7 thanh niên tổ chức sử dụng ma tuý giữa tâm dịch

Ngày 4/9/2021, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) cho biết vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Minh Đức (SN 1998) ở xã Xuân Lộc, Trương Minh Đăng (SN 1996) ở thị trấn Hậu Lộc, Lê Văn Nam (SN 2000) và Tào Ngọc Lợi (SN 2002) đều ở phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hoá về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, tổ công tác của Công an huyện Hậu Lộc và Công an thị trấn Hậu Lộc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc - khu vực đang bị phong tỏa theo chỉ thị 16 của Chính phủ thì phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng (gồm 2 nữ, 5 nam) đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý. Hiện Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.