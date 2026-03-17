63 tỷ USD sẽ chảy vào túi Mỹ nếu dầu thô duy trì mức giá 100 USD/thùng

Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Rystad Energy, các nhà sản xuất dầu khí tập trung khai thác đá phiến tại Mỹ đang đứng trước cơ hội gia tăng dòng tiền mạnh mẽ.

Cụ thể, nếu giá dầu thô chuẩn của Mỹ đạt mức trung bình 100 USD mỗi thùng trong năm 2026, ngành này có thể thu về thêm 63,4 tỷ USD. Con số này được đưa ra sau khi giá dầu thô tăng vọt vào tuần trước do những diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những nhận định tích cực về lợi ích kinh tế dành cho các nhà sản xuất năng lượng nội địa.

Ông khẳng định Hoa Kỳ hiện là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới nên việc giá dầu tăng cao sẽ mang lại nguồn thu lớn cho đất nước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng những cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng vẫn chưa được đề cập cụ thể trong các thông báo gần đây.

Lợi thế hiện nay thuộc về các doanh nghiệp dầu khí thuần túy hoạt động tại Mỹ. Những đơn vị này không có tài sản hoặc hoạt động kinh doanh trực tiếp tại khu vực Trung Đông. Do đó, họ không phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động hoặc hạn chế sản xuất khi các điểm nghẽn vận tải dầu mỏ quan trọng bị đóng cửa do chiến tranh.

Ngành dầu đá phiến của Mỹ đang hưởng lợi từ căng thẳng tại Trung Đông và giá dầu mỏ toàn cầu tăng cao.

Dù vậy, phần lớn các chuyên gia kinh tế không kỳ vọng mức giá 100 USD sẽ duy trì trong thời gian dài. Khả năng giá tăng đột biến chỉ được xem là hiện tượng ngắn hạn liên quan đến việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Bất chấp nguồn thu dự kiến tăng cao, các nhà sản xuất dầu đá phiến vẫn giữ thái độ thận trọng trong việc mở rộng quy mô. Họ nhận thấy tình hình địa chính trị hiện tại quá bất ổn để thiết lập các kế hoạch sản xuất dài hạn.

Thay vì đầu tư vào các giàn khoan mới hoặc tuyển dụng thêm nhân công, các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng dòng tiền dư thừa để trả nợ và tăng lợi nhuận cho cổ đông. Sự không chắc chắn của thị trường khiến các quyết định tăng sản lượng trở nên rủi ro vì giá dầu có thể giảm mạnh chỉ trong vài tuần.

Bức tranh lợi nhuận này hoàn toàn đối lập với tình cảnh của các tập đoàn dầu khí đa quốc gia. Những tên tuổi lớn như ExxonMobil, Chevron, Shell, BP hay TotalEnergies đang bắt đầu ghi nhận những tổn thất đáng kể do có hoạt động tại Trung Đông.

Giám đốc điều hành của ExxonMobil cho biết công ty đã phải sơ tán các nhân viên không thiết yếu và thu hẹp quy mô hoạt động tại vùng chiến sự.

Trong khi đó, Shell và TotalEnergies đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng cung cấp khí đốt sau khi nguồn cung LNG từ Qatar bị gián đoạn.

Đại diện TotalEnergies cho biết xung đột ở Trung Đông đã khiến 15% sản lượng dầu khí toàn cầu của công ty bị ngừng hoạt động, trong khi lượng dầu khí bị ngừng sản xuất này chiếm khoảng 10% doanh thu từ hoạt động khai thác của tập đoàn dầu khí lớn này.﻿

Tác động tiêu cực còn lan rộng sang các đơn vị cung cấp dịch vụ dầu khí. Công ty SLB đã đưa ra cảnh báo về việc lợi nhuận quý đầu tiên sẽ sụt giảm do các hoạt động tại một số quốc gia bị đình trệ.

Doanh nghiệp này đang phải chịu thêm nhiều chi phí phát sinh để bảo vệ nhân viên và cơ sở vật chất trong khu vực xung đột. Những biến động này cho thấy dù giá dầu cao mang lại dòng tiền ngắn hạn, nhưng sự bất ổn toàn cầu lại gây trở ngại nghiêm trọng cho sự phát triển ổn định của toàn ngành công nghiệp.

Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt tăng giá này vẫn là người tiêu dùng Mỹ. Theo dữ liệu phân tích từ GasBuddy, chi tiêu cho xăng dầu của người dân đã tăng thêm 300 triệu USD mỗi ngày so với tháng trước.

Sự gia tăng chi phí nhiên liệu đang tạo ra áp lực tài chính trực tiếp lên hộ gia đình trong khi các doanh nghiệp khai thác vẫn đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trước những biến động địa chính trị khó lường.