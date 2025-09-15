7 điều người EQ thấp thường làm ở nơi làm việc, người EQ cao luôn để ý tránh xa

Một trong những yếu tố quan trọng giúp một cá nhân thành công nơi công sở chính là EQ (trí tuệ cảm xúc). Người có EQ cao thường biết cách kiểm soát cảm xúc, đồng cảm với người khác, xây dựng mối quan hệ tốt và trở thành nhân tố tích cực trong tập thể. Ngược lại, một số hành vi tiêu cực lại cho thấy EQ thấp, dễ tạo ra xung đột và làm giảm hiệu quả công việc.

Dưới đây là 8 biểu hiện điển hình của người EQ thấp mà những ai có trí tuệ cảm xúc cao sẽ tuyệt đối tránh.

1. Thiếu kỹ năng đồng cảm, không biết lắng nghe

Một trong những đặc điểm rõ rệt của người EQ thấp là họ chỉ quan tâm đến bản thân mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Họ dễ nóng nảy, bộc phát cảm xúc tiêu cực vào công việc, khiến bầu không khí chung trở nên căng thẳng.

Đặc biệt, họ thường không kiên nhẫn lắng nghe đồng nghiệp. Khi người khác trình bày ý kiến, họ dễ ngắt lời, phủ nhận hoặc tỏ thái độ khó chịu. Đây là điểm trừ lớn trong giao tiếp, bởi môi trường công sở luôn cần sự tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau.

2. Thiếu tự tin, dễ nhút nhát trong công việc

Người EQ thấp thường hay nghi ngờ khả năng của chính mình. Khi gặp khó khăn, họ tỏ ra căng thẳng, lo lắng quá mức, dẫn đến xử lý tình huống kém hiệu quả. Họ cũng thường từ chối những cơ hội mới, không dám đảm nhận công việc thử thách vì sợ thất bại.

Điều này khiến họ dễ bị bỏ lại phía sau trong khi đồng nghiệp cùng lứa lại nhanh chóng tiến bộ. Thiếu tự tin lâu dần không chỉ kìm hãm sự phát triển bản thân mà còn khiến người khác khó đặt niềm tin giao việc quan trọng.

(Ảnh minh họa)

3. Ngại bày tỏ quan điểm, thiếu chính kiến

Trong một cuộc họp hay thảo luận nhóm, có những người luôn giữ im lặng. Không phải vì họ đồng ý, mà vì họ thiếu khả năng diễn đạt suy nghĩ hoặc sợ bị phản bác. Người EQ thấp thường rơi vào tình huống này.

Không có chính kiến khiến họ khó tạo được dấu ấn cá nhân. Thậm chí, khi không bày tỏ quan điểm, họ cũng bỏ lỡ cơ hội chứng minh năng lực và giá trị của bản thân. Lâu dần, họ bị xem như “người vô hình” trong tập thể.

4. Thiếu kỷ luật và động lực nội tại

Một tập thể không thể vận hành trơn tru nếu có thành viên thiếu kỷ luật. Người EQ thấp thường đi muộn, trì hoãn công việc, không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

Bên cạnh đó, họ thiếu động lực phát triển bản thân, không chủ động học hỏi hay tìm kiếm cơ hội mới. Trong khi những người khác tiến lên phía trước, họ giậm chân tại chỗ hoặc tụt lại phía sau.

5. Kém tinh thần hợp tác, thiếu gắn kết

Công việc hiện đại phần lớn đòi hỏi sự phối hợp nhóm. Thế nhưng, người EQ thấp lại thường ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Họ không muốn chia sẻ thông tin, ít khi hợp tác chân thành và thậm chí còn tạo rào cản cho sự gắn kết chung.

Khi làm việc trong các dự án tập thể, họ trở thành “mắt xích yếu” khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Ngược lại, người EQ cao luôn biết cách hỗ trợ, phối hợp và cùng đồng đội hướng đến mục tiêu chung.

(Ảnh minh họa)

6. Thiếu trung thực, không đáng tin cậy

Trung thực là yếu tố nền tảng trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là nơi làm việc. Tuy nhiên, người EQ thấp lại thường xuyên phóng đại thành tích, giấu giếm điểm yếu hoặc thậm chí tranh công, đổ lỗi.

Hành vi này không chỉ khiến đồng nghiệp bức xúc mà còn làm sụp đổ niềm tin. Một khi đã bị gắn mác “không đáng tin”, rất khó để họ lấy lại uy tín trong mắt tập thể.

7. Thiếu tôn trọng, không khoan dung

Người EQ thấp thường có cái tôi quá lớn. Họ khó chấp nhận góp ý, thường phản ứng gay gắt khi bị chỉ trích. Trong tranh luận, họ luôn muốn giành phần thắng bằng mọi giá, không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Cách hành xử này khiến môi trường làm việc căng thẳng, đồng nghiệp ngại tiếp xúc. Về lâu dài, họ dễ bị cô lập trong tập thể.

Người có EQ cao không phải là người hoàn hảo hay không bao giờ mắc sai lầm. Điểm khác biệt là họ biết tự điều chỉnh cảm xúc, đồng cảm với người khác và duy trì sự tôn trọng trong mọi tình huống.

Nếu bạn tránh được 8 hành vi trên, xin chúc mừng, bạn đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển sự nghiệp. Ngược lại, nếu nhận thấy bản thân còn mắc phải, đừng quá lo lắng. EQ hoàn toàn có thể rèn luyện thông qua những thói quen đơn giản: học cách lắng nghe chủ động, tập kiểm soát cảm xúc trước khi phản ứng, thường xuyên đặt mình vào vị trí người khác và duy trì thái độ cởi mở trước góp ý.

(Theo Sohu)