63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu

Tối nay (7/12), đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được diễn ra trong không khí lộng lẫy tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM. Sau lễ gia tiên buổi sáng, tiệc cưới buổi tối trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn khách mời toàn sao Việt, doanh nhân, các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang, giải trí và kinh doanh.

Ngay trước giờ diễn ra tiệc, menu cưới đã lộ diện và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Được biết, bữa tiệc tối nay có 63 bàn với sơ đồ vị trí bàn tiệc đặt ngay tại sảnh đón để các khách mời dễ dàng tra cứu. Điều khiến nhiều người chú ý là toàn bộ thực đơn đều là những món vốn được xem là "biểu tượng" của ẩm thực xa xỉ.

Menu tiệc cưới của Tiên Nguyễn gồm có: Bào ngư tiềm hoa trùng thảo; Sò điệp áp chảo trứng cá, sốt saffron và risotto đậu - xà lách xoài tôm; Bò hầm nấm hương truffle và khoai tây nghiền; Tôm hùm áp chảo sốt Singapore; Cá tuyết áp chảo sốt kikkoman, xôi gà lá sen Hồng Kông; Món tráng miệng là một loại bánh.

Chỉ nhìn qua đã thấy đây là thực đơn toát lên sự sang chảnh và xa xỉ, bởi mỗi nguyên liệu đều gắn liền với mức giá đắt đỏ.

Bào ngư vốn đã là nguyên liệu xa xỉ, đặc biệt khi chế biến cùng hoa trùng thảo - loại dược liệu có giá trị cao thường dùng trong các món bồi bổ. Một phần bào ngư tại các nhà hàng sang thường có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tuỳ loại.

Món sò điệp áp chảo kèm trứng cá và sốt saffron cũng gây chú ý. Saffron được xem là gia vị đắt bậc nhất thế giới vì thu hoạch thủ công, giá có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi kilogram. Sự xuất hiện của saffron trong tiệc cưới cho thấy mức độ đầu tư của cô dâu chú rể.

Món bò hầm nấm truffle cũng là một điểm nhấn. Truffle là loại nấm hiếm, khó trồng và có hương thơm mạnh, thường khiến giá món ăn tăng đáng kể dù chỉ dùng một lượng nhỏ. Nấm truffle cũng thường gắn liền với tên gọi "món ăn nhà giàu" bởi sự đắt đỏ, quý hiếm và xa xỉ.

Tôm hùm áp chảo sốt Singapore và cá tuyết - loại cá trắng thượng hạng thường thấy trong các nhà hàng fine dining - cũng góp mặt trong thực đơn.

Nhìn chung, menu sử dụng nhiều nguyên liệu thuộc nhóm "đắt đỏ" như bào ngư, saffron, truffle, cá tuyết, tôm hùm… nên không lạ khi thực đơn cưới của Tiên Nguyễn cũng nhận được sự quan tâm đáng kể. Các chi tiết khác tại lễ cưới Tiên Nguyễn đều được chuẩn bị rất chỉn chu.

Ngoài thực đơn xa hoa, tiệc cưới còn có quầy kem riêng dành cho khách. Việc xuất hiện thêm quầy kem khiến tổng thể bữa tiệc thêm phần thú vị, đúng chất một hôn lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh tế.

Ngay từ khi đám cưới vừa bắt đầu, nhiều khoảnh khắc từ sảnh tiệc, sân khấu đến thực đơn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy sức hút của sự kiện được coi là một trong những hôn lễ đáng chú ý nhất năm. Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc đang thực sự có một ngày vui trọn vẹn và được nhiều người quan tâm.