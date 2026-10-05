670 ngân hàng Trung Quốc đóng cửa trong năm 2025: Chuyện gì đang xảy ra?

Trung Quốc đã đóng cửa 670 tổ chức ngân hàng trong năm 2025, mức cao kỷ lục, trong bối cảnh các ngân hàng nhỏ chịu sức ép từ lãi suất thấp, giảm phát và khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Theo số liệu chính thức từ Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc (NFRA), nước này đã đóng cửa 670 tổ chức ngân hàng trong năm 2025, mức cao nhất từng được ghi nhận. Phần lớn các ngân hàng bị đóng cửa là những tổ chức hoạt động tại khu vực nông thôn.

Báo cáo của Fitch, dựa trên dữ liệu từ NFRA, cho biết làn sóng đóng cửa và sáp nhập đã khiến số lượng ngân hàng tại Trung Quốc giảm xuống còn 3.139 vào năm 2025, tương đương mức giảm 23% trong vòng 4 năm.

Các ngân hàng Trung Quốc đang chịu sức ép từ lãi suất thấp và tình trạng giảm phát, trong khi thị trường bất động sản tiếp tục suy thoái kéo dài. Theo Jason Bedford, nhà nghiên cứu thỉnh giảng cấp cao tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, việc hợp nhất các ngân hàng nhằm “đơn giản hóa quy định” và “loại bỏ nguy cơ thiếu thanh khoản tại các ngân hàng nhỏ”.

Fitch nhận định các ngân hàng quy mô nhỏ tại Trung Quốc, chủ yếu là ngân hàng nông thôn và ngân hàng cấp thành phố, vẫn là mắt xích yếu nhất trong hệ thống tài chính. Những tổ chức này đối mặt với chất lượng tài sản thấp, mức vốn hóa hạn chế và các vấn đề về quản trị, đặc biệt tại những khu vực kém phát triển.

Nhóm ngân hàng nông thôn và ngân hàng thành phố cấp tỉnh hiện chiếm hơn 1/4 tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Trung Quốc. Trong khi phần lớn các vụ đóng cửa gần đây liên quan đến ngân hàng nông thôn, các ngân hàng cấp tỉnh cũng đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ.

Ngân hàng yếu tiếp tục bị sáp nhập

Tháng 7, chính quyền thành phố Vũ Hán đã tiếp quản Z-Bank, một ngân hàng đang gặp khó khăn. Đây là vụ tiếp quản ngân hàng đầu tiên tại Trung Quốc kể từ trường hợp Baoshang Bank ở Nội Mông năm 2019.

Theo đánh giá của Moody’s, Z-Bank có tổng tài sản khoảng 124 tỷ nhân dân tệ vào cuối năm 2024. Sau khi được chính quyền tiếp quản, ngân hàng này đã được sáp nhập vào Hankou Bank, một tổ chức tài chính khác có trụ sở tại Vũ Hán.

Moody’s cho rằng thương vụ này “cho thấy những thách thức mà các tổ chức ngân hàng yếu hơn đang phải đối mặt”. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm dự báo quá trình hợp nhất ngân hàng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục, khi các nhà quản lý tìm cách xử lý rủi ro tại những tổ chức có quy mô nhỏ và nền tảng tài chính yếu.

Trong khi đó, biên lãi ròng (NIM) – khoảng chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng trả cho người gửi tiền và lãi suất thu từ hoạt động cho vay – của các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc cũng chịu áp lực trong những năm gần đây.

Tháng 9, Trung Quốc công bố kế hoạch bơm 54 tỷ USD vốn vào các công ty bảo hiểm cùng ICBC và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, hai trong số những ngân hàng lớn nhất nước này.

Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc đã bơm gần 70 tỷ USD vào 4 ngân hàng quốc doanh lớn nhất thông qua việc phát hành cổ phần.

Karen Wu, nhà phân tích tại CreditSights – công ty tư vấn tín dụng thuộc Fitch – cho biết bà vẫn lạc quan về triển vọng của các ngân hàng lớn Trung Quốc. Tuy nhiên, bà cảnh báo các ngân hàng quy mô nhỏ dễ bị tổn thương hơn, do phải đối mặt với biên lãi ròng yếu hơn.

Theo Financial Times