Đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chúc mừng Tạp chí Thanh niên nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hoàn thành tốt vai trò cơ quan lý luận nghiệp vụ của tổ chức Đoàn

Trong chặng đường truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Thanh niên, cơ quan lý luận nghiệp vụ của tổ chức Đoàn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận ngày càng sắc bén, nhanh nhạy, tham gia tích cực công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên qua các thời kỳ cách mạng. Song song đó, Tạp chí Thanh niên còn quan tâm tổng kết lý luận, những vấn đề thực tiễn và thông tin kịp thời các vấn đề nóng, bức xúc của xã hội trong giai đoạn hiện nay; luôn quan tâm đẩy mạnh giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả kinh tế, những đột phá, sáng tạo, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước trên các lĩnh vực; tạp chí tuyên truyền tuyến bài lý luận tổng kết những thành tựu của đất nước sau 80 năm thành lập nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, với thời cơ, vận hội mới, ý Đảng đang hòa quyện với lòng dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên và các đơn vị

Ra đời năm 1962 trong những năm tháng đất nước đang đối mặt với điều kiện khó khăn, thách thức, khắc nghiệt của chiến tranh, nhưng Tạp chí Thanh niên đã nhanh chóng cùng với hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam thực hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, lý luận của Đảng, tích cực cổ vũ, lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng phong trào của thanh niên như "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong" trong cả nước, vận động hàng triệu đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường phục vụ cho tiền tuyến, "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"…

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Tạp chí Thanh niên nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tạp chí Thanh niên ra sức tuyên truyền, hiệu triệu, cổ vũ lớp trẻ cả nước tiên phong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, có thể kể đến như phong trào "CKT – Chất lượng, Kiểu dáng, Tiết kiệm", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả", "Xóa đói, giảm nghèo", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa", "Thanh niên lập nghiệp", "Đền ơn đáp nghĩa", "Thi đua quyết thắng", "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"… đóng góp có ý nghĩa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trong giai đoạn mới, với các ấn phẩm: Tạp chí Thanh niên; Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn; Tạp chí Người Phụ trách; Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc; Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học, các ấn phẩm đều được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ khoa học công nghệ cấp mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) và có mã vạch định danh trên các tạp chí…, Tạp chí Thanh niên tiếp tục phát huy mạnh mẽ tuyên truyền vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, dấn thân, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, các tri thức trẻ tham gia tích cực thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Tạp thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên

Hiện nay, bên cạnh vai trò là kênh lý luận học thuật hữu ích, hấp dẫn để cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, học tập, cập nhật và nâng cao kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới, Tạp chí Thanh niên chủ động tuyên truyền đăng tải các tuyến bài mang tính tổng kết lý luận thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyến bài thanh niên Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, hay chuyên mục "Lý luận trẻ" gắn với hoạt động các câu lạc bộ lý luận trẻ trong cả nước… được đông đảo bạn đọc ghi nhận và đánh giá cao. Qua đó, đã và đang giữ vững vai trò, tầm quan trọng của một cơ quan lý luận dẫn dắt, định hướng, hiệu triệu tuổi trẻ cả nước xung kích, tiên phong thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn với khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ban biên tập Tạp chí Thanh niên chúc mừng nữ cán bộ, phóng viên nhân kỷ niệm ngày 8/3

Tích cực tuyên truyền các Nghị Quyết của Đảng

Trong thời gian qua, Tạp chí Thanh niên đã luôn phát huy những thế mạnh công tác tổng kết lý luận riêng có trong việc thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến sâu rộng trong thế hệ trẻ và người dân cả nước.

Tạp chí Thanh niên tổ chức gặp mặt đầu xuân

Có thể kể đến nhiều tuyến bài tích cực tuyên truyền, phản ánh kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng như tuyến bài tuyên truyền Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kết luận số 166-KL/TW về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tình hình mới.

Cán bộ phóng viên Tạp chí Thanh niên trong ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tạp chí Thanh niên còn tích cực tuyên truyền các Nghị Quyết mới như: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị; tuyên truyền đẩy mạnh giới thiệu các điểm sáng của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện "Bộ tứ trụ cột" nghị quyết gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, với nhiều gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, sự khởi sắc, chuyển mình tích cực; tuyên truyền Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hay gần đây nhất là Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân…

Tạp chí Thanh niên giao lưu cùng Hoa hậu hoàn cầu Việt Nam 2024

Thông qua đó, góp phần giúp cho toàn thể hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và đông đảo người dân càng thấm thía hơn về tầm quan trọng của các Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược cho hành trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Mỗi Nghị quyết tập trung vào một lĩnh vực trọng yếu, nhưng tổng thể có mối liên kết hữu cơ, bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau trong thực tiễn triển khai tại các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Đặc biệt, có nhiều tin, bài trên các chuyên mục Tạp chí Thanh niên đã tham gia tuyên truyền sinh động, trung thực, kịp thời về kết quả thực hiện chủ trương về xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, đã kịp thời cổ vũ đối với toàn thể hệ thống chính trị nước ta hăng hái thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu tham quan gian trưng bày của Tạp chí Thanh niên tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Năm 2020, Tạp chí Thanh niên được Trung ương Đoàn giao thêm nhiệm vụ công tác tuyên truyền nghiên cứu khoa học và đã ra mắt thành công Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học với mã số ISSN 2734-9039 do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đại biểu chụp ảnh tạp lễ ra mắt Tạp chí nghiên cứu khoa học Thanh niên

Tập thể cán bộ Tạp chí Thanh niên đã nỗ lực học hỏi các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, tận dụng được thời cơ đẩy mạnh việc đón đầu xu hướng ngày càng mạnh mẽ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ cả nước. Trên cơ sở được Ban Bí thư Trung ương Đoàn ủng hộ, Tạp chí đã tham mưu Hội đồng biên tập tạp chí gồm 16 thành viên là những nhà khoa học uy tín, Giáo sư, phó giáo sư, Tiến sĩ, những chuyên gia đầu ngành về công tác thanh niên trên các lĩnh vực trong đó có một đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng biên tập, giúp Tạp chí Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học có những bước đi khẳng định vị thế tạp chí uy tín hàng đầu về thanh niên.

Ký kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên và các đơn vị

Từ năm 2020 đến nay, Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học đã xuất bản được trên 80 số tạp chí khoa học, với các chuyên mục ổn định, đảm bảo hợp lý, khoa học, tường minh và được bạn đọc đánh giá cao, các bài viết về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công bố các công trình, đề tài, kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực, được giới trẻ, các nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Sau mỗi kỳ xuất bản, Tạp chí Thanh niên luôn cầu thị, chú trọng lắng nghe các góp ý từ nhiều phía và tích cực rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng các bài báo khoa học trên tạp chí. Nhờ đó, Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học được phê duyệt chủ trương gia tăng cả về số trang (từ 56 trang lên 180 trang) lẫn số kỳ xuất bản (từ 1 kỳ/ tháng nay lên 2 kỳ/tháng).

Ký kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên và các đơn vị

Ngày 11/7/2025, Tạp chí Thanh niên được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm. Theo đó, Tạp chí Thanh niên được tăng từ 0,5 lên 0,75 điểm đối với các bài báo khoa học thuộc ngành Chính trị học được đăng trên Tạp chí Thanh niên, là tạp chí khoa học duy nhất của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tên trong danh mục được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Đây là niềm tự hào phấn khởi và niềm vui chung của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên qua các thời kỳ.

Với sự ủng hộ to lớn của các ngành, các cấp, cùng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cầu thị, Tạp chí Thanh niên trong thời gian tới tiếp tục phấn đấu để được công nhận điểm khoa học một số ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thanh niên; tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế trong hệ thống các tạp chí khoa học Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường.

Tích cực chuyển đổi số xây dựng tòa soạn đa phương tiện

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên đã và đang nỗ lực tập trung cải tiến số hóa các ấn phẩm tạp chí bắt kịp xu thế phát triển báo chí hiện đại, Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn đã xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ, tòa soạn tích hợp đa nền tảng, đa phương tiện, tích hợp công nghệ AI, có báo nói (giọng Bắc, Nam; giọng nam, nữ), báo hình (Ảnh, Infograpfic); Video.. học hỏi kinh nghiệm xây dựng Tòa soạn hội tụ, số hóa theo hướng báo chí hiện đại quốc tế; đồng thời đẩy mạnh kết nối, liên thông, chia sẻ các tin, bài trên các ứng dụng mạng xã hội phổ biến như TikTok, Facebook, Instagram, Twister…; ngoài ra, tích cực xây dựng phần mềm xuất bản khoa học, quản lý khoa học góp phần giúp hội đồng biên tập nghiên cứu thẩm định, phản biện, duyệt bài, mỗi kỳ tạp chí in được xuất bản ban biên tập đều chuyển bản in lên bản điện tử để đọc giả truy cập tra cứu…; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng đọc trên nền tảng số, thông minh dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội theo hướng vừa đọc, vừa xem tra cứu thông tin và được tích hợp trên nền tảng số… phấn đấu trong thời gian tới tạp chí có phiên bản tạp chí tiếng Anh.

Ký kết xây dựng tòa soạn số đa phương tiện

Chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn, của đất nước, Tạp chí luôn chủ động xây dựng các Banner trang trọng phục vụ công tác tuyên truyền trên trang điện tử…, đồng thời chủ động tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các diễn đàn truyền thông trên tạp chí điện tử tạo sự lan tỏa hữu ích cho thanh niên như các Diễn đàn "Thanh niên với việc làm và dạy nghề"; "Thanh niên với công tác giảm ngèo"; "Thanh niên xây dựng nông thôn mới"; "Thanh niên với công tác Bình đẳng giới"; Diễn đàn "Thanh niên Quân đội học và làm theo lời Bác"; "Thanh niên với công tác phòng chống ma túy"…

Cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên đi thực tế tại cơ sở

Qua đó, góp phần đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống.

Hoạt động sau mặt báo

Trong hành trình 63 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh nhiệm vụ là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức Đoàn, Tạp chí Thanh niên còn tổ chức nhiều hoạt động sau mặt báo và đã cho ra đời nhiều mô hình, hoạt động mang dấu ấn đặc sắc của tuổi trẻ, có ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng xã hội. Chẳng hạn, Tạp chí với hành trình gần 30 năm trải qua 8 mùa tổ chức cuộc thi viết "Vượt lên số phận", đã trở thành hành trình của nghị lực, niềm tin, khẳng định giá trị nhân văn của Tạp chí Thanh niên trong lòng đọc giả và người yếu thế trong xã hội và đều được lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước ta gửi Thư khen ngợi. Đây là minh chứng cho vai trò của Tạp chí Thanh niên, không chỉ làm tốt công tác lý luận, nghiên cứu khoa học của tổ chức Đoàn, mà còn lan tỏa trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hành trình SV - OK do Tạp chí Thanh niên tổ chức

Trong những năm qua, Tạp chí Thanh niên thường xuyên tổ chức các cuộc thi và thu hút hàng trăm ngàn bài dự thi từ mọi miền tổ quốc như: "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Tuổi trẻ Việt Nam với tình yêu biển đảo quê hương"; "Thương hiệu thanh niên yêu thích"; cuộc thi viết "Gương thanh niên làm kinh tế giỏi"; cuộc thi ảnh "Tuổi trẻ sáng tạo, chung sức xây dựng nông thôn mới"; Tọa đàm "Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị"…

Làm việc với Cục Phổ biên, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp về hợp tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên

Chuỗi hoạt động ý nghĩa mang tên "Hành trình SV - Ok" được Tạp chí Thanh niên thường xuyên giới thiệu đến các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến lực lượng thanh niên, sinh viên về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, cách phòng tránh nạo phá thai, góp phần tạo ra môi trường, sân chơi lành mạnh cho giới trẻ trong thời đại mới.

Tạp chí Thanh niên làm việc với xã An Thượng, Hà Nội năm 2023

Bên cạnh đó, nhân các ngày lễ, tết; 1/6; đầu năm học…, Tạp chí thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trao Học bổng Thanhnienviet.vn cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; thăm và tặng quà, trao học bổng cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng lũ, vùng cao…

Trưởng phòng thư ký biên tập Phạm Quỳnh (áo vàng) đại diện Tạp chí Thanh niên Trao tặng quần áo ấm và nước ngọt cho các cháu điểm trường mẫu giáo xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là xã Văn Chấn - Lào Cai) tháng 9 năm 2023

Đặc biệt, năm 2025 Tạp chí Thanh niên tổ chức diễn đàn "Thanh niên hành động - Hướng tới loại bỏ bệnh dại và hoạt động buôn bán, giết mổ chó mèo" nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của người dân trong cộng đồng xã hội nói chung và đoàn viên thanh niên về công tác phòng chống bệnh dại và hướng tới loại bỏ nạn buôn bán, giết mổ chó mèo tại Việt Nam.

Tặng gạo cho hộ nghèo bị ảnh hưởng lũ lụt xã Lao Chải, Lào Cai tháng 9/2023

Có thể thấy, ngoài công tác chuyên môn của cơ quan báo chí, Tạp chí Thanh niên còn không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ nền nếp, phát huy mạnh mẽ các tổ chức đoàn thể như chi hội nhà báo, chi đoàn, công đoàn và có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo người lao động tạp chí.

Phát huy truyền thống 63 năm xây dựng tập thể đoàn kết đồng hành cùng thanh niên vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Trong bài viết "Tương lai cho thế hệ vươn mình", Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, "trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên-thế hệ trẻ luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc. Trong mọi thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội"…

PGS.TS Phạm Quốc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình chúc mừng Tạp chí Thanh niên nhân ngày 21/6

Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Đứng trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hân hoan chào đón 63 năm ngày truyền thống của Tạp chí Thanh niên (15/10/1962 - 15/10/2025), tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên xác định không ngừng nghiên cứu, học tập, tự trang bị cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần dũng cảm, tiến công; tiếp tục kiên định chủ trương đổi mới toàn diện, số hóa tạp chí, tạo sự khác biệt, bản sắc riêng, sự trẻ trung, sống động; nâng cao chất lý luận, hàm lượng khoa học trong các bài báo; bên cạnh tăng cường tuyến bài phản bác các quan điểm xuyên tạc, chống phá, bịa đặt, công kích đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, nhất là trong giai đoạn Đại hội Đảng các cấp.

Cán bộ, phóng viên Ban đại diện Tạp chí Thanh niên tại phía Nam

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí cần thẳng thắn nhận diện và khắc phục nhanh những khó khăn, thách thức nội tại như: nội dung có lúc chưa sắc bén, chưa kịp thời, hàm lượng khoa học chưa cao; kinh tế báo chí, cơ chế về bộ máy nhân lực Tạp chí vẫn còn hạn chế, các chuyên gia báo chí truyền thông chưa nhiều…

Với những nỗ lực, phấn đấu trong suốt chặng đường 63 năm qua với hành trình phụng sự lý tưởng cao đẹp vì thế hệ trẻ, Tạp chí Thanh niên đã thực sự trở thành một người bạn đồng hành gần gũi, thủy chung, có uy tín, thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng, khơi dậy khát vọng, bồi dưỡng lý tưởng, hiệu triệu tuổi trẻ cả nước đi theo ngọn cờ cách mạng của Đảng, của tổ chức Đoàn, khẳng định vai trò cơ quan lý luận, khoa học của tổ chức đoàn, là diễn đàn tin cậy, tiếng nói bản lĩnh và trí tuệ của tuổi trẻ, tích cực đồng hành cùng thanh niên Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Nữ cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên trong tuần lễ áo dài

Với truyền thống 63 năm đầy nỗ lực và đầy tự hào, Tạp chí Thanh niên đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1982); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2002); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tạp chí Người Phụ trách; Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2007), Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam (năm 2022); Bằng khen của Trung ương Đoàn có thành tich xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (năm 2024) và nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của các cá nhân, tập thể …

Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân tặng quà lưu niệm Tạp chí Thanh niên

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh niên, tập thể Chi ủy, Ban Biên tập Tạp chí xin gửi lời tri ân sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các bộ, ngành, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các ban, đơn vị tổ chức Đoàn, cấp ủy đảng các cấp, các Tỉnh, Thành đoàn luôn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ để Tạp chí Thanh niên được ổn định phát triển; đồng thời gửi lời cảm ơn trân trọng đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ... đã hợp tác tích cực, hiệu quả đối với Tạp chí Thanh niên; đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ lãnh đạo các thế hệ, các thời kỳ, cùng bạn đọc trong và ngoài nước đã luôn ủng hộ, đồng hành, yêu thương, gắn bó, đóng góp chí tình, giúp tạp chí tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng của Đoàn, diễn đàn lý luận, khoa học của tuổi trẻ, người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, luôn tiên phong, vững bước tiến lên trong từng chặng đường phát triển, góp phần thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Hành khúc Tạp chí Thanh niên

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng

Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên