60km quyết định kết cục xung đột Nga-NATO

Mới đây, giới truyền thông Berlin dẫn nguồn tin từ Quân đội Đức (Bundeswehr) tiết lộ rằng, sự hiện diện của quân đội đồng minh NATO tại Litva, do Đức dẫn đầu, được lên kế hoạch là đồn trú thường trực, khác với các đợt triển khai quân ra nước ngoài thông thường.

Thiếu tướng Christian Freiding, người đứng đầu Ban tham mưu Kế hoạch và Chỉ huy của Bộ Quốc phòng Đức, đã tuyên bố điều này, đồng thời nhấn mạnh rằng các vùng lãnh thổ này (Baltic) có vai trò “quá quan trọng” đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Chúng tôi, Đức, đã nói rằng, chúng tôi muốn lực lượng của mình hiện diện ngay từ đầu tại khu vực mà các lực lượng này được triển khai” - viên tướng Đức đưa ra lí do Bundeswehr triển khai quân gấp gáp.

Theo ông điều này xuất phát từ 2 nguyên nhân là việc triển khai quân ngay từ đầu giúp Quân đội Đức đẩy nhanh tiến độ kế hoạch và tạo ra mối quan hệ chặt chẽ hơn với lực lượng sở tại; đồng thời, nó cũng giúp Bundeswehr có thể huấn luyện thực địa ngay tại khu vực mà sau này họ sẽ phải bảo vệ.

Tướng Freiding lưu ý rằng, vị trí địa-quân sự cực kỳ quan trọng của dải đất hẹp “Hành lang Suwalki” (Suwalki Gap) đặt ra thách thức đặc biệt cho việc lập kế hoạch hoạt động.

“Hành lang Suwalki” tiếp giáp vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga ở phía tây, Belarus ở phía đông, tiếp giáp 2 quốc gia NATO là Ba Lan và Litva về phía nam và phía bắc.

Hành lang này trải dài khoảng 60 km ngăn cách giữa các khu vực kiểm soát của Nga-NATO nên khi có nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Belarus và Nga, một cuộc chiến giành quyền kiểm soát “Suwalki Gap” sẽ lập tức nổ ra.

Khi xung đột bùng phát, nếu quân Nga chiếm được “Hành lang Suwalki” sẽ dẫn đến việc Moscow nối thông tuyến đường trên bộ từ Belarus tới Kaliningrad, còn về phía NATO, liên lạc giữa Ba Lan và Litva sẽ bị cắt đứt, vùng Baltic hoàn toàn mất liên hệ với “phần còn lại của NATO”.

Tướng Christian Freiding khẳng định, NATO quyết không để “Suwalki Gap” rơi vào tay Nga nên việc triển khai lực lượng quân sự của khối đến Litva và Ba Lan là điều hết sức cần thiết.

Theo ông, hiện nay cơ sở hạ tầng dân sự dành cho gia đình quân nhân, bao gồm cả một trường học kiểu Đức, hiện đang được xây dựng tại Litva, nơi một lữ đoàn Bundeswehr đang đồn trú lâu dài, nhằm giúp các binh sĩ ổn định hậu phương gia đình.

Theo giới truyền thông Nga, NATO trước đây đã nhiều lần tuyên bố rằng khối quân sự phương Tây có ý định xóa sổ khu vực Kaliningrad trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga và kế hoạch này đã được triển khai bằng việc đưa các lữ đoàn NATO tới các quốc gia giáp với vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga.