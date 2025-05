7 phút video gây chấn động Đài Loan (Trung Quốc): Căn cứ chiến lược lộ diện từ trên cao, toàn đảo lo ngại

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 28/5 đưa tin, những hình ảnh về Căn cứ Không quân Hoa Liên là một phần trong video dài gần 7 phút xuất hiện vào tuần trước trên RedNote (hay còn gọi là Xiaohongshu) – mạng xã hội về phong cách sống có trụ sở tại Trung Quốc đại lục, nhưng cũng rất phổ biến ở Đài Loan, đặc biệt là đối với những người dùng trẻ tuổi.

Video được một blogger quân sự tải lên từ một địa chỉ IP ở Bắc Kinh vào ngày 21/5 - một ngày sau khi lãnh đạo Đài Loan William Lai Ching-te có bài phát biểu đánh dấu tròn một năm nhậm chức. Video đã được chia sẻ rộng rãi trên RedNote và các nền tảng khác, bao gồm WeChat và YouTube.

Video về Căn cứ Không quân Hoa Liên của Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện trên nền tảng RedNote đi kèm với phân tích chi tiết về các cơ sở và phi đội của căn cứ. Ảnh trích xuất từ video

Theo SCMP, mặc dù liên kết gốc trên RedNote đã không còn, nhưng video được đăng lại vẫn có sẵn trên các nền tảng khác.

Video bao gồm các cảnh quay cận cảnh đường băng dài 2.851 mét của căn cứ Hoa Liên, với các chi tiết về quy trình vận hành, cũng như 46 nhà chứa máy bay kiên cố, cùng với các thông số kích thước của chúng.

Video cũng cung cấp thông tin chi tiết về việc triển khai của ba phi đội đồn trú tại căn cứ không quân này, vị trí của các máy bay chiến đấu F-16V và F-5E, cũng như các cơ sở thể thao và thậm chí là các tòa nhà khách của căn cứ.

Trong video, 4 nhà chứa máy bay gần đường băng nhất đã được phân tích chi tiết, bao gồm chiều rộng, chiều cao và độ dày ước tính. Đây là nơi lực lượng quân sự Đài Loan cất giữ các máy bay F-16 của mình.

Video cũng phân tích về khu vực sinh hoạt tại Căn cứ Không quân Hoa Liên, bao gồm ký túc xá, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân golf, bể bơi, sân tennis và khu vực nhà khách được sử dụng để tiếp đón các nhân vật quan trọng.

Theo SCMP, đây không phải là lần đầu tiên thông tin chi tiết về các cơ sở quân sự của Đài Loan được chia sẻ trên RedNote, nhưng video mới này đã gây ra mối lo ngại ở Đài Loan vì một số thông tin có trong video chưa từng được công khai trước đây.

Mối lo ngại ngày càng gia tăng vì vị trí của Căn cứ Không quân Hoa Liên trên bờ biển phía đông của hòn đảo được coi là nơi trú ẩn tương đối an toàn, tránh xa bất kỳ đợt tấn công đầu tiên nào có thể được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phát động từ đất liền.

Tuy nhiên, video không cho thấy phần ngầm cực kỳ bí mật của căn cứ Hoa Liên, đó là boongke Chiashan rộng lớn.

"Sử dụng kỹ thuật tổng hợp 3D"

Giới chức Đài Loan đã nhanh chóng trấn an dư luận. Koo Li-hsiung - lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Đài Loan - nói với truyền thông vào ngày 26/5 rằng video "rất có thể" là một phần trong "chiến tranh nhận thức" của Bắc Kinh, chứ không phải là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào doanh trại quân đội mà không bị phát hiện.

"Sau khi phân tích và đánh giá, chúng tôi tin rằng những hình ảnh đó được vệ tinh ghi lại vào các thời kỳ khác nhau và được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật tổng hợp 3D. Chúng không phải được ghi lại bởi máy bay không người lái xâm nhập căn cứ hoặc bên ngoài căn cứ", ông Koo cho biết.

Lee Ching-jan - tham mưu trưởng Không quân Đài Loan - cho biết thêm rằng các hệ thống radar chống máy bay không người lái đã được lắp đặt tại một số căn cứ không quân trên khắp hòn đảo để chủ động tìm kiếm bất kỳ máy bay không người lái nào tiếp cận trong phạm vi 5 km.

"Bất kỳ cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái nào chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay sau khi việc lắp đặt hoàn tất tại tất cả các căn cứ", ông Lee nói.

Theo SCMP, Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, có thể thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Giống như hầu hết các quốc gia khác, Mỹ không công nhận hòn đảo này là độc lập. Tuy nhiên, Washington phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, và cam kết cung cấp vũ khí cho Đài Bắc để bảo vệ đảo.

Một trong những cảnh quay trên không xuất hiện trong video được tải lên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, gây ra mối lo ngại về an ninh tại Đài Loan vì hình ảnh chi tiết và phân tích về Căn cứ Không quân Hoa Liên mang tính chiến lược. Ảnh trích xuất từ video

Một số nhà phân tích an ninh Đài Loan lo ngại rằng các hình ảnh trong video có thể được ghi lại bằng máy bay không người lái, do những kẻ đồng lõa địa phương hoặc thậm chí do người trong đại lục trực tiếp điều khiển.

Lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Đài Loan Koo trấn an rằng hệ thống phòng thủ trước máy bay không người lái được lắp đặt tại các căn cứ không quân trên đảo đã "được chứng minh là có thể đối phó với các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái cỡ nhỏ" và sẽ có "các loại hệ thống đối phó máy bay không người lái kiểu mới".

Các phòng ban liên quan nên "làm rõ nhanh chóng và mạnh mẽ" để chống lại "chiến tranh nhận thức" của Bắc Kinh, ông Koo nói.

Cùng ngày, Chiu Chui-cheng - người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan - đã cảnh báo rằng các ứng dụng truyền thông xã hội được phát triển trên đại lục - bao gồm RedNote và TikTok - đã tham gia vào chiến lược "mặt trận thống nhất" của Bắc Kinh chống lại Đài Loan.

"Khi sử dụng các ứng dụng này ... bạn phải rất cẩn thận", ông Chiu nói.

(Theo SCMP)