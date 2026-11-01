7 cầu thủ "nhập tịch lậu" Malaysia chính thức trở lại: Có thể đấu với tuyển Việt Nam hay không?

7 cầu thủ "nhập tịch lậu" của Malaysia đã trở lại.

Ngày 1/11 đánh dấu việc án treo giò quốc tế có thời hạn 1 năm đối với 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado đã chính thức kết thúc. Tất cả sẽ được trở lại thi đấu ở các giải đấu chuyên nghiệp cấp cũng CLB cũng như ĐTQG.

7 cầu thủ "nhập tịch lậu" Malaysia đã sẵn sàng trở lại thi đấu

Sau vụ việc "nhập tịch lậu" bị FIFA phát hiện và đưa ra án phạt, sự nghiệp của 7 cầu thủ nói trên bị ảnh hưởng khá lớn. Có những trường hợp may mắn như Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel (đều thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim) hay Facundo Garces (Alaves) vẫn được CLB chủ quản duy trì hợp đồng và sẵn sàng ra sân ngay trong thời gian tới. Nhưng cũng có người bị thanh lý hợp đồng và phải tìm kiếm bến đỗ mới như Rodrigo Holgado.

Một trong những điều khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc là sau khi trở lại, nhóm 7 cầu thủ có còn duy trì quốc tịch Malaysia và đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG Malaysia?

Theo khẳng định từ FIFA, án phạt không "hợp thức hóa" chuyện nhập tịch ở cấp ĐTQG. Như vậy, 7 cầu thủ chắc chắn không thể trở lại ĐTQG Malaysia theo con đường nhập tịch dựa vào gốc gác gia đình nữa. Họ sẽ phải sinh sống tại Malaysia ít nhất 5 năm để chờ đợi cơ hội thông qua phương thức tương tự Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên.

Trước mắt, họ sẽ không thể góp mặt tại những giải đấu trong tương lai gần ở cấp ĐTQG Malaysia như vòng loại World Cup 2030 hay AFF Cup 2028 và dĩ nhiên chưa thể sớm tái ngộ đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ở cấp CLB lại là câu chuyện khác. Do quy định khác nhau, những cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu tại giải VĐQG Malaysia cũng như Cúp C1 Đông Nam Á với tư cách nội binh. Đây là một nguyên nhân quan trọng giúp những Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel được nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta'zim duy trì hợp đồng.