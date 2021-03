7 ngày quan trọng cho tham vọng của MU

"Sự tiến bộ" sẽ là cụm từ HLV Ole Gunnar Solskjaer nói rất nhiều từ bây giờ đến cuối mùa giải về việc Manchester United đã làm được những gì, liệu có đủ hay không và hướng phát triển tiếp theo của "Quỷ đỏ".

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu MU có thể vượt qua tuần thi đấu then chốt sắp tới một cách trôi chảy. Thật may mắn, các học trò của HLV Ole đã khởi động chuỗi 7 ngày quan trọng tới bằng chiến thắng sít sao 1-0 trước West Ham United tại Old Trafford rạng sáng 15/3.

"Vừa vặn" nhưng thế là đủ với MU

Một chiến thắng vừa vặn đã giúp đội bóng của HLV Solskjaer tiến thêm bước quan trọng cho cuộc đua giành suất tham dự Champions League. Thêm vào đó, hy vọng kết thúc mùa giải với vị trí nhì bảng sau Manchester City cũng được củng cố.

Man United giờ đây sẽ thoải mái hơn để dành tâm trí tới các giải đấu mà họ vẫn còn nguyên cơ hội giành chiến thắng. Đầu tiên là trận lượt về vòng 16 đội Europa League trước AC Milan vào ngày 19/3. Đến cuối tuần, Man Utd gặp Leicester ở tứ kết FA Cup.

Về nhì tại Premier League và giành một danh hiệu sẽ là cái kết không thể tuyệt vời hơn để Solskjaer tự cứu mình khỏi một mùa hè đầy rẫy sự tranh luận về việc liệu Man United có đang đi đúng hướng hay không. Trong khi đó, nếu bị loại khỏi cả Europa League và FA Cup trước khoảng nghỉ dành cho các trận đấu ở cấp độ ĐTQG, những câu hỏi tương tự về hướng đi của "Quỷ đỏ" dưới triều đại của nhà cầm quân người Na Uy sẽ lại nổi lên.

Triển vọng của MU cũng được củng cố thêm với những tin vui từ nhân sự. Edinson Cavani, Anthony Martial và Donny van de Beek đều có khả năng trở lại sau chấn thương và có thể là cả ngôi sao Paul Pogba. Trong khi đó, David De Gea cũng sẽ trở lại sau khi được cho nghỉ phép để đón con đầu lòng.

Sự bổ sung của những cái tên trên hàng công là tin tức không thể tuyệt hơn cho HLV Solskjaer. Trước West Ham, ngoài Daniel James, Mason Greenwood và một Marcus Rashford chỉ vừa kịp trở lại sau chấn thương, trên băng ghế dự bị của MU chỉ còn mỗi hai tài năng trẻ Amad Diallo và Shola Shoretire là có thể chơi tiền đạo.

Nhân sự mỏng ở tuyến trên là nguyên nhân khiến MU thường xuyên phải thi đấu với khái niệm về một trận thắng "vừa đủ" ở mùa này. Trong số 16 chiến thắng của MU ở Premier League mùa này, có tới 9 trận có cách biệt đúng một bàn, bao gồm 4 trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Nhưng MU sẽ khó có thể giữ tâm thế như vậy trước khi bước vào cuộc đấu với AC Milan sắp tới. Bàn thua tai hại ở phút cuối đã buộc "Quỷ đỏ" phải chơi ở thế tấn công từ đầu và phải ghi ít nhất một bàn thắng ở sân San Siro.

Thử thách quan trọng cho "sự tiến bộ"

Đây sẽ là một bài kiểm tra đủ sức nặng để đánh giá sự tiến bộ của MU mùa này. Tại Premier League, Man United đã thu về nhiều điểm và ghi được nhiều bàn thắng hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng với tầm vóc của họ, một mùa giải luôn cần những chiếc cúp bạc tỏa sáng trong phòng truyền thống CLB.

Để trở thành một nhà vô địch, MU phải bứt phá khỏi cái "vỏ bọc" an toàn HLV Solskjaer tạo ra từ ngày đầu tiếp quản. Từ một đội bóng "ngày càng khó bị đánh bại", chiến lược gia người Na Uy cần nâng cấp đội bóng của mình trở thành một đoàn quân ra sân với khát khao chiến thắng làm tối thượng. Đó mới là cách nhập cuộc của một đội bóng mang dáng dấp nhà vô địch.

Để làm được điều đó, một hàng công sắc bén là điều kiện tối quan trọng. Mason Greenwood, Marcus Rashford hay Bruno Fernandes đều đã có những cơ hội để ghi tên mình trên bảng tỷ số trong trận đấu với West Ham nhưng đều bỏ lỡ. Trước một đối thủ như AC Milan, những cơ hội như thế chắc chắn sẽ không có nhiều để MU có thể phung phí.

Solskjaer nổi tiếng với biệt danh "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Ông thừa hiểu tầm quan trọng của một tiền đạo có khả năng chuyển hóa cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất trong những trận đấu cúp.

Trước một tuần quan trọng như thế, HLV Solskjaer nói rằng Man United đang đi đúng hướng. Để chứng minh lời nói ấy, chẳng gì mạnh mẽ và hùng hồn hơn bằng cách tiếp nối chiến thắng trước West Ham bằng một kết quả có lợi trước AC Milan và Leicester để nâng cao chiếc cúp đầu tiên trong triều đại này.

Như thế, bản hợp đồng mới với mức lương 9 triệu bảng/năm của thuyền trưởng người Na Uy sẽ không còn là một điều gây tranh cãi.