7 chị đại U50 đẹp nức nở ở phim Hàn: Hội Penthouse xịn đấy nhưng không qua nổi độ ngầu của mợ cả Mine

Xinh đẹp, tài năng, đặc biệt là sở hữu nhan sắc không tuổi, ít ai ngờ những chị đại trên phim Hàn như Lee Ji Ah, Bae Doona, Lee Bo Young, Kim So Yeon,... đều đã ở độ tuổi ngoài 40, gần 50.

1. Lee Ji Ah

Sở hữu vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào, nếu không nói có lẽ sẽ không có ai biết "bà cả" Penthouse Lee Ji Ah hiện tại đã 43 tuổi. Thời gian sắp tới khán giả sẽ được gặp lại chị đẹp trong Penthouse mùa 3, hứa hẹn sẽ tiếp tục là một mùa phim vô cùng căng não.

2. Lee Bo Young

Được biết đến lần đầu năm 2000 khi giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc, chính thức trở thành diễn viên từ năm 2003, hơn 20 năm chinh chiến trong showbiz Hàn, nhan sắc của chị đại Lee Bo Young dường như không hề thanh đổi, vẫn thanh thuần, trong trẻo và trẻ trung như xưa.

Suốt 18 năm theo đuổi nghề diễn, Lee Bo Young đã chứng tỏ được vị thế của một nữ hoàng rating và thời điểm hiện tại, vị thế đó một lần được củng cố khi phim mới của chị đẹp - Mine (Sở Hữu) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

3. Kim So Yeon



Trong Penthouse, Kim So Yeon đảm nhận vai ác nữ Seo Jin nhưng ở ngoài đời, chị đẹp 41 tuổi này lại vô cùng đáng yêu, dịu dàng, thậm chí còn có cả sự nhí nhảnh. Ở tuổi 41, Kim So Yeon vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị.

4. Eugene



Eugene - chị đẹp nhỏ tuổi nhất trong bộ ba nữ chính Penthouse cũng đã cán mốc 40. Là idol đời đầu sở hữu visual đẹp không góc chết, Eugene dường như cũng bị thời gian bỏ quên. Trong Penthouse, đặc biệt là mùa 2, nhan sắc của chị đẹp có một màn thăng hạng vượt bậc, cũng chính bởi nhan sắc này mà Yoon Hee có sai lầm tới đâu thì khán giả Penthouse cũng ghét không nổi.

5. Kim Seo Hyung



Khác với 4 gương mặt kể trên, chị đại Kim Seo Hyung lại theo đuổi phong cách mạnh mẽ. Hiện tại, nhan sắc đúng chuẩn phi giới tính của "mợ cả" Mine đang gây sốt trên mạng xã hội khi đủ sức để "bẻ cong" cả giới tính của khán giả, khiến chị em cũng phải u mê. Đặc biệt nếu không tìm hiểu có lẽ nhiều khán giả sẽ không thể biết rằng Kim Seo Hyung hiện tại đã 48 tuổi rồi.

6. Ha Ji Won



Bắt đầu đóng phim từ năm 1996, Ha Ji Won tới nay đã trở thành biểu tượng trong cả diễn xuất lẫn nhan sắc của điện ảnh Hàn. Chị đại năm nay đã 43 tuổi và bỏ túi cả rổ phim ấn tượng, điển hình như Khu Vườn Bí Mật, Hoàng Hậu Ki, Chuyện Tình Ở Bali,...

7. Bae Doona

Khác với 6 chị đại kể trên, Bae Doona lại được biết đến nhiều hơn hơn ở lãnh địa phim điện ảnh. Cô nổi tiếng là một nữ diễn viên lăn xả, sẵn sàng hi sinh vì vai diễn và đặc biệt là không ngại đóng cảnh nóng. Sắp tới khán giả sẽ có dịp gặp lại Bae Doona trong phim truyền hình The Sea of ​​Silence (Sự Im Lặng Của Biển) đóng cặp với "anh chú" Gong Yoo.

