7 diễn viên “xấu nhất” nhưng vẫn thống trị phòng vé Hàn Quốc, số 3 còn là biểu tượng sống!

1. Hwang Jung Min - “Ông hoàng diễn xuất” của điện ảnh thương mại Hàn Quốc

Nhắc đến những nam diễn viên thực lực của Hàn Quốc, Hwang Jung Min gần như luôn nằm trong danh sách đầu tiên. Anh ghi dấu với hàng loạt tác phẩm ăn khách như “Veteran”, “The Wailing” hay “12.12: The Day”.

Điều khiến Hwang Jung Min được yêu mến không chỉ là khả năng biến hóa đa dạng mà còn là cảm giác chân thật trong từng nhân vật. Anh từng chia sẻ rằng mình không quá bận tâm đến ngoại hình mà luôn muốn khán giả nhớ đến cảm xúc của nhân vật nhiều hơn. Chính tinh thần ấy đã giúp nam diễn viên trở thành gương mặt bảo chứng cho nhiều dự án điện ảnh lớn.

Nam diễn viên Hwang Jung Min được biết đến là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất ở Hàn Quốc.

Dù sở hữu thực lực diễn xuất được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận, nam diễn viên từng có giai đoạn trăn trở với nghiệp diễn khi phải đối mặt với nhiều bình luận gay gắt về ngoại hình.

2. Ryu Seung Ryong – Từ “ông chú hài hước” đến "ngôi sao triệu vé"

Ryu Seung Ryong là cái tên gắn liền với những bộ phim đạt doanh thu khủng tại Hàn Quốc. Anh từng gây sốt với “Miracle in Cell No. 7”, “Extreme Job” và “Kingdom”.

Không sở hữu diện mạo hào nhoáng, nam diễn viên lại có lợi thế lớn ở biểu cảm tự nhiên cùng khả năng cân bằng giữa hài hước và cảm xúc. Trong “Extreme Job”, nét duyên dáng rất đời của anh đã góp phần đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc.

Gần đây nhất, Ryu Seung Ryong tiếp tục khẳng định vị thế khi giành Daesang (Grand Prize) hạng mục truyền hình tại Baeksang Arts Awards 2026 nhờ vai diễn trong bộ phim “The Dream Life of Mr. Kim”. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên sau nhiều năm hoạt động bền bỉ trên màn ảnh.

Với vai diễn người cha mắc chứng thiểu năng trí tuệ trong "Miracle in Cell No. 7" (Điều ước ở phòng giam số 7), Ryu Seung Ryong đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả bằng màn thể hiện giàu cảm xúc về tình phụ tử thiêng liêng.

Tuy nhiên, nam diễn viên lại khiến khán giả bật cười thích thú khi hóa thân thành đội trưởng Go hóm hỉnh, dẫn dắt các “đàn em” thực hiện nhiệm vụ theo dõi bí mật một đường dây ma túy quốc tế nhằm cứu vãn sự nghiệp đang trên bờ vực thất bại.

3. Song Kang Ho – Biểu tượng sống của điện ảnh Hàn

Song Kang Ho được xem là một trong những biểu tượng lớn của điện ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên ghi dấu qua loạt tác phẩm nổi tiếng toàn cầu như “Parasite”, “Memories of Murder” và “Broker”.

Song Kang Ho chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên, chân thật nhưng đầy sức nặng cảm xúc. Anh có thể mang đến tiếng cười bằng những chi tiết rất đời thường rồi nhanh chóng kéo người xem vào những phân cảnh nặng trĩu chỉ qua ánh mắt và biểu cảm. Thành công vang dội của “Parasite” tại Academy Awards cũng góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên vươn xa trên thị trường quốc tế.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Song Kang Ho luôn gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều dạng vai khác nhau, đồng thời ghi dấu trong lòng khán giả nhờ lối diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, trong "Memories of Murder" (Hồi ức kẻ sát nhân), ánh mắt đầy ám ảnh của Song Kang Ho ở phân cảnh cuối được nhiều khán giả đánh giá là mang đến cảm giác chân thực và day dứt, như thể kéo người xem trực tiếp bước vào câu chuyện của bộ phim.

4. Sol Kyung Gu – “Gương mặt gai góc” của dòng phim chính kịch

Sol Kyung Gu là một trong những nam diễn viên được đánh giá cao nhất của dòng phim tâm lý – chính kịch Hàn Quốc. Anh ghi dấu qua nhiều tác phẩm nổi bật như "Peppermint Candy", "Hope" và "Kill Bok Soon".

Không sở hữu vẻ ngoài quá hào nhoáng, Sol Kyung Gu lại gây ấn tượng nhờ khả năng khắc họa những nhân vật đời thường với chiều sâu nội tâm phức tạp. Lối diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc giúp anh dễ dàng chạm đến cảm xúc khán giả qua từng vai diễn. Trong nhiều tác phẩm, nam diễn viên được đánh giá cao bởi khả năng khiến khán giả hoàn toàn tin vào nhân vật trên màn ảnh.

Trong "Hope" – bộ phim khai thác vấn nạn xâm hại trẻ em, Sol Kyung Gu đã gây xúc động khi khắc họa hình ảnh người cha luôn đau đáu, hết lòng yêu thương và bảo vệ con gái sau biến cố.

5. Choi Min Sik – “Át chủ bài” của những vai diễn nặng ký

Nếu nhắc đến những màn hóa thân ám ảnh của điện ảnh Hàn, khó có thể bỏ qua Choi Min Sik. Nam diễn viên nổi tiếng với các tác phẩm như “Oldboy”, “I Saw the Devil” và “Exhuma”.

Choi Min Sik sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh cùng với phong cách diễn xuất dữ dội, giàu chiều sâu và luôn tạo cảm giác áp lực trong từng khung hình. Với vai diễn trong “Oldboy”, anh từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại nhiều lễ trao giải lớn của Hàn Quốc, đồng thời góp phần đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm châu Á gây tiếng vang mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, “Exhuma” cũng là một trong những phim Hàn có doanh thu nổi bật nhất năm 2024, tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của nam diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

“Oldboy” được xem là một trong những tác phẩm gây ám ảnh và chấn động nhất của điện ảnh Hàn Quốc, trong đó màn nhập vai đầy dữ dội và chân thực của Choi Min Sik được đánh giá là yếu tố góp phần tạo nên sức nặng đặc biệt cho bộ phim.

6. Yoo Hae Jin – “Vua scene-stealer” của màn ảnh Hàn

Yoo Hae Jin là mẫu diễn viên phụ nhưng nhiều lần để lại dấu ấn không kém vai chính. Anh ghi dấu qua các tác phẩm nổi bật như "Confidential Assignment", "A Taxi Driver" hay "Luck-Key".

Sự duyên dáng tự nhiên cùng lối diễn xuất gần gũi giúp Yoo Hae Jin trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim thương mại Hàn Quốc. Dù không xuất hiện quá nhiều trong mỗi tác phẩm, nam diễn viên vẫn dễ dàng tạo dấu ấn riêng nhờ khả năng làm chủ cảm xúc và tương tác linh hoạt với bạn diễn.

Năm 2026, Yoo Hae Jin tiếp tục khẳng định vị thế khi giành Daesang hạng mục điện ảnh tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards nhờ bộ phim “The King’s Warden”. Thành tích này được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1997, song hạn chế về ngoại hình khiến nam diễn viên phải nỗ lực nhiều hơn người khác để khẳng định tên tuổi trong làng giải trí khắc nghiệt, nơi luôn đặt ra yêu cầu cao về diện mạo

Nhờ đam mê lớn với nghiệp diễn xuất, cùng sự kiên trì anh đã từng bước chinh phục khán giả bằng những vai diễn ấn tượng.

Vai diễn trưởng làng Eom Heung Do với hình ảnh mộc mạc nhưng giàu chiều sâu cảm xúc đã giúp anh giành giải Daesang tại Baeksang Arts Awards 2026, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất.

Điểm chung của 6 nam diễn viên trên nằm ở việc họ đều chứng minh rằng sức hút của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở ngoại hình. Chính diễn xuất chân thật, khả năng nhập vai cùng dấu ấn cá nhân mới là yếu tố giúp họ giữ được vị trí vững chắc trong lòng khán giả và tại phòng vé Hàn Quốc suốt nhiều năm qua.