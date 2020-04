7 anh em họ rủ nhau vượt biên sang Lào đẻ thăm bạn, khi trở về bị cách ly ngay lập tức

Ngày 14/4, ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng xã này vừa phối hợp cùng đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 7 người vượt biên trái phép từ Lào về Nghệ An.



Trước đó vào khoảng 17h ngày 13/4, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ khu vực biên giới thì phát hiện 7 anh em họ ở bản Phà Giếng (xã Mỹ Lý) gồm: Già Giống Lỳ (77 tuổi), Già Xái Cầu (60 tuổi), Già Chớ Thò (40 tuổi), Già Tồng Xí (40 tuổi), Già Bá Lầu (26 tuổi), Già Bá Mùa (18 tuổi) và Già Ka Vừ (50 tuổi) đang đi bộ từ Lào về Nghệ An.

Lực lượng chức năng sau đó đã yêu cầu những người này trở về chốt kiểm dịch để kiểm tra sức khỏe.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và đưa 7 người nhập cảnh trái phép đến khu cách ly tập trung của huyện Kỳ Sơn.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, những người này thừa nhận trước đó vào ngày 12/4 đã rủ nhau vượt biên sang Lào để thăm bạn. Đến chiều 13/4, cả 7 anh em đi bộ vượt biên trở về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau khi khai báo y tế, những người này được cơ quan chức năng khử khuẩn, kiểm tra y tế rồi đưa đến khu cách ly tập trung của huyện Kỳ Sơn.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Lý, do địa bàn xã giáp ranh với Lào nên người dân trong xã thường qua lại giao lưu với người dân biên giới Lào.

Ngoài các chốt kiểm tra ở các bản, hiện xã này đang phối hợp cùng đồn Biên phòng Mỹ Lý tổ chức tuần tra ở 6 chốt giáp biên giới với Lào để ngăn người dân vượt biên trái phép.