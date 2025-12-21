7 tháng thất nghiệp cuốn trôi khoản tiết kiệm: “Chống đói” qua ngày bằng vài job lẻ, Tết này chưa biết ra sao

Chủ động nghỉ việc chứ không phải bị sa thải, cũng có khoản tiết kiệm "phòng hờ" nhưng sau cùng, vì thời gian tìm việc mới kéo dài lâu hơn dự kiến - hơn nửa năm trời, nên càng ngày càng bấp bênh. Tiền sắp cạn, việc mới chưa thấy có dấu hiệu khả quan, lại còn sắp Tết biết bao thứ phải chi, đó là tình trạng hiện tại của cô gái 25 tuổi trong câu chuyện dưới đây.

Chia sẻ trên Threads, cô cho biết sau 7 tháng thất nghiệp, đến giờ này tất cả những gì cô có thể làm chỉ là "giả vờ ổn".

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số đều đồng tình khuyên cô nên duy trì những công việc freelance hiện có, tạm dừng tìm việc tầm này để tránh làm bản thân áp lực hơn. Bởi thời điểm cận Tết, ai cũng cố làm nốt để lấy lương thưởng, nên tầm này khó tìm việc là thực trạng chung, cũng không nên cố quá.

"Hãy cứ nghỉ một thời gian nữa, sau Tết tìm việc tiếp chứ tầm này cố thì chỉ thêm mệt mà tỷ lệ tìm được việc cũng ít lắm. Em mới 25 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội, chưa kể có công việc freelance chống đỡ cùng khoản tiết kiệm suốt 7 tháng qua để trang trải là cũng giỏi hơn và ổn hơn nhiều người rồi. Còn lại thì tuổi nào cũng có cái sự chông chênh riêng của tuổi đó thôi. 25 tuổi thì khủng hoảng 1/4 cuộc đời, 35 tuổi thì có khi khủng hoảng tuổi trung niên, nên là bình thường hóa khó khăn thôi, gì đến thì mình đón" - Một người khuyên và động viên.

"Thực ra giai đoạn thất nghiệp, mình thấy cái khó nhất là ổn định tâm lý của bản thân chứ không phải câu chuyện tiền nong (nếu đã có khoản tiết kiệm dự phòng). Chưa có được việc do nhiều nguyên nhân chứ không hoàn toàn tại bản thân kém đâu, đừng nghĩ vậy nha. Bạn còn làm freelancer kiếm 5 triệu/tháng là cũng ổn mà" - Một người khác chia sẻ.

"Mình cũng từng thất nghiệp gần 1 năm đây. Mình thấy bạn vẫn còn may mắn vì vẫn còn việc để làm kiếm tiền. Hồi mình thất nghiệp Tết về mà trong lòng buồn chán kinh khủng. Bố mẹ vẫn tưởng mình có công việc, nghĩ là mình chỉ bị nợ lương tạm thời thôi... Thất nghiệp lâu nói thật là bị ì hẳn luôn ấy. Nhưng chính cái lúc đó mình học cách quản lý và kỉ luật được bản thân nên sau này nghĩ lại cũng rất biết ơn khoảng thời gian lay lắt đó" - Một người bày tỏ.

"Cố duy trì công việc đang cho mình thu nhập trong giai đoạn thất nghiệp. Ra Tết tìm được việc rồi cũng cố đừng bỏ việc freelance nha, gì chứ có nhiều nguồn thu vẫn yên tâm hơn. Chắc bạn trải qua giai đoạn thất nghiệp rồi thì càng thấm thía điều này" - Một người khuyên.

Thất nghiệp, thu nhập thấp: Tiêu Tết thế nào?

1 - Ưu tiên "Tết đủ" thay vì Tết phô trương

Khi thất nghiệp hoặc thu nhập thấp, điều quan trọng nhất là thay đổi cách nhìn cũng như quan niệm tiêu Tết. Tết không phải là dịp để phô trương hay mua sắm quá đà, mà là thời điểm gia đình sum họp, nghỉ ngơi và giữ tinh thần tích cực cho một năm mới.

Vì vậy, hãy chấp nhận một cái Tết tối giản, bỏ tâm lý phải mua sắm cho "bằng bạn bằng bè" sẽ giúp bạn giảm rất nhiều áp lực tài chính. Tết đủ vui quan trọng hơn Tết sắm nhiều nhưng lại nặng nợ sau đó.

2 - Lập ngân sách tiêu Tết rõ ràng, chi dưới khả năng hiện có

Dù tiền ít hay nhiều, vẫn cần một bảng dự trù chi tiêu cụ thể cho Tết. Hãy liệt kê những khoản thực sự cần thiết như tiền mua thực phẩm, biếu bố mẹ, đi lại, lì xì,... cố gắng giảm chi và áng chừng con số thực chi "dưới mức khả năng". Nghĩa là giả sử bạn có 20 triệu để tiêu Tết, thì cố gắng chỉ chi tổng khoảng 15 triệu.

Vì sau Tết vẫn cần 1 khoản tiền để trang trải cuộc sống, đặc biệt là với người đang thất nghiệp hay thu nhập chưa cao. Đồng thời, cũng nên hạn chế tuyệt đối việc vay mượn, quẹt thẻ tín dụng để sắm Tết.

3 - Linh hoạt trong chi tiêu dịp Tết

Thu nhập thấp hay đang thất nghiệp không có nghĩa là không có Tết, mà là cần tiêu dùng khôn ngoan hơn. Ưu tiên mua sắm sớm để tránh giá cao cận Tết, chọn thực phẩm theo mùa, mua vừa đủ dùng thay vì tích trữ dư thừa. Quà biếu có thể chuyển sang hình thức đơn giản, mang tính tình cảm hơn vật chất. Lì xì không cần đặt nặng giá trị tiền bạc, mà quan trọng là lời chúc và sự hiện diện. Ngoài ra, nếu có thể kiếm thêm thu nhập ngắn hạn trước Tết, dù không nhiều, cũng giúp bạn chủ động hơn và bớt căng thẳng tâm lý.