở các khu vực phía bắc Mali. Tình trạng hạn hán, sa mạc hóa và thiếu nước đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp và an ninh lương thực.

2. Burkina Faso

Burkina Faso, một quốc gia không giáp biển ở Tây Phi, có khí hậu thay đổi từ Sahel bán khô cằn ở phía bắc đến xavan ẩm ướt ở phía nam. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 29,26 độ C. Mùa nóng kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 và nhiệt độ có thể lên tới trên 40 độ C ở một số khu vực. Biến đổi khí hậu khiến lượng mưa ngày càng thất thường và các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán và lũ lụt diễn ra thường xuyên hơn, đe dọa an ninh lương thực và tài nguyên nước.

3. Sénégal

Sénégal nằm ở cực tây châu Phi, có khí hậu nhiệt đới Sahel với nhiệt độ trung bình quanh năm là 28,9 độ C. Phần lớn lượng mưa tập trung từ tháng 6 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5. Biến đổi khí hậu đang tác động đáng kể đến Sénégal, khiến nhiệt độ tăng cao, lượng mưa không đều và mực nước biển dâng cao, đe dọa các khu vực ven biển và Dakar. Những thay đổi này làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán, suy thoái đất và mất đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến nông nghiệp và ổn định lương thực.

4. Mauritanie

Mauritania, nằm ở tây bắc châu Phi, có khí hậu chịu ảnh hưởng của sa mạc rộng lớn, với nhiệt độ trung bình hàng năm là 28,82 độ C. Các khu vực nội địa rộng lớn bị ảnh hưởng bởi sức nóng cực độ của sa mạc Sahara. Bờ biển Đại Tây Dương có tác dụng làm mát nhẹ nhưng không thể cưỡng lại được thời tiết nắng nóng. Gió Hamadan theo mùa mang lại cảm giác mát mẻ thoáng qua nhưng cũng kèm theo lượng bụi lớn, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và tầm nhìn.

5. Tuvalu

Tuvalu là một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương với nhiệt độ tương đối ổn định và độ ẩm cao quanh năm, tạo nên khí hậu nhiệt đới. Quần đảo này nằm ở phía nam xích đạo nên có khí hậu ấm áp và ổn định. Nhiệt độ trung bình ở đây là 28,6 độ C, ấm áp và dễ chịu. Khí hậu Tuvalu được đặc trưng bởi hai mùa chính: mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4 và mùa khô từ tháng 5 đến tháng 10. Lượng mưa hàng năm dao động từ 2.000 đến 3.000 mm, là nguồn nước ngọt quan trọng cho nông nghiệp và thủy sản địa phương.

6. Djibouti

Djibouti nằm ở vùng Sừng châu Phi và có khí hậu khô cằn và bán khô cằn với nhiệt độ trung bình hàng năm là 28,49 độ C. Nhiệt độ ở các khu vực sa mạc nội địa vượt quá 40 độ C hầu hết thời gian trong ngày và vào mùa hè, nhiệt độ có thể vượt quá 50 độ C ở một số khu vực, chẳng hạn như vùng trũng Danakil. Khí hậu có nhiệt độ cao và lượng mưa ít đặt ra những thách thức lớn đối với tài nguyên nước và nông nghiệp của Djibouti.

7. Gambia

Gambia nằm ở Tây Phi và có khí hậu nhiệt đới với mùa khô và mùa mưa đáng kể chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Phi. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 28,38 độ C. Mùa khô thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5, có thời tiết khô nóng và lượng mưa ít. Mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, mang theo lượng mưa lớn và độ ẩm tăng cao. Lượng mưa phân bố không đều trên cả nước, lượng mưa tương đối ít hơn ở các khu vực ven biển và nhiều hơn ở các khu vực nội địa.

8. Maldives

Maldives là một trong những quốc gia ấm áp nhất thế giới, với nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 28,11 độ C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa làm cho nhiệt độ ít thay đổi trong năm và biên độ dao động giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là rất nhỏ. Biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức lớn đối với quốc đảo này, đặc biệt là tình trạng xói mòn bờ biển và hiện tượng tẩy trắng san hô.

9. Benin

Benin là một quốc gia Tây Phi với nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 28 độ C. Khí hậu nhiệt đới của Benin dao động trong khoảng 28 và 32,2 độ C. Ở khu vực phía bắc, nhiệt độ thường tăng vọt lên khoảng 40 độ C từ tháng 2 đến tháng 5. Các thành phố ven biển như Cotonou có nhiệt độ tương đối ổn định nhờ gió biển mát mẻ giúp nhiệt độ ổn định quanh năm. Biến đổi khí hậu ở Benin đang làm tăng sự thay đổi nhiệt độ và thay đổi lượng mưa, ảnh hưởng đến nông nghiệp và tài nguyên nước.

10. Palau

Quần đảo Palau, nằm ở phía tây Thái Bình Dương, nổi tiếng với khí hậu xích đạo, nhiệt độ và độ ẩm cao quanh năm. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Palau là khoảng 27,9 độ C, với nhiệt độ dao động nhỏ trong suốt cả năm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, với lượng mưa lớn và thỉnh thoảng có nguy cơ xảy ra bão. Môi trường biển của Palau duy trì khí hậu ôn hòa, với nhiệt độ nước biển duy trì ở mức khoảng 29 độ C, mang lại điều kiện lý tưởng cho sinh vật biển và các rạn san hô. Biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa đáng kể cho Palau, chủ yếu do mực nước biển dâng cao và cường độ gia tăng của các hiện tượng thời tiết.