6,5 triệu người dân Việt Nam đón tin vui: Tuyến cao tốc dài 257km, đi qua 3 tỉnh được đề xuất đầu tư, quyết hoàn thành trước 2030

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã thống nhất ý kiến của lãnh đạo 3 tỉnh và nhà đầu tư về đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Sáng ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, thống nhất quyết tâm triển khai và hoàn thành trước năm 2030.

Theo báo cáo đề xuất của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, dự án xây dựng nhằm từng bước hoàn chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 và số 12/QĐ-TTg về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tuyến cao tốc giúp hình thành trục dọc liền mạch, có khả năng kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến quốc lộ hiện hữu cũng như hệ thống cảng hàng không, cảng biển để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Dự án này cũng tạo điều kiện để các địa phương chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường tốc độ lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả vận tải, giảm chi phí logistics, mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư.

Đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng tuyến cao tốc trên tổng chiều dài trên 257km, quy mô 4 làn xe; thực hiện trên địa phận 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, theo hình thức đối tác công tư.

Bản đồ hướng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Nhấn mạnh ý nghĩa, sự cần thiết của đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, lãnh đạo 3 địa phương đã thống nhất về quy mô và hình thức đầu tư dự án.

Đồng thời, lãnh đạo 3 tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giao Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì thực hiện, nhằm bảo đảm đồng bộ, tiến độ, chất lượng của một dự án quy mô lớn, tính chất kỹ thuật cao

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất ý kiến về đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, tuyến cao tốc này không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng giao thông mà còn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho khoảng 6,5 triệu người dân khu vực Tây Nguyên.

Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp, Bộ trưởng đề nghị 3 tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính trong chiều ngày 25/5 để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

