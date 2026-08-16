7 loại ảnh tuyệt đối không nên lưu, phải xóa ngay khỏi điện thoại

Thói quen vô tư chụp và lưu trữ mọi thứ trên điện thoại đang vô tình biến chiếc smartphone của bạn thành "mỏ vàng" cho kẻ gian. Dưới đây là những loại hình ảnh bạn cần kiểm tra và xóa ngay lập tức để bảo vệ tài sản cũng như thông tin cá nhân an toàn tuyệt đối.

Những loại ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại

1. Ảnh Căn cước công dân (CCCD) / Chứng minh nhân dân (CMND)

Đây được xem là tài liệu định danh chứa thông tin cá nhân quan trọng bậc nhất của mỗi người. Việc lưu trữ ảnh chụp hai mặt của loại giấy tờ này trên điện thoại mang đến rủi ro cực kỳ lớn. Nếu chẳng may thiết bị rơi vào tay kẻ xấu hoặc bị tin tặc xâm nhập, toàn bộ dữ liệu cá nhân bao gồm cả mã QR và chip điện tử sẽ bị đánh cắp. Tội phạm mạng hoàn toàn có thể lợi dụng những thông tin này để lén lút đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen, mở mã số thuế ảo hoặc đăng ký hàng loạt số điện thoại trả sau, đẩy bạn vào những khoản nợ từ trên trời rơi xuống.

2. Ảnh thẻ ngân hàng

Rất nhiều người có thói quen chụp lại thẻ ngân hàng để tiện cho việc tra cứu số tài khoản khi nhận tiền hoặc mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, hành động lưu ảnh thẻ bao gồm cả mặt trước và mặt sau lại tiềm ẩn rủi ro tài chính vô cùng nghiêm trọng. Khi thiết bị di động bị đánh cắp, kẻ gian có thể dễ dàng nắm được toàn bộ thông tin nhạy cảm in trên thẻ. Từ đó, chúng sẽ nhanh chóng thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép, thanh toán hóa đơn hoặc tiến hành các hành vi gian lận tài chính khiến tiền trong tài khoản của bạn bốc hơi không dấu vết.

3. Ảnh bằng lái xe

Tương tự như Căn cước công dân, giấy phép lái xe cũng là một loại giấy tờ định danh chứa đựng đầy đủ các thông tin quan trọng như họ tên, mã số và địa chỉ cư trú. Nhiều người thường chủ quan chụp lại để tiện xuất trình khi cần thiết nhưng lại quên mất rằng khi những hình ảnh này bị rò rỉ, chúng sẽ trở thành công cụ đắc lực cho những kẻ lừa đảo. Thông tin trên bằng lái rất dễ bị lợi dụng để đánh cắp danh tính, giả mạo giấy tờ và gây ra hàng loạt rắc rối pháp lý không đáng có cho chính chủ nhân.

4. Ảnh chụp mật khẩu hoặc ghi chú mật khẩu

Việc lười ghi nhớ và chọn cách lưu mật khẩu dưới dạng hình ảnh chụp màn hình hoặc viết vào ứng dụng ghi chú rồi chụp lại là một sai lầm vô cùng tai hại. Những hình ảnh không được mã hóa và không nằm trong các ứng dụng quản lý mật khẩu chuyên dụng này rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần một thao tác truy cập trái phép vào thư viện ảnh, toàn bộ các tài khoản quan trọng của bạn từ mạng xã hội, email cho đến ứng dụng ngân hàng số đều có nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn.

5. Ảnh địa chỉ nhà

Những bức ảnh chụp vô tình hoặc cố ý để lộ rõ địa chỉ nhà riêng, biển số nhà hay khu vực sinh sống tưởng chừng vô hại nhưng lại là miếng mồi ngon cho những kẻ có ý đồ xấu. Việc lưu trữ hoặc chia sẻ loại ảnh này trên mạng tạo cơ hội cho kẻ gian dễ dàng theo dõi lịch trình sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Từ những dữ liệu này, chúng có thể tính toán chính xác thời điểm bạn vắng nhà để lên kế hoạch đột nhập, trộm cắp tài sản hoặc thực hiện các hành vi xâm nhập bất hợp pháp.

6. Ảnh nội dung tin nhắn nhạy cảm

Thói quen lưu trữ các hình ảnh chụp lại nội dung tin nhắn riêng tư, những cuộc trò chuyện chứa thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc bí mật cá nhân luôn đi kèm với nguy cơ mất an toàn dữ liệu. Khi những hình ảnh nhạy cảm này bị khai thác, kẻ gian không chỉ dùng nó cho mục đích lừa đảo tài chính mà còn có thể dùng để tống tiền, bôi nhọ danh dự, xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng hoặc trực tiếp đánh cắp danh tính để lừa gạt người thân của bạn.

7. Ảnh chụp màn hình (Screenshots)

Đa số người dùng smartphone hiện nay đều có thói quen chụp ảnh màn hình để lưu lại thông tin nhanh chóng và thường xuyên bỏ quên chúng trong một album riêng biệt. Theo thời gian, kho ảnh này có thể vô tình chứa đựng vô số dữ liệu nhạy cảm như mã OTP, mật khẩu dùng một lần, dữ liệu tài chính hoặc những email đặc biệt quan trọng. Sự bất cẩn trong việc quản lý và không xóa bỏ các bức ảnh chụp màn hình cũ sẽ biến thiết bị của bạn thành mục tiêu béo bở và dễ tấn công nhất của tội phạm mạng.