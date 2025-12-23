7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đối mặt với bi kịch lớn

Trong đợt cập nhật dữ liệu mới nhất, trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt đã hạ mức định giá của 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano xuống còn 0 euro.

Nhóm cầu thủ này nhận án phạt treo giò 12 tháng từ FIFA sau khi thi đấu cho đội tuyển Malaysia bằng giấy tờ nhập tịch sai lệch. Cùng với LĐBĐ Malaysia, họ đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA. Nhưng cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới đã đưa ra những bằng chứng đanh thép cho thấy nhiều sai lệch trong các hồ sơ nhập tịch.

Hiện tại, cả 7 cầu thủ nói trên đều đang chấp hành án treo giò. Việc không được thi đấu khiến giá trị trên thị trường chuyển nhượng của họ sụt giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh phải đến cuối năm 2026 mới được thi đấu trở lại, mức định giá của họ đã tạm thời trở thành 0 euro.

Gabriel Palmero đang rơi vào cảnh thất nghiệp

Một số đã bị đội bóng chủ quản thanh lý hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp như Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado hay Imanol Machuca. Giới chuyên môn nhận định cả 7 cầu thủ khó lòng tìm lại phong độ đỉnh cao sau 1 năm rời xa sân cỏ.

Về phần đội tuyển Malaysia, sau khi bị xử thua ở 3 trận giao hữu quốc tế gặp Singapore, Palestine và Cape Verde, họ đang chờ đợi phán quyết cuối cùng về 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal.