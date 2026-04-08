67 trường hợp vi phạm giao thông được camera AI phát hiện trong 24 giờ ở Hà Nội

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong khoảng thời gian từ 7h30 ngày 6/4 đến 7h30 ngày 7/4/2026, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm đã ghi nhận gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông qua khu vực giám sát.

Từ dữ liệu thu thập được, hệ thống đã phân tích và phát hiện 67 trường hợp vi phạm điển hình. Các hành vi chủ yếu được ghi nhận gồm không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ và nhiều lỗi vi phạm khác có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, tại các nút giao đông phương tiện trong nội đô Hà Nội, Camera AI cũng ghi nhận nhiều trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, vượt đèn đỏ hoặc chạy ngược chiều. Đây đều là những lỗi vi phạm không mới, nhưng vẫn tái diễn thường xuyên trên đường phố.

Việc áp dụng công nghệ AI trong giám sát giao thông giúp lực lượng chức năng có thể theo dõi, nhận diện và trích xuất vi phạm theo thời gian thực. Toàn bộ hình ảnh từ hệ thống được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy, với độ phân giải cao, cho phép nhận diện rõ biển kiểm soát cũng như hình ảnh người điều khiển phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, dữ liệu từ hệ thống camera sẽ là căn cứ quan trọng để phục vụ công tác xử lý vi phạm, trong đó có hình thức xử phạt nguội đối với các trường hợp được ghi nhận đầy đủ.

Việc Camera AI liên tục phát hiện nhiều lỗi vi phạm trong thời gian ngắn cho thấy công nghệ đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc rõ ràng rằng mọi hành vi chủ quan, xem nhẹ luật lệ khi tham gia giao thông đều có thể bị phát hiện và xử lý.

