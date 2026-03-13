Ngày 11-13/3, Tòa án Nhân dân khu vực 1 (Ninh Bình) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 62 bị cáo về tội “ Gây rối trật tự công cộng ”. Phần lớn các bị cáo trong độ tuổi 16-20, chủ yếu là học sinh và lao động tự do.

Theo cáo trạng, tháng 11/2025, trong quá trình sử dụng mạng xã hội TikTok, Trần Văn Trường (SN 2005) mâu thuẫn với Nguyễn Trường Đoàn (SN 2011). Từ những tranh cãi trên mạng, hai bên nảy sinh ý định hẹn nhau giải quyết bằng bạo lực.

Ngày 13/3, Tòa án Nhân dân khu vực 1 tuyên án với 62 thanh thiếu niên liên quan vụ gây rối trật tự công cộng sau mâu thuẫn trên TikTok.

Tối 8/11/2025, Trường rủ nhiều thanh thiếu niên tại địa phương lên khu vực phường Hoa Lư để tìm nhóm của Đoàn đánh nhau. Trên đường di chuyển, nhóm của Trường tiếp tục tụ tập thêm nhiều người từ các địa bàn lân cận.

Cùng thời điểm, Nguyễn Trường Đoàn cũng rủ thêm nhiều thanh thiếu niên khác từ một số địa phương lân cận để đi tìm nhóm của Trường.

Các nhóm chuẩn bị nhiều loại hung khí và sử dụng 37 xe máy làm phương tiện di chuyển. Khi tụ tập, đoàn xe chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó có khu vực Quảng trường tại phường Hoa Lư.

Nhóm thanh niên lái xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng hai, hàng ba trên đường, liên tục bấm còi, nẹt pô và mang theo hung khí. Hành vi này kéo dài trong thời gian dài, gây náo loạn nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng sau đó đã điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và khởi tố vụ án, truy tố 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhiều người bày tỏ sự hối hận và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường mức án cao nhất 3 năm 9 tháng tù.

Một số bị cáo khác nhận mức án từ 2 đến 3 năm tù. Ngoài ra, 22 bị cáo bị tuyên phạt từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm 10 tháng tù.

23 bị cáo được hưởng án treo do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có một số trường hợp là người chưa thành niên. Những bị cáo này được giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí, lái xe chạy tốc độ cao, gây náo loạn trên đường phố xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng, gây tâm lý hoang mang cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo vụ án cũng là lời cảnh tỉnh đối với nhiều thanh thiếu niên khi dễ dàng phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội rồi giải quyết bằng bạo lực, dẫn đến những hậu quả pháp lý nặng nề cho bản thân và gia đình.