World Cup: Đấu cường địch châu Âu, tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi nhờ luật FIFA?

Tuyển Việt Nam sắp bước vào kỳ World Cup lịch sử.

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, U17 World Cup 2026 sẽ khai mạc. Đội tuyển U17 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Một trong những điều được quan tâm nhất là lực lượng của các đối thủ mà U17 Việt Nam sẽ chạm trán tại vòng bảng (U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand). Việc nắm được thông tin về đối thủ sẽ giúp HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự có thể xây dựng những phương án nhập cuộc hợp lý cho đoàn quân áo đỏ.

HLV Roland cùng U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng cho U17 World Cup 2026

Trong số 3 đối thủ, U17 New Zealand phần nào “bí ẩn” hơn 2 đội còn lại. U17 New Zealand giành vé U17 World Cup 2026 nhờ chức vô địch U17 châu Đại Dương giành được vào tháng 8/2025. Gần đây, U17 New Zealand lại vô địch châu Đại Dương 1 lần nữa. Nhưng tham dự giải đấu này lại là lứa U16.

Trong khi đó, 2 đội U17 Bỉ và U17 Mali lại vừa tham dự các giải đấu trong châu lục với lực lượng “chuẩn U17” trong năm 2026. U17 Mali vào đến tứ kết giải U17 châu Phi 2026 và dừng bước sau trận thua trên chấm 11m trước U17 Senegal. U17 Bỉ cũng để thua trong loạt đá luân lưu 11m tại U17 Euro 2026, nhưng họ giành được tấm HCB chung cuộc.

Thành phần lực lượng của U17 Mali và U17 Bỉ hướng tới U17 World Cup 2026 tương đối rõ ràng và màn trình diễn của họ trong thời gian gần đây có lẽ cũng đã được ban huấn luyện U17 Việt Nam phân tích chi tiết.

Tuy nhiên, thời điểm diễn ra U17 World Cup 2026 cùng quy định FIFA có thể vô tình mang tới lợi thế cho U17 Việt Nam.

Giải đấu khởi tranh vào ngày 19/11 và kết thúc vào 13/12/2026. Với lịch thi đấu vốn nằm ngoài FIFA Days, các CLB chủ quản không bị bắt buộc phải nhả quân cho đội tuyển. Chính vì thế, các đối thủ của U17 Việt nam – đặc biệt là U17 Bỉ - đứng trước nguy cơ nhập cuộc mà không đủ quân số.

U17 Bỉ - nhà đương kim á quân U17 Euro - chưa chắc chắn có lượng mạnh nhất tại U17 World Cup 2026

Còn nhớ tại U17 World Cup 2025, HLV Bob Browaeys đăng ký 21 cầu thủ dự giải nhưng chỉ có thể điền tên 18 cầu thủ (bao gồm 3 thủ môn) vào danh sách thi đấu trận ra quân. Đến trận cuối vòng bảng, danh sách đăng ký của U17 Bỉ thậm chí chỉ còn 17 cái tên.

Mãi tới vòng 1/16, U17 Bỉ mới có thể đăng ký số lượng lên tới 20 cầu thủ. Nathan De Cat – tiền vệ được định giá lên tới 27 triệu euro – vắng mặt toàn bộ vòng bảng vì thi đấu cho CLB chủ quản Anderlecht và chỉ ra sân đúng 1 trận đấu suốt cả kỳ World Cup.

Tất nhiên, dù thiếu vắng một vài vị trí, U17 Bỉ vẫn rất mạnh. Đội bóng vừa giành ngôi á quân U17 Euro 2026 được đánh giá là ứng viên vô địch U17 World Cup. Nhưng với việc gặp U17 Bỉ ở ngay trận ra quân, U17 Việt Nam có quyền hi vọng có thể gây ra những bất ngờ nhất định cho đội bạn và giành được kết quả tốt.

Về phần mình, U17 Việt Nam sẽ có được lực lượng tối ưu cho World Cup. Không chỉ vậy, lứa cầu thủ này còn được làm việc trong thời gian dài dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland qua nhiều giải đấu quốc tế. Đoàn quân áo đỏ đã xây dựng lối chơi có bản sắc đồng thời đạt được sự ăn ý giữa các vị trí.