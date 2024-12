63 anh trai bành trướng ở showbiz Việt

2 show Anh trai lấn át game show Việt

Game show Việt trong năm 2024 là cuộc đua của 2 show truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) và Anh trai say hi (ATSH). Ngay từ đầu năm, ATVNCG công bố mua bản quyền Call me by fire của Trung Quốc và hé lộ dần 33 anh tài. Hai tháng sau, Anh trai say hi lộ diện, mở ra sân chơi cho 30 gương mặt trẻ nhưng gây nên cuộc tranh luận về vấn đề bản quyền.

Sự gay cấn chỉ chính thức bắt đầu khi hai show trùng thời điểm phát sóng vào tháng 6. Phát hành trước 2 tuần, ATSH lập tức cho thấy sức nóng khi áp đảo các show chiếu cùng thời điểm như 2 Ngày 1 Đêm, Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, Mẹ siêu nhân. Hội tụ chủ yếu là ca sĩ gen Z như Rhyder, Hieuthuhai, Pháp Kiều, Dương Domic… hút những bạn trẻ thích xem những show sống còn tương tự Produce 101 của Hàn Quốc.

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi tạo nên cuộc đua hấp dẫn chưa từng có ở showbiz Việt.

Mỗi tuần, khán giả trông đợi vào số liệu thảo luận, từ khóa trending phủ sóng mạng xã hội của 63 nam nghệ sĩ. Sáu tháng cuối năm, truyền hình Việt đa dạng khi có thêm nhiều đề tài khai thác, từ show vũ đạo là Nữ hoàng vũ đạo đường phố, show hẹn hò Đảo thiên đường, show về ẩm thực Let's feast Vietnam đến show thực tế Quý ông hoàn mỹ… Hầu hết show đều chọn phát sóng vào khung giờ cuối tuần khiến thị trường game show trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Khán giả có nhiều sự lựa chọn cho “thực đơn” game show tối thứ 7, Chủ nhật, nhưng ngọn lửa từ hai show anh trai vẫn đang hừng hực cháy , phần nào khiến các chương trình kề cạnh bị phân tán sự chú ý. Chặng mở đầu của Nữ hoàng vũ đạo đường phố tạo hiệu ứng tốt nhưng đuối dần về sau. Đảo thiên đường là show hiếm hoi không bị 63 anh trai “nuốt gọn” vì có nhiều drama tình ái tạo đề tài thảo luận nhất định.

2 show Anh trai lấn át game show Việt trong năm 2024

Nhà sản xuất ATVNCG nhanh tay đưa các Chị đẹp đạp gió lên thị trường, ấy vậy mùa 2 đến hiện tại vẫn chưa thể bùng nổ bởi sự lấn át của các anh tài. Nhiều khán giả cho rằng ngay chính nhà sản xuất cũng chẳng thể lường trước được độ “hot” của show khiến sự quan tâm của khán giả dành cho các chị đẹp không được như kỳ vọng.

Bài hát của chúng ta (Our song Vietnam) "tham chiến" cuối năm, quy tụ những nghệ sĩ gạo cội lẫn nhân tố trẻ như diva Thanh Lam, Thu Minh, OgeNus, Orange... đánh vào tệp khán giả tương tự ATVNCG nhưng cũng phải chịu thua trước sự "bàng trướng" của dàn anh tài.

Cuộc đua không hồi kết

Không chỉ truyền hình thực tế, thị trường âm nhạc cũng là cuộc đua của 63 nam nghệ sĩ. ATSH vượt trội hơn với nhiều ca khúc đứng đầu top trending YouTube, trải dài ở Spotify, song ATVNCG thành công ngoài sức mong đợi khi mang chất liệu văn hóa dân tộc đến gần với thế hệ trẻ, bằng chứng là hàng chục nghìn khán giả có thể hát theo Trống cơm, Mưa trên phố Huế, Dạ cổ hoài lang, Đào liễu…

ATVNCG gây sốt bởi những ca khúc được remake (làm mới), đưa chất liệu dân gian, văn hóa dân tộc, truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Ngay khi cả hai show kết thúc, sức nóng không suy giảm mà còn tăng nhiệt nhờ chuỗi concert tiếp lửa. ATVNCG và ATSH tiếp tục đối đầu khi mở concert ở hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội.

Người hâm mộ có cơ sở khi đơn để đặt lên bàn cân nhờ tốc độ sold out (bán hết) vé, lượng người truy cập và thị trường chợ đen nhộn nhịp. Hai đêm concert tại Thủ đô show ATSH hút hàng chục nghìn người đến xem, ở nhiều độ tuổi. ATVNCG sắp có concert vào cuối tuần (4/12), tấm vé vào cổng khan hiếm, tình trạng nhượng vé, chợ đen vẫn cao chót vót, chênh gấp 3-4 lần giá gốc.

Nhiều người còn mơ tưởng đến việc bao giờ Việt Nam mới có thể mở concert dành cho nghệ sĩ nội địa và bán cháy vé như show Born Pink của BlackPink tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), chỉ sau một năm điều này đã thành hiện thực.

Hàng trăm nghìn khán giả sẵn sàng bỏ tiền túi chi cho concert hai show Anh trai. Để được tận mắt chứng kiến thần tượng biểu diễn, người hâm mộ lao vào cuộc chiến săn vé, đội nắng đội mưa, hòa vào bữa tiệc âm nhạc đa dạng.

Hàng trăm bạn trẻ xếp hàng từ 3h sáng để vào xem concert Anh trai say hi ở Hà Nội.

Cuộc cạnh tranh này còn mở ra trận so kè giữa các fan club của nghệ sĩ, xem fan ai chịu chi, chịu chơi, làm dự án quảng bá hay ủng hộ cho thần tượng. Sắp tới, hai bên show đều có những nhóm nhạc nhỏ bước ra thị trường, khán giả tiếp tục được hưởng nội dung chất lượng từ show anh trai.

Việc tạo ra cuộc chiến chưa từng có ở showbiz Việt, hai show anh trai mang đến mùa hè rực rỡ với nhiều khán giả. Theo chuyên gia, cuộc cạnh tranh này thúc đẩy cả hai show nâng cao chất lượng, từ đó tạo ra những giá trị bền vững hơn cho ngành giải trí.