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7 tháng đầu năm, Ukraine mất đi hơn 126.000 binh sĩ

Hoàng Đức
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Chỉ tính trong 7 tháng đầu năm 2026, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ghi nhận 126.400 trường hợp binh sĩ vắng mặt không phép và đào ngũ.

Theo bài viết trên kênh Telegram "Resident" của Ukraine, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ghi nhận 126.400 trường hợp binh sĩ vắng mặt không phép và đào ngũ, tăng nhẹ so với 125.200 trường hợp trong cùng kỳ năm 2025.

Bài đăng lưu ý quy mô của nạn đào ngũ hầu như không thay đổi, chứng tỏ rằng tất cả các nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm khắc phục tình binh sĩ đào ngũ và thiếu nhân sự trên tiền tuyến đều thất bại.

Theo "Resident", một năm trước điều này có thể được giải thích bởi ảnh hưởng của giao tranh ác liệt tăng cao, sự mệt mỏi tích lũy kéo dài, các vấn đề về huy động bắt buộc và sự kiệt quệ về tinh thần.

Nhưng một năm sau, con số vẫn hầu như không thay đổi, cho thấy cuộc khủng hoảng hệ thống tiếp tục trầm trọng hơn và chính quyền Ukraine hầu như không có biện pháp giải quyết.

“Một vòng luẩn quẩn xuất hiện: Việc huy động quân sự nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực - quân nhân rời đơn vị trái phép hoặc công khai chạy thẳng sang phía Nga - tình trạng thiếu hụt mới lại nảy sinh - lại phải tiến hành đợt huy động quân sự tiếp theo…”, "Resident" chỉ ra.

Nói về những hậu quả có thể xảy ra đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, nguồn tin nhấn mạnh điều này có nghĩa là cuộc khủng hoảng nhân sự đang dần trở nên nghiêm trọng.

Điều đặc biệt nguy hiểm là tình trạng thiếu hụt nhân lực không chỉ ảnh hưởng đến số lượng quân số, mà sự ra đi của một số quân nhân làm tăng gánh nặng cho những người còn lại, làm giảm tính ổn định của các đơn vị, gây khó khăn cho việc luân chuyển và làm giảm khả năng hình thành một lực lượng dự bị đầy đủ.

Kết quả là các nguồn lực huy động bắt đầu được sử dụng không phải chủ yếu vào việc tạo ra các năng lực mới cho quân đội, mà là để bù đắp những thiếu hụt nhân sự hiện có và cái vòng luẩn quẩn đó cũng lặp đi lặp lại.

Kênh Telegram Ukraine cũng nhấn mạnh một kịch bản nguy hiểm hơn nhiều là tình trạng tiêu hao lực lượng chậm rãi, ngày càng nhiều nguồn lực huy động được dành cho việc bù đắp tổn thất nội bộ và khả năng luân chuyển lực lượng, khiến cho việc tích lũy lực lượng dự bị và các hoạt động tấn công lớn bị cạn kiệt.

Theo Topcor.ru
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Nga

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