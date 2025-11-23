60.000 quả mìn chống tăng dẫn đường tạo ra phòng tuyến thép

Quân đội Pháp có kế hoạch mua khoảng 60.000 quả mìn chống tăng để tăng cường khả năng chống cơ động của đối phương.

Thông tin này được tờ Opex360 của Pháp đưa tin, trích dẫn tài liệu do Tổng cục Vũ khí (DGA) cung cấp. Việc mua sắm sẽ được thực hiện thông qua DGA và sẽ bao gồm một lô mìn chống tăng cầm tay loại thế hệ ACPR mới.

Ngoài ra, dự án còn có kế hoạch mua tới 40.000 quả mìn trơ (dùng cho huấn luyện), cho phép mở rộng năng lực đào tạo và thống nhất tiêu chuẩn huấn luyện cho các đơn vị công binh.

Trước đây, dự án chỉ liên quan đến khoảng 10.000 quả mìn, nhưng Bộ Quốc phòng Pháp đã tăng mạnh khối lượng do nhu cầu tác chiến thay đổi của quân đội.

Một người lính Pháp với mìn chống tăng MI AC AH F1.

Tài liệu quy định rằng mìn phải có sức nổ tối thiểu tương đương 6 kg TNT. Hạn chót nộp đề xuất tham gia đấu thầu đã được hoãn lại đến tháng 1 năm 2026.

Cần lưu ý rằng việc mua sắm sẽ chỉ được thực hiện giữa các nhà sản xuất châu Âu, vì dự án thuộc danh mục mua sắm cho cơ sở hạ tầng quốc phòng quan trọng của EU.

Điều này cũng tạo ra cơ hội tiềm năng cho ngành công nghiệp quốc phòng Pháp lấy lại năng lực đã mất trong lĩnh vực mìn và đạn dược công binh.

Quyết định mở rộng mua sắm chủ yếu chịu ảnh hưởng những bài học từ cuộc chiến ở Ukraine.

Kinh nghiệm chiến đấu cho thấy bãi mìn và chướng ngại vật công trình đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công, hình thành các tuyến phòng thủ và đánh bại xe bọc thép của đối phương trước khi chúng tham gia cận chiến.