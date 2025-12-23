Đội tuyển Malaysia nhận thêm cú sốc từ FIFA, ê chề xuất hiện ở vị trí “đội sổ”

Sau khi công bố xử thua đội tuyển Malaysia với tỉ số 0-3 ở 3 trận giao hữu quốc tế gặp Singapore, Palestine và Cape Verde, FIFA đã chính thức có hành động tiếp theo trong đợt cập nhật dữ liệu BXH FIFA ngày 22/12.

Cụ thể, tuyển Malaysia vừa mất sạch những điểm số thu được ở 3 trận đấu nói trên (kết quả khi chưa xử thua: Malaysia 1-1 Cape Verde, Malaysia 2-1 Singapore, Malaysia 1-0 Palestine) đồng thời còn bị trừ thêm điểm do bị tính là thua trận.

Hậu quả là đội tuyển Malaysia bị trừ tới 22,52 điểm và tụt tới 5 bậc trên BXH mới nhất. Họ vừa là đội mất nhiều điểm nhất, vừa là đội tụt hạng nhiều nhất thế giới trong đợt cập nhật dữ liệu ngày 22/12.

Những thông số đáng buồn của tuyển Malaysia

Hiện tại, tuyển Malaysia đang có 1145,89 điểm và xếp hạng 121 thế giới. Đội bóng áo vàng không chỉ bị Việt Nam (hạng 107) và Thái Lan (96) bỏ xa mà còn đứng trước nguy cơ bị Indonesia (122) vượt qua.

Tuy nhiên, truyền thông Malaysia nhận định mọi thứ vẫn chưa “chạm đáy” với tuyển Malaysia. Bởi họ còn 2 trận đấu gặp Nepal và Việt Nam trong khuôn khổ Asian Cup 2027 vẫn đang trong quá trình chờ quyết định từ LĐBĐ châu Á (AFC).

Đội tuyển Malaysia bị trừng phạt do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép

Nếu bị xử thua cả 2 trận đấu này, tuyển Malaysia sẽ mất thêm số điểm rất lớn. Bởi vòng loại Asian Cup được tính hệ số điểm gấp tới 2,5 lần so với các trận giao hữu quốc tế.

Tháng 11/2025, đội tuyển Malaysia từng leo lên hạng 116 thế giới, vị trí tốt nhất trong 20 trở lại đây. Nhưng khi án phạt nặng từ FIFA chính thức có hiệu lực, thành quả rực rỡ này sẽ tan thành mây khói.