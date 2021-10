7 tỉnh miền Trung được Bộ Công an yêu cầu rà soát về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên nói gì?

Vào ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết cũng đã phối hợp với UBND và UBMTTQ các cấp ở 7 tỉnh miền Trung nhằm xác minh, cung cấp thông tin về số tiền cứu trợ mà nhân dân các địa phương này nhận được từ ca sĩ Thủy Tiên trong mùa lũ năm 2020. 7 tỉnh miền Trung bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh đã báo cáo lại Bộ công an kết quả điều tra của vụ việc.

Thừa Thiên - Huế: "Họ đi tự phát nên không thể xác nhận số tiền nếu có yêu cầu"

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an, chính quyền địa phương Thừa Thiên - Huế đã lập tức tiến hành công tác rà soát và có báo cáo gửi lại vào ngày 10/10.

Theo báo Người lao động, ông Trần Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), cho biết đã gửi Bộ Công an về các chứng cứ, tài liệu liên quan việc phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên ủng hộ người dân bị bão lụt trên địa bàn xã vào ngày 20/11/2020.

Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trao quà tại xã Quảng Thọ hồi tháng 10/2020

Tại buổi trao quà từ thiện, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bỏ ra 4 cọc tiền tổng cộng 2 tỷ đồng trước sự chứng nhận của đại diện chính quyền, sau đó Ủy ban MTTQ xã kiểm đếm lại trước khi phát.

Sau khi phát, xã kiểm tra lại số dư và xác nhận vào giấy là đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã trao 1.965.500.000 đồng cho 1.959 hộ dân trong xã Quảng Thọ.

Tương tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An (Quảng Điền) cũng đang làm báo cáo gửi Bộ Công an về việc ca sĩ Thủy Tiên trao quà từ thiện ủng hộ người dân lũ lụt ở xã này. Được biết, tại xã Quảng An vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã trao 2.616.500.000 đồng cho 2.632 hộ bị ảnh hưởng lũ lụt; Ủy ban MTTQ xã Quảng An đã ký văn bản xác nhận số tiền trao quà và thư cảm ơn đoàn từ thiện.

Tuy nhiên, trong đợt 1 vào tháng 10/2020, đoàn từ thiện của Thủy Tiên có về trao quà trực tiếp cho người dân ở xã Quảng Vinh, Quảng Phước và thị trấn Sịa (Quảng Điền) nhưng không thông qua chính quyền dẫn đến khó khăn trong việc xác định số tiền.

Ông Phan Cảnh Ngưu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Điền cũng cho hay:

"Họ đi tự phát nên không thể xác nhận số tiền nếu có yêu cầu. Nếu họ có nhờ thì chúng tôi cũng không có căn cứ nào để xác nhận.

Việc họ có trao tiền là thật, về với bà con mình rất là cảm ơn nhưng mà là tự phát nên bây giờ sẽ có khó khăn".

Quảng Ngãi: Xác nhận trao tặng 14 tỷ đồng cho 2.620 hộ dân vùng thiên tai

Ngày 10/10, trả lời Zing, bà Hà Thị Anh Thư, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho hay địa phương đã nhận được công văn của Bộ Công an đề nghị cung cấp chứng cứ, tài liệu về phát, cấp quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn vào đợt mưa lũ cuối năm 2020.

Cụ thể, cuối tháng 11/2020, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 và lũ lớn. Đoàn ca sĩ Thủy Tiên có liên hệ với lãnh đạo tỉnh để hỗ trợ cho người dân ở các địa phương bị thiệt hại nặng. Sau đó, Ban Dân Vận Tỉnh ủy phối hợp với các địa phương rà soát, chọn lập danh sách và phát phiếu nhận quà cho những hộ dân thiệt hại nặng nhất.

Thủy Tiên trao quà hỗ trợ tại Quảng Ngãi

"Ban Dân vận phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức các chuyến xe đưa bà con tập trung về huyện Mộ Đức để nhận quà. Đoàn ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp trao tiền mặt hỗ trợ người dân trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh, các địa phương và các cơ quan báo chí", bà Thư nói.

Trong tổng số tiền 14 tỷ đồng, ca sĩ Thủy Tiên trao tặng mỗi hộ dân 5 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao tiền cho 20 hộ dân bị sập nhà do bão lũ gây ra (mỗi hộ 50 triệu đồng).

Hà Tĩnh: Tổng số tiền là 40 tỷ đồng, trong đó một nửa dành cho việc xây nhà văn hóa cộng đồng

Ngày 13/10, ông Hoàng Anh Đức - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này đã hoàn thiện báo cáo bằng văn bản gửi ra Bộ Công an liên quan đến việc cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương này trong năm 2020.

Cụ thể, ca sĩ Thủy Tiên đã về tỉnh Hà Tĩnh trao quà cứu trợ cho 5 huyện thành thị gồm: TX. Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà trong 2 đợt. Đợt 1 trong ngày 27/10/2020 và đợt 2 là ngày 1/11/2020.

Người dân Hà Tĩnh nhận quà hỗ trợ

Tổng số tiền ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho người dân trên địa bàn là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó 20 tỷ là xây 10 căn nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các địa phương thường xuyên ngập lụt và số tiền trao trực tiếp là 20.295.500.000 nghìn đồng trao cho 2.066 hộ dân.

"Thời điểm hiện nay qua rà soát thì mức hỗ trợ cho các hộ dân cơ bản là 10 triệu đồng, có một ít hộ dân là mức tiền thấp hơn. Việc thấp hơn thì do đoàn đi qua mà thấy không khổ, không khó khăn lắm thì họ tự bớt tiền phát", ông Đức chia sẻ thêm cùng báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, thời gian phát tiền ngắn và cũng do không có yêu cầu của đoàn nên người dân không ký nhận trong danh sách. Tuy nhiên danh sách nhận tiền bao nhiêu đều có sự xác nhận của chính quyền xã.

Quảng Nam: Hỗ trợ 2.460 hộ với tổng số tiền 12,75 tỷ đồng; Khẳng định việc phát tiền của nữ ca sĩ là minh bạch, rõ ràng

Chiều 13/10, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Minh Thư - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ Công an cung cấp thông tin về việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn.

Theo bà Thư, cuối năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên về huyện Bắc Trà My trao cho 350 hộ dân bị thiệt hại do bão lũ, với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã gửi kèm danh sách 350 hộ dân được nhận tiền của Thủy Tiên để cơ quan điều tra có thể về địa phương xác minh trực tiếp khi cần.

Cũng trong chiều nay, ông Lương Tấn Thành - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc cho biết, đơn vị đã làm xong báo cáo về việc ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện tại địa phương vào cuối năm 2020 để gửi đến Bộ Công an.

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân Bắc Trà My cuối năm 2020

Theo ông Thành, cuối năm 2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên có về địa phương phát tiền cho gần 1.960 hộ dân. Danh sách các hộ dân do địa phương lập và đưa lên, số tiền dự tính lúc đầu hỗ trợ là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ca sĩ Thủy Tiên trao thêm tiền nên số tiền thực tế trao cho người dân khoảng 5,5 tỷ đồng. Sau khi đoàn trao tiền, địa phương có giấy nhận tiền và có thư cảm ơn.

Cùng ngày, đại diện huyện Tây Giang (Quảng Nam) cũng xác nhận vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên về trao tiền tại địa phương đều rõ ràng, minh bạch.

Được biết, cuối tháng 11/2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên có về huyện Tây Giang để trao tiền từ thiện cho 150 hộ dân bị ảnh hưởng nặng do thiên tai. Tại đây, sau khi xác minh, Thủy Tiên đã trích 3,75 tỉ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ cho 150 hộ dân đặc biệt khó khăn (mỗi hộ 25 triệu đồng).

Như vậy, qua khảo sát, đến thời điểm này 3 huyện của tỉnh Quảng Nam nơi Thủy Tiên về hỗ trợ cho bà con đều khẳng định việc phát tiền của nữ ca sĩ là minh bạch, rõ ràng.

Nghệ An: "Địa phương không trực tiếp kiểm đếm tiền"

Trao đổi với Zing vào ngày 13/10, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết đợt lũ lụt hồi tháng 11/2020, nhiều xã ở huyện này bị ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề.

Đoàn từ thiện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã thay mặt các nhà hảo tâm về trao hơn 500 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng .

Ngoài ra, đoàn của Thủy Tiên còn hỗ trợ xây dựng 2 cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi là cầu Khe Liễu (xã Thanh Mỹ) và cầu bản Xốp Lằm (xã Thanh Sơn) với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng ; 20 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh trao tiền hỗ trợ người dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

"Đoàn từ thiện có thông qua huyện để trao quà hỗ trợ người dân. Các địa phương trong huyện đã lập danh sách theo yêu cầu, cử cán bộ hỗ trợ an ninh, chứng kiến hoạt động song không trực tiếp kiểm đếm số tiền", ông Nhã nói và cho biết trong lúc khó khăn, người dân nhận được hỗ trợ rất biết ơn các đoàn từ thiện. Họ không có phản hồi gì về số tiền nhận được.

Cũng theo báo này, tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, nói rằng danh sách người nhận hỗ trợ được chính quyền địa phương lập, còn tiền do đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên phát.

Chủ tịch MTTQ huyện Hưng Nguyên cho biết toàn huyện có 456 hộ gia đình ở 7 xã được nhận quà từ đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên với số tiền 5 triệu đồng. Hai trường hợp khó khăn hơn được hỗ trợ 10 và 30 triệu đồng.

Tổng số tiền vợ chồng nữ ca sĩ trao cho người dân ảnh hưởng do lũ lụt tại huyện Hưng Nguyên là hơn 2,3 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ huyện sau đó cũng có văn bản xác nhận việc ca sĩ Thủy Tiên đến phát quà cứu trợ.

Quảng Trị: Khó xác nhận được số tiền đã trao

Theo những gì đại diện Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị trao đổi với Vietnamnet, đoàn do ca sĩ Thủy Tiên đại diện đã đến địa phương 3 đợt để phát tiền từ thiện.

Đợt đầu tiên vào cuối tháng 10/2020, đoàn tự đến, liên hệ trực tiếp với các xã ở huyện Hải Lăng chứ không thông qua Ủy ban mặt trận - Ban cứu trợ. Do không có lực lượng phối hợp hỗ trợ, nên đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng và giải ngân nên chỉ trao quà tại 4 xã rồi rời khỏi địa bàn.

Đầu tháng 11/2020, đoàn tiếp tục hỗ trợ đợt 2 và 3 tại 14 xã của huyện Hải Lăng và 6 xã của huyện Triệu Phong.

Tổng số hộ trong danh sách đăng ký là 17.787. Tuy nhiên, tại các điểm trao quà, có rất nhiều hộ dân không có trong danh sách cũng đến và được hỗ trợ.

Theo lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN huyện Triệu Phong, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã trao 891 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, tương ứng với số tiền 2 tỷ 673 triệu đồng.

Huyện Hải Lăng, lúc đầu lập danh sách được nhận hỗ trợ khoảng 16.896 hộ, mỗi hộ 2 triệu đồng, tuy nhiên do chưa thống nhất nên đợt 1, đoàn chỉ hỗ trợ cho 4 xã. Sau khi thống nhất với địa phương, đoàn tiếp tục phối hợp hỗ trợ đợt 2, đợt 3 cho toàn huyện, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Xác nhận của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng theo báo này, tại các đợt, đoàn còn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách, vì vậy không xác định chính xác được số tiền do đoàn nữ ca sĩ đã phát.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị, ông Đào Mạnh Hùng cho biết, biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai xác nhận đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trực tiếp cho gần 20.048 hộ dân ở 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong để khắc phục thiên tai với tổng số tiền khoảng 33,4 tỷ là có thật.

Ông Hùng cho biết thêm đoàn cứu trợ do Thủy Tiên đại diện không thông qua Ban cứu trợ các cấp để thực hiện việc cứu trợ của mình theo quy định của nghị định của Chính phủ mà chọn cách làm là hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị cũng thừa nhận, không xác định chính xác được số tiền đã trao, vì đoàn đã trao tiền cho nhiều hộ không có tên trong danh sách, số tiền trao cũng không đồng nhất.

Quảng Bình: Chưa có báo cáo chính thức

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về việc tỉnh Quảng Bình gửi lại số liệu báo cáo cho Bộ Công an. Trước đó, vào chiều 7/10, trao đổi với báo Pháp luật Việt Nam UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, Huyện đã có văn bản gửi Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương rà soát và cung cấp các chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện.

Cũng trong chiều 7/10, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy - một xã vùng "rốn lũ" tại huyện Lệ Thủy cũng cho biết phía chính quyền địa phương chỉ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và nắm sơ bộ về số liệu người dân được nhận tiền chứ không có bất cứ một giấy tờ số liệu cụ thể nào. Tuy nhiên, phía xã cũng đã hoàn thành thống kê và báo cáo.

Thủy Tiên khi về trao cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình vào tháng 10/2020 (Ảnh: báo Lao Động)

Đại diện xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch cũng cho biết chính quyền xã có xác nhận bằng văn bản việc đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ tiền cho 699 hộ dân với tổng số tiền 4,1 tỷ đồng vào ngày 28/10/2020.

Liên quan đến việc cứu trợ, hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên tại Quảng Bình, Ủy ban MTTQVN tỉnh này cũng thông tin với báo Pháp luật Việt Nam và cho hay, năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên đến trao hỗ trợ nhưng không liên lạc và làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình mà trực tiếp liên lạc, làm việc với các địa phương trong tỉnh rồi đến trao tận tay cho người dân, nên số tiền hỗ trợ cụ thể bao nhiêu thì đơn vị không có số liệu cập nhật và nắm rõ.